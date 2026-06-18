ラ・メゾン・デュ・ショコラ、人気を博した冷凍ショコラ「イニシアシオン ジヴレ」を刷新　夏限定「コフレ ショコラ グラッセ」を2026年6月18日（木）より発売

ラ・メゾン・デュ・ショコラ・ジャポン株式会社

1977年にパリで創業し、伝統とパリのエスプリを受け継ぎながら、現代の感性に呼応するショコラを提案するラグジュアリーショコラブランド「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」は、2024年に発売し好評を博した冷凍ショコラ「イニシアシオン ジヴレ」をリニューアルした夏限定コレクション「コフレ ショコラ グラッセ」を、2026年6月18日（木）より全国のラ・メゾン・デュ・ショコラ店舗およびオンラインブティックにて発売いたします。

本コレクションは、“冷凍して楽しむガナッシュ”という革新的な発想から生まれた夏限定コレクションです。冷凍庫で約20分冷やすことで、フローズンチョコレートムースのような軽やかな口どけと、チョコレート本来の豊かな風味をお楽しみいただけます。2026年は、新作フレーバー「シトロン＆シュロー（レモン＆エルダーフラワー）」を加えた全3種の味わいをお届けします。

冷凍庫で20分。ひんやり、とろける新食感

ラ・メゾン・デュ・ショコラのシェフ・パティシエ・ショコラティエでクリエイターの、ニコラ・クロワゾーが提案する「コフレ ショコラ グラッセ」は、“冷凍して楽しむガナッシュ”という革新的な発想から生まれました。

冷凍庫で約20分冷やすことで、フローズンチョコレートムースのような軽やかな口どけと、チョコレート本来の豊かな風味をお楽しみいただけます。気温の上昇とともにチョコレートが敬遠されがちな季節にも、新しいショコラ体験をお楽しみください。

約12か月をかけて磨き上げた新たなサヴォワールフェール

ニコラ・クロワゾーは、ガナッシュにミルクムースを取り入れることで、冷凍状態でもなめらかな口どけを実現しました。

空気を抱き込んだ軽やかな質感と、外側のパリッとしたチョコレートコーティングとのコントラストが特長です。約12か月にわたる試行錯誤の末に完成したレシピが、これまでにない夏のショコラ体験を生み出します。

■夏限定コレクション「コフレ ショコラ グラッセ」

2024年に発売し好評を博した冷凍ショコラ「イニシアシオン ジヴレ」が、「コフレ ショコラ グラッセ」として新たな装いで登場します。新作フレーバー1種と定番フレーバー2種の計3種を詰め合わせました。

限定レシピ

シトロン＆シュロー

レモンとエルダーフラワーを組み合わせた2026年限定の新作フレーバー。爽やかなレモンゼストの香りと華やかなフローラルノート、ダークチョコレートのほろ苦い余韻が広がります。

定番レシピ

マダガスカル＆パプアニューギニア産バニラ

2種のバニラが織りなす豊かな香りと、ダークチョコレートのコクを楽しめるフレーバー。

キャラメル＆フルール ドゥ セル

ミルクチョコレートのまろやかさに、キャラメルのコクと塩味を効かせたフレーバー。

■商品概要

商品名： コフレ ショコラ グラッセ

内容量： 12粒入（64g）

価格： 5,994円（税込）

発売日： 2026年6月18日（木）

※大阪高島屋店は6月17日（水）先行発売

販売店舗：全国のラ・メゾン・デュ・ショコラ店舗およびオンラインブティック

■ラ・メゾン・デュ・ショコラ ブティック情報

ラ・メゾン・デュ・ショコラのブティック情報は以下よりご確認ください。

▶︎国内ブティックリスト(https://www.lamaisonduchocolat.com/ja_jp/our-boutiques-japan)

▶︎オンラインブティック(https://www.lamaisonduchocolat.com/ja_jp)

■ラ・メゾン・デュ・ショコラの会員サービス「キャレ デ パッショネ」のご案内

ラ・メゾン・デュ・ショコラの会員サービス「キャレ デ パッショネ」にご登録いただいた会員様に向けて、商品代金税込8,000円以上のご購入で送料無料（公式オンラインブティック限定）の他、様々な魅力あふれる会員特典をご用意しています。詳細は以下よりご確認ください。

▶︎「キャレ デ パッショネ」について(https://www.lamaisonduchocolat.com/ja_jp/loyalty-club)



■ラ・メゾン・デュ・ショコラ公式Instagram: @lamaisonduchocolat_jp(https://www.instagram.com/lamaisonduchocolat_jp/)