チーズ菓子専門店『チーズガーデン』が埼玉県に2年ぶり5店舗目の常設店　「チーズガーデン モラージュ菖蒲店」2026年7月17日（金）オープン

株式会社庫や

コロワイドグループのチーズガーデン（株式会社庫や 栃木県那須塩原市、代表取締役社長：久保田令）は、2026年7月17日（金）に、「モラージュ菖蒲」1階に「チーズガーデン モラージュ菖蒲店」をオープンいたします。

※画像はイメージです

『チーズガーデン』は、1994年8月に栃木県那須で生まれたチーズ菓子専門店です。那須の美しい自然とともに“この地でしか作れない”菓子作りを続けています。看板商品の「御用邸チーズケーキ」をはじめとした各種チーズケーキやチーズクッキー、ガレットチーズなど、チーズにこだわった焼菓子や、オリジナルブレンドティー「手茶」などの販売をしています。これまで国内では栃木県をはじめ、北海道・宮城・群馬・埼玉・東京・神奈川・千葉・新潟・富山・石川・愛知・大阪で店舗展開しており、一部の店舗ではカフェ業態も運営しております。

「モラージュ菖蒲店」では、しっとりとした食感と濃厚な味わいでチーズガーデンの人気No.1を誇る「御用邸チーズケーキ」をはじめとした各種チーズケーキや人気の焼菓子など、様々な種類のチーズスイーツをご用意しています。冷蔵ショーケースには「御用邸チーズケーキ」などのカットケーキや、「こだわりのティラミス」などの生菓子が並びます。また、チーズスイーツドリンク「飲むチーズケーキ」もご提供いたします。

ご自宅でのスイーツタイムなどの日常使いや手土産、贈り物など、様々な生活シーンでご利用いただける商品ラインアップを展開するとともに、チーズスイーツドリンクのテイクアウト販売をするなど、地域の皆さまの日常に寄り添う店舗を目指します。

全国各地において、『チーズガーデン』のチーズケーキ等をご提案することで、『チーズガーデン』のブランド認知向上を図るとともに『チーズガーデン』のファンを増やし、持続的な成長と企業価値の向上に努めてまいります。

〈店舗概要〉

正式名称：チーズガーデン モラージュ菖蒲店

所在地：〒346-0195 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1 モラージュ菖蒲1階

アクセス：JR久喜駅西口からバス約20分、JR桶川駅から直通路線バス有

東北自動車道 久喜ICから約15分、圏央道 白岡菖蒲ICから約8分

営業時間：10:00～21:00ドリンクL.O20:30 ※モラージュ菖蒲の営業時間に準ずる

定休日：不定休 ※モラージュ菖蒲の店休日に準ずる

【チーズスイーツドリンク「飲むチーズケーキ」詳細】

「レアチーズケーキベース」と「ベイクドチーズケーキベース」の2種類のチーズケーキベースドリンクで味わう、チーズガーデンのチーズスイーツの新たな魅力をお楽しみいただけるドリンク4種類です。テイクアウトでご利用いただけます。

※画像はイメージです

１. レアチーズケーキドリンク S 480円／M 580円（税込）

レアチーズケーキベースのまろやかでさっぱりとした酸味が感じられる爽やかな味わいと、ホイップクリームのなめらかでやわらかな口当たりが楽しめます。

２. ベイクドチーズケーキドリンク S 580円／M 680円（税込）

濃厚ながらすっきりした後味のベイクドチーズケーキベースに、キャラメルソースを合わせてホイップクリームを絞り、チーズクッキーをトッピングした芳ばしい風味や様々な食感が味わえる一品です。

３. ティラミスドリンク S 580円／M 680円（税込）

コーヒーソースとレアチーズケーキベースを合わせ、ホイップクリーム、ココアパウダー、チーズクッキーを重ねた、上品なチーズの甘みとコーヒーの風味などの余韻を感じられます。

４. バスクチーズケーキドリンク S 680円／M 780円（税込）

ほろ苦いカラメルソースとベイクドチーズケーキベースを合わせ、ホイップクリームを盛り込み、カリっとした食感のローストシュガーチップをトッピングしたドリンクに、チーズガーデンオリジナルのバスクチーズケーキをのせた、パフェのようなビジュアルも楽しめる一品です。

【「チーズガーデン モラージュ菖蒲店」オープン記念商品販売】

「チーズガーデン モラージュ菖蒲店」のオープンを記念して、オープン記念商品を販売いたします。ご家族やご友人とご一緒に、「チーズガーデン モラージュ菖蒲店」へぜひご来店ください。

１.モラージュ菖蒲店 オープン記念HAPPY BAG数量限定販売

『チーズガーデン』人気No.1である「御用邸チーズケーキ」と、人気の焼菓子4種をエコバッグに詰め合わせたお得なセットです。

チーズガーデンで1番の人気を誇る「御用邸チーズケーキ」、2種類のチーズのコクとブラックペッパーのピリッとした辛さがクセになる「御用邸チーズクッキー」、たっぷりの焦がしバターとハチミツを使用してふっくらと焼き上げた「フィナンシェ」、良質なバターを使用してザクザクと食べ応えのあるよう厚めに焼き上げた「ガレットチーズ」、ホワイトチョコレートの甘さとチーズクリームの塩気が絶妙な「チーズランドグシャ」の味わいをお楽しみいただけます。

＜商品概要＞

商品名：モラージュ菖蒲店 オープン記念HAPPY BAG

販売価格：3,800円（税込）

販売期間：2026年7月17日（金）～7月20日（月・祝）（予定）

販売数量：300個

セット内容：御用邸チーズケーキ1箱／御用邸チーズクッキー（4枚入）1箱／フィナンシェ（2個入）1箱／ガレットチーズ（2枚入）1箱／チーズラングドシャ（5枚入）1箱

※フィナンシェは、はちみつを使用しているため1歳未満のお子さまには与えないようにお気を付けください。

※数量限定のため、販売期間内でも無くなり次第販売終了となります。

２.チーズガーデン那須本店限定販売商品「那須キャラメルチーズサンド」数量限定販売

たっぷりのバターとエダムチーズを使用した、芳醇な香りがひろがるリッチに仕上げたクッキーに、香ばしくローストしたくるみをたっぷりと入れたキャラメルをサンドした、チーズガーデン那須本店のみで販売している商品です。那須産の牛乳を使用してじっくりと仕上げたキャラメルは、甘い香りと強いミルク感が特長で、ローストしたくるみの香ばしさと合わせることで、より濃厚な味わいがお楽しみいただけます。また、クッキー生地には粉状にしたエダムチーズをまとわせました。エダムチーズの香りと塩味もあわせてお楽しみください。

＜商品概要＞

商品名：那須キャラメルチーズサンド

販売価格：1,980円（税込）

販売期間：2026年7月17日（金）～7月20日（月・祝）（予定）

販売数量：200個

※数量限定のため、販売期間内でも無くなり次第販売終了となります。

【レモンの果実味と爽やかさがひろがる夏にぴったりな『御用邸レモンチーズケーキ』】販売中】

2017年より毎年季節限定で販売し※、ご好評をいただいている『御用邸レモンチーズケーキ』をブラッシュアップして販売しています。

チーズのクリーミー感と、レモンの爽やかな甘みと程よい酸味、ほのかな苦みが調和した軽やかな味わいが楽しめ、ふわりとひろがるレモンの香りと、レモンピューレの食感が心地よい余韻を残します。そのままでのお召し上がりはもちろん、冷やしてお召し上がりいただくと、生地の濃密度が増し、さらにしっとりとした食感とレモンのフルーティーな味わいをご堪能いただけます。

※2017～2019年は『レモンチーズケーキ』の名称で販売

【レモンの爽やかな味わいとサクサク食感が楽しめる『御用邸レモンチーズクッキー』販売中】

コクのある濃厚なパルメザンチーズを使用した生地に、甘酸っぱいレモンペーストなどをあわせて、サクサク食感に仕上げたチーズクッキーです。パルメザンチーズのもつ塩味がレモンの甘酸っぱさを引き立て、チーズのコクが感じられる奥行きのある味わいに仕上げました。レモンの味わいが引き立つように温度を調整して焼き上げることで、封を開けた瞬間からレモンの香りがひろがります。ひと口食べると、チーズのミルキー感や、ほのかな塩味とともに、レモンの爽やかな香りと程よい酸味の余韻がお楽しみいただけます。

詳しくはコチラ：『御用邸レモンチーズケーキ』、『御用邸レモンチーズクッキー』7/10（水）より発売(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000210.000040854.html)

【“レモン×ホワイトチョコレート×チーズ”の新たな魅力『レモンチーズラングドシャ』販売中】

『チーズラングドシャ』初の“柑橘”フレーバー『レモンチーズラングドシャ』を夏季限定で販売いたします。爽やかなレモンが香る薄焼きクッキーで、ミルキーでコクのあるチーズクリームとホワイトチョコレートをサンドした、軽やかな口どけと豊かな味わいが調和した、夏にふさわしい一品です。ひと口食べると、レモンのすっきりとした香りや薄焼きクッキーの軽やかな食感、ホワイトチョコレートのまろやかな甘さ、チーズクリームの塩味がほどよく重なり合い、暑い季節にも心地よくお楽しみいただけます。

詳しくはコチラ：『レモンチーズラングドシャ』6/17（水）より発売(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000211.000040854.html)

【株式会社庫やについて】

1984年創業。『御用邸チーズケーキ』などのチーズにこだわった焼菓子を製造・販売する洋菓子ブランド「チーズガーデン」やチョコレート菓子専門店「エヌカカオチョコレート」、自然に囲まれた癒し時間を満喫できるレストラン「カフェ＆ガーデンしらさぎ邸」など、栃木県の那須高原発祥のスイーツブランドなどの展開に加え、伝統的な洋菓子作りと独創性を兼ね備えた洋菓子ブランド「欧風菓子グリンデルベルグ」、驚きの食感と味覚で笑顔になれる、東京発のスイーツブランド「purecoco TOKYO（ピュアココ トーキョー）」を展開するなど、スイーツブランドを中心に経営しています。

[庫やホームページ] http://www.kuraya-group.co.jp/