さらさらスパイスカレー派？定番とろとろカレー派？カレー好き500人に聞いたカレーの最新事情を発表！ファミマル担当者が本気で選んだ「ファミマル夏の推しカレー」も大公開！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」では、スパイス感を楽しめるこだわりカレーから、具材感や食べごたえを楽しめる商品、さらにはパン・お菓子など手軽に楽しめる商品まで、合計15種類以上※のカレー商品を揃えており、幅広いカレーラインアップを展開しています。

※2026年6月18日時点

このたび、新商品「香味野菜と豚肉の旨み 大盛カレー」を2026年6月23日（火）から、「あさりの旨みとスパイスが効いた シーフードカレー」を2026年7月7日（火）から全国の沖縄県を除くファミリーマート約16,100店にて発売いたします。

また、夏本番を前に、“カレーのどっち論争”調査と題して、さらさらスパイス派vs定番とろとろ派など、最新のカレーのこだわり事情を調査した調査結果を発表します。スパイス、作り方、食べ方まで多種多様で、無限の味のバリエーションを持つカレーだからこそ起こる“どっち論争”を様々な視点でご紹介します。

■さらさらスパイスカレー派？or定番とろとろカレー派？ファミマル担当者が本気で選んだ「夏の推しカレー」３選

カレーといえば「さらさらスパイス派」ですか？それとも「定番とろとろ派」ですか？という質問に対して、「さらさらスパイス」派は23.6％、「定番とろとろ派」は76.4％、となり、約8割が定番とろとろ派を支持する結果となりました。

一方で夏のカレーに最も求める要素としては、「スパイス感」が28.8％で約3人に1人が支持する結果となりました。また、「食べやすさ・さっぱり感」（18.4％）や「辛さ」（11.0％）も支持を集めており、暑い季節ならではの刺激や爽やかさを求める“夏カレー需要”が見られる結果となりました。

普段は定番のとろみあるカレーを好みながらも、夏にはスパイス感や爽やかさを求める、“夏ならではのカレー需要”がうかがえる結果となりました。

ファミマルでは、それぞれの“カレーのこだわり”に応える商品を幅広く展開しています。具材感と食べ応えを存分に楽しめる「香味野菜と豚肉の旨み 大盛カレー」をはじめ、多様なニーズにお応えする自信作が揃っています

そこで今回は、調査結果を踏まえ、ファミマル担当者が本気で選んだ「夏の推しカレー」3選をご紹介します。スパイス好きの方はもちろん、食べごたえを重視する定番とろとろ派にもおすすめのラインアップを厳選しました。

■“夏カレー”といえば？ビーフカレーが最も人気に！

「今年の“夏カレー”といえば、どのカレーを最も食べたいですか？」という質問では、「ビーフカレー」が30.8％で最も多い結果となりました。続いて、「チキンカレー」（24.0％）、「キーマカレー」（16.4％）が上位となり、夏でも定番の肉系カレーへの支持が高いことがうかがえます。

また、上位にランクインしたカレーを見ると、ビーフカレーやチキンカレー、キーマカレーなど、親しみのある定番の味わいが支持を集める結果となりました。前章では、夏のカレーに求める要素として「スパイス感」が最も多い結果となりましたが、実際に思い浮かべる“夏カレー”としては定番のカレーが上位を占めており、夏には刺激や爽やかさを求めながらも、食べたいカレーは定番という“夏カレー需要”がうかがえる結果となりました。

また、「カレーのメイン具材といえば、何派ですか？」という質問では、「牛肉派」が34.0％で最多となり、「鶏肉派」（24.4％）、「豚肉派」（22.2％）が続きました。夏でもビーフやチキンといった定番具材への支持は根強く、親しみのある定番の味わいが好まれていることが分かりました。

■こだわり派だけじゃない！カレーは“手軽に楽しむ派”が多数

「カレーを食べたいと思ったとき、どちらを選びますか？」という質問では、62.6％が「手軽に購入して楽しむ」と回答し、「自分でこだわって作る」（37.4％）を上回る結果となりました。カレーへのこだわりを持つ人がいる一方で、手軽に楽しみたいというニーズが高いことがうかがえます。

こうした結果からは、消費者がカレーに対して「おいしさ」を重視しながらも、日常の中で手軽に楽しめることを求めていることがわかります。そうしたニーズに応えるため、ファミマルでは本格派カレーだけでなく、カレーうどんやパン、お菓子など、気分やシーンに合わせて手軽に楽しめるカレー商品も展開しています。

■カレー好きのこだわりが明らかに！“カレーの食べ方論争”最新事情

カレーの味だけではなく、食べ方や楽しみ方にもさまざまなこだわりが見られました。「カレーは混ぜて食べる派ですか？それとも混ぜずに食べる派ですか？」という質問では、「混ぜずに食べる派」が67.2％となり、「混ぜて食べる派」（32.8％）を大きく上回る結果となりました。カレーとご飯をそれぞれの味わいのまま楽しみたいという人が多いことがうかがえます。

また、「レトルトカレーやコンビニなどで購入したカレーに独自のアレンジを加えることはありますか？」という質問では、「アレンジを加えたことがある」と回答した人は32.2％となりました。アレンジ内容としては、「チーズ」（31.7％）が最も多く、「卵・温泉卵」（19.9％）、「カツ（とんかつ）」（18.0％）が続きました。 全体としては定番の食べ方を好む人が多い一方で、約3人に1人が購入したカレーにアレンジを加えた経験があることが分かりました。チーズや卵などを加えて、自分好みの味わいを楽しむ傾向も見られ、カレーの楽しみ方の幅広さがうかがえる結果となりました。

【調査概要】

・調査期間：2026年6月9日（火）～2026年6月10日（水）

・調査対象：全国の20～69 歳のカレー好きの男女

・調査手法：インターネットリサーチ

・サンプル数：500人（性年代別均等割り付け）

・調査実施機関 ：楽天インサイト

■ファミマル担当者が本気で選んだ「ファミマル夏の推しカレー」を大公開

＜とろとろ定番カレー派におすすめ３選＞

【商品名】やわらか牛肉使用 極うまビーフカレー

【価格】417円（税込450円）

【発売地域】全国

【内容】やわらかな牛肉とフォンドヴォーの旨みが溶け込んだ贅沢なビーフカレーです。バターを使用し、スパイス感を上げることでコクのあるカレーソースに仕立てました。

※本商品はカレーソースのみです。

【ファミマル担当者のコメント】

肉が柔らかく高級感のある味わい。これが500円以下なんてコスパ良すぎる！

【商品名】飴色玉ねぎとバター香る キーマカレー

【価格】221円（税込238円）

【発売地域】全国

【内容】あめ色玉ねぎとバター香る味わいが特徴のレトルトカレーです。

【ファミマル担当者のコメント】

とにかく味がうまい。うま味がすごい。その分辛みはちょっと抑えめ。キーマカレー普段食べない人でもこれは定期的に食べたくなる味。

【商品名】赤ワインで煮込んだ牛肉使用 欧風ビーフカレー

【価格】258円（税込278円）

【発売地域】全国

【内容】赤ワインで煮込んだ牛肉を使用し、生クリームの濃厚なコクとカカオマスのビターな味わいが特徴のレトルトカレーです。

【ファミマル担当者のコメント】

お肉がゴロッと入っていて、なめらかなとろとろ感が上品。

＜さらさらスパイスカレー派におすすめ３選＞

【商品名】ハーブの爽やかな香り グリーンカレー

【価格】332円（税込358円）

【発売地域】全国

【内容】フレッシュなハーブと、ココナッツミルクを使用し、甘さやコクの中に、辛さとハーブが効いた味わいに仕立てました。 具材は鶏肉とたけのこの2種類が入っています。 本場タイで仕上げた本格的なグリーンカレーです。

【ファミマル担当者のコメント】

ココナッツミルクの甘さの中に、辛みのきいた味わいが夏にぴったりな味わいです。一口たべるだけで、タイに旅行した気分になれます。

【商品名】2種のひよこ豆とトマトの旨味 チャナマサラカレー

【価格】332円（税込358円）

【発売地域】全国 ※沖縄県除く

【内容】13種類のスパイスを組み合わせたインドカレーです。2種類の異なる形態のひよこ豆を使用し、ほくほくした食感とゴロゴロとした食感と2つの異なる食感を楽しめる、スパイス感と奥行きがある味わいを楽しめます。

【ファミマル担当者のコメント】

スパイシーだけど甘みも感じ、ひよこ豆の具だくさん感は満足感が高いです。

【商品名】ココナッツの風味豊かな マッサマンカレー

【価格】332円（税込358円）

【発売地域】全国 ※沖縄県除く

【内容】ココナッツの風味が特徴のレトルトカレーです。タイ産のレモングラスなどのハーブに、スパイスとココナッツミルクの甘みをいかしたマイルドな味わいです。

【ファミマル担当者のコメント】

ココナッツミルクの甘味の中にほのかなスパイスの辛さが感じられ、非常にバランスが良い。チキンと一緒に具材として入っているピーナッツの食感がアクセントとなり、最後まで飽きずに食べ進められる。

■新商品は、“食べごたえ”の「大盛カレー」と魚介の旨みを楽しめる「シーフードカレー」

ファミマルのカレーの新商品は、食べごたえを楽しめる「香味野菜と豚肉の旨み

大盛カレー」と、シーフード派にうれしい「あさりの旨みとスパイスが効いた

シーフードカレー」の2商品です。

【新商品詳細】

【商品名】香味野菜と豚肉の旨み 大盛カレー

【価格】369円（税込398円）

【発売日】2026年6月23日（火）

【発売地域】全国 ※沖縄県除く

【内容】

30種類以上のスパイスを使用し、香味野菜と豚肉の旨みが溶け込んだ、食べごたえ抜群の大盛カレーです。

【商品名】あさりの旨みとスパイスが効いた シーフードカレー

【価格】369円（税込398円）

【発売日】2026年7月7日（火）

【発売地域】全国 ※沖縄県除く

【内容】あさり、いか、海老の食感と、スパイスの効いた魚介の旨みがバランスよく味わえるシーフードカレーです。

■ご飯だけじゃない！気分に合わせて手軽に楽しむ、ファミマルの「カレー」バラエティ

カレーの楽しみ方は、決して「カレーライス」だけではありません。ファミマルでは、日々の生活のさまざまなシーンで手軽にスパイスの風味を味わっていただけるよう、多彩なカレー商品をご用意しております。小腹が空いた時のおやつや、忙しい日の軽食など、その日の気分に合わせてお選びいただける豊富なラインアップの一部をご紹介します。

【商品名】ファミマ・ザ・カレーパン

【価格】158円（税込170円）

【発売地域】全国

【内容】くちどけのよい生地に、ジューシーでコクのあるカレーフィリングを包んだ、食べごたえのあるカレーパンです。

※沖縄県は仕様と価格が異なります。

【商品名】スパイシーでコク深い濃厚カレーせん

【価格】139円（税込150円）

【発売地域】全国

【内容】10種類の香辛料がきいたカレーせんべいです。サクッと軽い食感で、食べやすいサイズです。

【商品名】牛肉の旨みあふれるカレーうどん

【価格】554円（税込598円）

【発売地域】全国

【内容】28種類のスパイスを使ったカレー粉を使用した和風だしと牛肉の旨みを感じられるカレーうどんです。

【商品名】スパイス香るカレーうどん

【価格】158円（税込170円）

【発売地域】全国

【内容】牛の旨みと香り高い特製スパイスがきいたつゆが特徴のコク深いカレーうどんです。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

※地域によっては価格が異なる場合がございます。

【キャンペーン情報】

■ファミマルのレトルトカレーの詰め合わせが当たるXキャンペーンを実施！

ファミリーマート公式Xアカウント（@famima_now）をフォローの上、

対象ポストをリポストすると、抽選でファミマルのレトルトカレー全11種が10名様に当たります。

キャンペーン期間： 2026年6月24日（水）11：00～2026年7月10日（金）23：59

※キャンペーン内容は予告なく変更になる可能性があります

【参考情報】

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html

＜ファミマルについて＞

■対象商品数は1000種類以上！種類豊富なプライベートブランド「ファミマル」

ファミマルは、“家族の日常を豊かにする”加工食品や菓子、日用品、飲料などの「ファミマル」、“家族の食卓を支える”惣菜や冷凍食品に、弁当、サンドイッチなどの中食商品を加えた「ファミマルKITCHEN」、“食べる楽しさをいつでも手軽に”する「ファミマルBakery」、“毎日に癒しとご褒美を”提供する「ファミマルSweets」、また、“素材や製法に特にこだわった上質な美味しさ”を提供するプレミアムライン「ファミマルPREMIUM」など、それぞれのラインアップで、合計1000種類以上を展開しております。

■「ファミマル」ネーミングとロゴに込められた思い

1 「ファミマのPB商品であることがすぐわかる」こと

・「ファミマル」というワード、ファミリーマートのブランドカラーを使用

2 「ファミマが自信を持って薦めるクオリティであることが伝わる」こと

・安全・安心、環境対応、美味しさなど、「ファミマの二重マル」品質を表現したデザイン

3 「老若男女あらゆる世代・性別の方々が理解できる」こと

・お客さまも笑顔になるスマイルマーク（※ロゴ案の消費者調査で1位を獲得したロゴ）

※調査名称：商品ブランドについての調査

主催者：ファミリーマート

調査対象者：15歳～79歳の男女 10,000人

調査日：2021年3月17日

■ファミマルのコンセプト

すべての方の毎日に、「おいしい◎うれしい◎あんしん◎」を。それが、ファミリークオリティ。

大切な家族に自信を持ってお薦めできる品質とラインアップ。お子さまからご高齢の方まで、すべての方が笑顔になるプライベートブランドを目指して、毎日に、ちょっとした幸せをお届けしていきます。