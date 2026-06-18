◢◤第3世代認知行動療法と認知行動コーチングを統合した「認知行動コーチ(R)（CBC）エキスパートプログラム」を開催　8月8-9日（土日）開催　マインドフルネス・アプローチを応用発展

一般社団法人コーチング心理学協会認知個魚津療法

AI時代に求められる「認知の柔軟性」「レジリエンス」「メタ認知力」「コンパッション」を体系的に習得 第3世代認知行動療法と認知行動コーチングを統合した「認知行動コーチ(R)（CBC）エキスパートプログラム」を開催。



開催日：2026年 8月8-9日（土日） 9：30から17：30まで（両日）

「《【講座の申込はこちらへ】》」 :https://www.coaching-psych.com/event/cbc_expert/

一般社団法人コーチング心理学協会は、認知行動療法（CBT）とコーチング心理学を融合した専門資格講座「認知行動コーチ(R)（Cognitive Behavioral Coach：CBC）エキスパートプログラム」をオンラインにて開催いたします。

近年、生成AIの急速な普及や働き方の変化により、個人・組織ともに不確実性への適応が求められています。その中で注目されているのが、「レジリエンス（回復力）」「メタ認知力」「自己調整力」「心理的資本（Psychological Capital）」など、人間特有の心理的スキルです。

本プログラムでは、従来の認知行動療法に加え、メタ認知行動療法、ACT（アクセプタンス＆コミットメント・セラピー）、コンパッション・フォーカスト・アプローチ、マインドフルネスなどの第3世代認知行動療法を実践的に学び、教育、医療、福祉、産業、キャリア支援、組織開発など幅広い領域で活用できるコーチング技法を習得します。

【開催背景】

認知行動療法と認知行動コーチングの違い

AIや自動化の進展により、多くの業務が効率化される一方で、人間にはこれまで以上に、

柔軟な思考力 創造性 自己理解 対人関係構築力 変化への適応力

が求められています。

また、世界的にメンタルヘルスやウェルビーイングへの関心が高まる中、個人が自らの思考や感情を理解し、価値観に基づいて行動できる能力の重要性が指摘されています。

本講座では、心理療法の科学的知見をコーチングへ応用し、「問題解決」だけではなく、「成長」「強みの開発」「レジリエンス向上」を支援する次世代型コーチングを学びます。

プログラムの特徴 1. 第3世代認知行動療法を体系的に学ぶ

コーチング心理学ガイドブック ACTを活用したコーチング心理学が掲載

本講座では、メタ認知行動療法 ACT（アクセプタンス＆コミットメント・セラピー） コンパッション・フォーカスト・セラピー マインドフルネス ポジティブ心理学 ポジティブ認知行動療法

などの最新アプローチを統合的に学びます。

資格者コースの方には，メタ認知 マインドフルネス，コンパッションを高める

AIアプローチ アプリが付属されます。

マインドフルネス，呼吸，コンパッションを高めるアプリが付属。メタ認知を育てるATTアプリ

2. 実践中心のワークショップ形式

講義だけではなく、

ワークシート カード教材 心理テスト ロールプレイ ゲーム型学習 心理アプリ（心理テスト，ワークシート，カードアプリ）を活用しながら、現場で活用できる実践スキルを習得します。

3. 対人支援職から企業人材まで活用可能



以下の分野での活用が期待されています。

コーチング カウンセリング キャリア支援 教育・学校現場 医療・福祉 人材育成 管理職研修 組織開発 リーダーシップ開発 プログラム内容



Day1

メタ認知行動コーチング メタ認知行動療法の基礎 認知バイアスへの対応 メタ認知質問法 思考の柔軟性向上 ストレングス活用 リーダーシップ開発

Day2

マインドフルネス認知行動コーチング マインドフルネス実践 自己受容と自己調整 コンパッション・コーチング ACTコーチング ACTマトリックス活用 価値に基づく目標設定 この講座で得られること 思考を俯瞰するメタ認知力 認知の柔軟性 レジリエンス向上技法 マインドフルネス実践力 コンパッション支援技法 ACTを活用した行動変容支援 コーチングスキル向上 問題解決力・クリティカルシンキング 心理的資本（PsyCap）の育成 認定資格について

ワークショップ修了後、所定の要件を満たした受講者は、

一般社団法人コーチング心理学協会認定「認知行動コーチ(R)（Cognitive Behavioral Coach）」EXPERT資格

の認定を受けることができます。

（Expert認定では，事前にBasic講座を終了している必要があります。）

＊日程の関係で，この講座から受講可能です。

開催概要 名称 ：認知行動コーチ(R)（CBC）エキスパートプログラム

※認知行動コーチ(R)は特許庁登録商標です。





開催形式 ：オンライン開催（ZOOM）

時間：両日とも 9:00～17:30

対象 コーチ カウンセラー キャリアコンサルタント 公認心理師 臨床心理士 教員 人事担当者 管理職 対人支援職 自己成長を目指す方 主催者コメント

「変化が加速する時代において重要なのは、知識だけではなく、自ら考え、柔軟に適応し、人と協働しながら成長し続ける力です。本プログラムでは、認知行動療法とコーチング心理学の最新知見を活用し、個人と組織の可能性を引き出す実践的な学びを提供します。」

認知行動療法に基づく心理支援を応用した認知行動コーチングの翻訳プロジェクトを実施中。

新刊のご紹介ポジティブ心理学の創設者セリグマン教授・ケラーマン医学博士（脳科学）の書籍を監訳・監修を行いました。解説・心理テスト付

国際コーチング心理学会のメンバーによる 認知行動コーチングの書籍Amazonサイト :https://amzn.asia/d/0aFvtYvZこれからの生き方 揺らぐ世界で何度でも立ち直る力

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協会概要

一般社団法人コーチング心理学協会

https://www.coaching-psych.com/

コーチング心理学の研究・普及・教育活動を通じて、個人と組織のウェルビーイング向上を支援しています。