【限定100台】モデルチェンジを記念して、LiberNovo Omni ミッドナイトブラック / モスグリーン が台数限定セールを開始

LIBERNOVO HK CO., LIMITED

LIBERNOVO HK CO., LIMITED(以下、LiberNovo)は、2026年6月18日(木)よりLiberNovo Omni のミッドナイトブラック / モスグリーンを対象に、約41％ OFFとなる台数限定セールを実施いたします。 対象期間は2026年6月23日 11:59までとなっておりますが、台数は各100台限定となっておりますので、お見逃しなきようご注意ください。

LiberNovo Omni 製品ページ：https://jp.libernovo.com/pages/libernovo-holiday-sale

また昨日発表した「LiberNovo Omni SE」「LiberNovo Omni Pro」「LiberNovo Maxis - Airflow」についても早割価格にて販売中ですので、こちらも合わせてご検討ください。

限定100台！モデルチェンジ記念セールの概要

販売期間

2026年6月18日(木) 11:00 から 2026年6月23日(火) 11:59

対象製品

LiberNovo Omni ミッドナイトブラック

45cm / 48cm



セール価格：100,900円 (税込)

通常価格：171,600 円 (税込)

約41% OFF

LiberNovo Omni モスグリーン

45cm / 48cm

セール価格：100,900円 (税込)

通常価格：171,600 円 (税込)

約41% OFF

LiberNovo Omni用フットレスト

ミッドナイトブラック / モスグリーン

セール価格：5,000円 (税込)

通常価格：17,800 円 (税込)

約72% OFF

ご購入特典

本セールにおいてLiberNovo Omni ミッドナイトブラック / モスグリーンのいずれかをご注文いただいたお客様には、ご購入特典として「Smart Entry応援セット」をプレゼントしております。

6月17日より「LiberNovo Omni Pro」ほか2製品の早割価格も実施中

Smart Entry応援セット

新製品発売に伴い、2026年7月31日(金) 23:59までの期間は早割価格として、LiberNovo Omni SEでは85,859円 (税込)、LiberNovo Omni Proは143,089円 (税込)、LiberNovo Maxis - Airflowは186,009円 (税込)にて販売中です。

各製品の詳細については下記をご参照ください。

LiberNovo Omni SE

早割価格：85,859円 (税込)

メーカー希望小売価格：149,000円 (税込)

製品ページ：https://jp.libernovo.com/products/libernovo-omni-pro-dynamic-ergonomic-chair

LiberNovo Omni Pro

早割価格：143,089円 (税込)

メーカー希望小売価格：229,000円 (税込)

製品ページ：https://jp.libernovo.com/products/libernovo-omni-se-dynamic-ergonomic-chair

LiberNovo Maxis - Airflow

早割価格：186,009円 (税込)

メーカー希望小売価格：331,800円 (税込)

製品ページ：https://jp.libernovo.com/products/libernovo-maxis-dynamic-ergonomic-chair

LiberNovoについて

LiberNovoは、「座ることが集中や創造の妨げになってはならない」という考えから生まれたブランドです。世界大手ドローンメーカー出身のエンジニアチームにより、2023年に設立されました。

創業メンバーは、DJIやロボット家電ブランドNarwalなどで製品開発に携わってきたテクノロジー分野のエンジニア。長時間のデスクワークを通じて、椅子が作業効率や集中力に大きく影響することを実感した経験から、“人の動きに自然に追従する椅子”というコンセプトが生まれました。

その思想を形にした製品が LiberNovo Omni です。

2025年6月にアメリカで初公開され、先行予約総額は約13億円を記録。約60日間で世界中から約1万人のユーザーが参加するなど大きな注目を集めました。

2025年秋には日本市場にも初上陸し、発売から約2か月で売上4.6億円を達成。LiberNovoは今後も、人の創造性や集中力を支えるプロダクト開発を通じて、新しいワークスタイルの提案を続けていきます。

LiberNovo 製品特徴

■ 革新的なサポートテクノロジー

1. ダイナミック・サポート・システム

身体の動きに合わせてリアルタイムで座面や背もたれが調節され、常に最適なサポートを維持。プログラマー、ゲーマーなど長時間座り続けるすべての方に向けて、「長時間座ると痛む」という課題を根本から解決します。

2. フレックスフィットバックレスト

バックレストには8つの可動パネルを14のデュアル接続ポイントで連結した構造を採用。二重球状ブラケットと16のピボットポイントにより、柔軟性と安定性を両立し、あなたの脊椎に合わせてパーソナライズされたサポートを提供します。肩こり、腰痛、脊椎の違和感にお悩みの方に特におすすめです。

3. Omniストレッチ

すでに痛みがある方、座りっぱなしで身体が固まっている方は、Omniストレッチを活用してください。腰や背中の緊張を効果的に和らげ、日常的な快適性を飛躍的に高めます。

〈LiberNovo会社概要〉

社名：LIBERNOVO HK CO., LIMITED

代表者：王振旭

所在地：Rm 13, 27/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen St, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

事業内容：エルゴノミクスワークチェアのデザイン・開発・製造

LiberNovo公式サイト：https://jp.libernovo.com/

LINE：https://line.me/R/ti/p/@libernovo_japan

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本件に関するお問い合わせ先

LiberNovo Japan広報窓口： japan_pr@libernovo.com