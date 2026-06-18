東北エリアのビジネス中心地・仙台に『オープンオフィス仙台広瀬通』を2026年9月開設予定

日本リージャス株式会社

三菱地所グループの日本リージャス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西岡真吾、以下「当社」）は、2026年9月、仙台市青葉区の「朝日新聞仙台ビル」において、『オープンオフィス仙台広瀬通』を開設する予定です。これにより、仙台市内における当社の運営拠点は、「SPACES」「リージャス」「オープンオフィス」の3ブランド・計7センターとなり、多様化するフレキシブルオフィスニーズに対応する体制をさらに強化します。

共用部（※完成イメージ）

東北地方最大の都市である仙台市は、行政・経済・文化の中心地として発展を続けており、多くの企業が広域エリアを統括する拠点を構えるビジネス都市です。近年は、東北各県への営業活動や事業展開を目的とした支店・営業所ニーズに加え、リモートワークやハイブリッドワークの浸透によるサテライトオフィスニーズも拡大しています。

本センターは、仙台市営地下鉄南北線「広瀬通」駅から徒歩1分、JR「仙台」駅からも徒歩圏内という優れた交通利便性を備えた立地に誕生します。仙台市の中心業務地区に位置し、金融機関や大手企業の支店、行政機関が集積するビジネス環境に恵まれており、東北地方全域をカバーする営業・事業拠点として、高い利便性を備えています。

当社はこれまで、全国の主要都市でフレキシブルオフィスを展開してきましたが、仙台は東北地方の経済活動を支える重要な市場の一つと位置付けています。本センターの開設により、地元企業の成長支援はもちろん、首都圏企業の東北進出やプロジェクト拠点の開設など、多様なビジネスニーズに対応してまいります。

■落ち着きと機能性を兼ね備えた、働きやすいオフィス空間

本センターでは、オープンオフィスブランドの特長であるシンプルで機能的な空間設計をベースに、快適性とデザイン性を両立したワークスペースを提供します。内装には木目調の素材や落ち着いたカラーリングを採用し、温かみと上質感を兼ね備えた空間を演出。共用部には利用者同士が気軽にコミュニケーションを図れるスペースを設けるほか、窓面を活かした明るいプライベートオフィスやコワーキングスペース、会議室を備え、多様な働き方に対応します。スタートアップから中小企業、大企業のサテライトオフィスまで幅広いニーズに応える環境を整えています。

※写真はすべて完成イメージ■「オープンオフィス仙台広瀬通」の計画概要

開設予定日：2026年9月（予定）

住所：〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2丁目2-6 朝日新聞仙台ビル 5・6階

アクセス：市営地下鉄「広瀬通駅」徒歩1分、JR「あおば通駅」徒歩５分

総面積：約422平方メートル

オフィス部屋数：43

ワークステーション席数：84

会議室：1

レンタルオフィスは24時間利用可能

（ビジネスラウンジ、貸し会議室などの施設は9時～18時まで利用可能）

Webページ：https://www.regus-office.jp/sendai-area/opo-sendai-hirose-dori/

※開設日、部屋・座席数は現時点での予定

■リージャスについて

リージャスは、世界120カ国、4,500拠点以上のネットワークを持つ世界最大のワークスペースプロバイダーであるIWG plc（本社：スイス、CEO：Mark Dixon、以下 IWG）のビジネスモデルを日本に持ち込み、新しいワークスタイルを日本全国に普及させた、フレキシブルオフィス事業のリーディングカンパニーです。1998年に日本での事業を開始し、2023年2月から三菱地所グループとして更なる成長を目指し、現在までに国内53都市・215拠点以上にてフレキシブルオフィスを展開しています。

洗練された空間を提供する大人のコワーキング「Signature（シグネチャー）」、創造的なコラボレーションを実現する「SPACES（スペーシズ）」、 上質なワークスペース、多彩なロケーション、柔軟なプランを提供する「Regus（リージャス）」、働くをもっとシンプルに、を目指したコンパクトで機能的な「Openoffice（オープンオフィス）」の4つのブランドを運営することで、多様なお客様のニーズにフィットするフレキシブルオフィスソリューションを提供しています。

■日本リージャス株式会社 概要

本社所在地：〒163-1030 東京都新宿区西新宿三丁目7番1号 新宿パークタワー30階

代表者名：西岡 真吾

事業内容：フレキシブルオフィスの管理、運営

公式サイト：https://www.regus-office.jp