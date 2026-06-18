外資就活総合研究所、外資就活ドットコム利用学生対象の「2028年卒 就活人気企業ランキング(2026年6月)」を発表

株式会社ハウテレビジョン

「世界で挑戦できる人材を育み、未来を創る」を掲げ、ユーザーファーストを追求したキャリアプラットフォーム「外資就活ドットコム」を運営する株式会社ハウテレビジョン（本社：東京都港区、代表取締役：音成洋介）の外資就活総合研究所は、「2028年卒 就活人気企業ランキング（2026年6月）」を発表します。本ランキングは調査時点における状況を示すもので、採用活動の時期によって学生の関心が移り変わるため、複数回に分けて調査を行っています。

今回は2028年卒ランキングの第2回調査（全4回）として、2026年6月1日時点の企業フォロー数（累計）を集計しました。この時期はサマーインターンシップへの応募がピークを迎える中で学生の企業選びが本格化しており、早期から積極的に情報発信を行った企業や知名度の高い企業にフォローが集まる結果となりました。

■「2028年卒 就活人気企業ランキング(2026年6月)」調査概要

調査方法：

・データ収集方法：外資就活ドットコム内での企業フォロー数を集計

・ランキング算出方法：各企業のフォロー数（累計）を集計し、多い順に順位付け

調査対象：2028年卒業予定の学生（大学生・大学院生）

データ集計基準日：2026年6月1日時点

※企業フォローについて

学生が外資就活ドットコム内で興味を持った企業を「フォロー」することで、その企業の募集 情報公開時や企業情報更新時にお知らせを受け取ることができる

※順位の解釈について

本ランキングは調査時点における企業フォロー数の順位を示すもの

採用活動時期によって学生の関心が移り変わるため、複数回に分けて調査を行っている

■調査結果サマリー

・総合ランキングの1位はアクセンチュア、2位はPwCコンサルティング／Strategy&、3位は野村総合研究所となり、コンサルティング業界が上位3社を占めた

・上位10社のうちコンサルティング業界が7社を占めた一方、総合商社・メガバンクといった日系大手企業も上位に名を連ねている

・文理別の1位を見ると、いずれもアクセンチュアとなり、専攻にかかわらずコンサルティング企業への関心が高い状況が続いている

・大学ごとの1位を見ると、東京大学がマッキンゼー・アンド・カンパニー、京都大学が野村総合研究所、早稲田大学・慶應義塾大学はアクセンチュアとなった

■外資就活ドットコム会員学生の大学内訳

出典：外資就活ドットコム（2028年卒 / 2026年6月現在）



■「外資就活総合研究所」について

国内外の優秀な学生と先進的な採用に取り組む企業を対象に、新卒採用の最前線を調査・分析し、未来の雇用をリードする知見を発信することを目的に設立した調査・研究機関。

外資就活総合研究所では、「トップクラスの優秀な学生×グローバル最先端企業の採用を科学し、雇用トレンドの新常識を創造する」をビジョンに掲げ、これまで「外資就活ドットコム」の運営で培ってきた実績を土台に、これからの学生の就活・キャリア観の変化と企業の採用進化を、客観的なデータと分析で牽引するための発信を行ってまいります。

・外資就活総合研究所ページ https://ri.gaishishukatsu.com/

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