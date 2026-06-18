AIボットサービス「Wisora」、LINE公式アカウントと連携し、対応をAIボットで自動化可能に

株式会社ソラコム

株式会社ソラコム（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO 玉川 憲）は、生成AIボットサービス「Wisora（ウィソラ）」において、LINE公式アカウント運用ツールとの連携機能の提供を開始しました。

LINE公式アカウントを活用した顧客対応やマーケティング業務の効率化を図る企業に向け、AIによる自動応答を簡単に組み込める環境を提供します。

Wisoraは、企業が保有するWebページやマニュアルなどのドキュメント情報をAIボットに学習させ、問い合わせ対応や情報検索を支援するサービスです。ウェブサイトやPDFなどの資料を登録するだけで、企業独自の知識を持つAIボットを短時間で構築できます。これまでもWebウィジェット、Slack、Microsoft Teamsなど多彩なチャネルとの連携・公開に対応してきました。

このたび新たに、LINE公式アカウントの機能を拡張する、マーケティングツール「Lステップ」との連携に対応しました。今回の連携により、シナリオ配信や自動応答フローの中で、WisoraをAI回答エンジンとして組み込むことが可能になり、LINE上でお客様から寄せられる商品やサービスに関する質問に対して、Wisoraが学習した情報をもとにAIが自動で回答できるようになります。

例えば、LINEアプリのメニュー上のよくある質問や、問い合わせ（商品詳細、使い方、料金など）といった項目をWisoraに回答させるような使い方が可能です。お客さまがLINEで商品の詳細や、使い方などを質問した際、Wisoraが学習済みの情報をもとに即座に回答し、営業時間外でも24時間対応が可能になります。

また、LINE公式アカウントでのシナリオ配信や自動応答フローの中で、お客様の質問や関心に応じてWisoraによるAI回答を組み込むことで、「まるで人が対応している」かのような自然な対話で、一人ひとりに合わせた柔軟な対応を実現できます。担当者による内容のばらつきをなくし、企業が用意した正確な情報に基づいた一貫性のある回答を提供できる点も大きなメリットです。

このほかにも、Wisoraではお客さまのフィードバックを基に継続的に機能をアップデートしています。ボットの回答精度を継続的に改善するための機能を強化し、チャットログ上でボットが参照した資料を直接確認できるようになりました。また、Google Driveにあるファイルやフォルダを直接学習できるようになりました。これらにより、回答内容の根拠確認や誤答時の原因特定、学習対象データの管理がより効率的に行えるようになります。

Wisoraの基本機能は、14日間の無料トライアルでお試しいただけます。

ソラコムは、現場《フィジカル》と社内外データ《デジタル》のすべてをAIにつなぎ、実世界を動かす力にしていく「リアルワールドAIプラットフォーム」を掲げています。Wisoraは同構想を具体化する《デジタル》サービスとして社内外情報を迅速に知識化し、AIの業務活用を推進します。

ソラコムは「AIとIoTテクノロジーの民主化」を掲げ、IoTを軸に最新技術をより使いやすく提供することで、多くの活用事例とイノベーションの創出を目指します。

生成AIボットサービス「Wisora」について

主な特長・メリット- かんたん学習：WebサイトURLの指定やPDF・Wordファイルのアップロード、Box/Google Drive連携、テキストの直接入力により学習し、すぐにボットを構築可能- 多彩な公開・連携：Webサイトへのウィジェット設置、Slack・Microsoft Teams連携、LINE公式アカウント連携、専用チャットページでの公開に対応- 分析と改善：会話ログやフィードバックで精度を継続的に改善- 柔軟なカスタマイズ：話し方やデザインを自由に設定し、複数ボットを用途に合わせて管理可能想定されるユースケース- 営業サポート：顧客や代理店から繰り返し聞かれる質問の回答をサポートし営業活動の時間を捻出- カスタマーサポート：FAQウィジェット設置で自己解決率を向上、問い合わせ数削減- 社内ヘルプデスク：社内資料を学習したAIボットが社員の情報検索の効率化を支援- 営業・マーケティング：サイトやECにチャットボット導入で新たな顧客接点を創出- 多言語対応：日本語の学習データだけで、英語などでも自動回答しグローバル展開をサポート利用プラン

Wisora Starter

- 40,975円 / 月 (税込)/ 月ごとのお支払い- リクエスト数: 1,000回/月- 公開方法: Webウィジェット、チャットWebページ、 Slack連携

Wisora Pro

- 134,750円 / 月 (税込)/ 月ごとのお支払い- リクエスト数: 5,000回/月- 公開方法: Starterに加えて、Microsoft Teams、LINE公式アカウントなど多様な連携とSSOサポート

Wisora Enterprise

- 個別にお見積もり- API接続による多彩な連携、Enterpriseエンジンにより更なる高精度な回答

機能の詳細はウェブサイトをご確認ください。

https://wisora.jp/(https://wisora.jp/)

*「LINE」は、LINEヤフー株式会社の登録商標です。

*「Lステップ」は、株式会社Maneqlの提供するサービスです。

*「Microsoft Teams」は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

*「Slack」は、Slack Technologies, Inc.の登録商標です。

*「Box」は、Box, Inc.の商標または登録商標です。

*「Google Drive」は、Google LLC の商標です。

*お客様のデータや学習したモデルは、セキュリティや安全性について十分に配慮し、他のサービスに二次利用することはありません。

ソラコムについて

AI/IoTプラットフォームSORACOMは、世界213の国と地域でつながるIoT通信を軸に、IoTを活用するために必要となるアプリケーションやデバイスなどをワンストップで提供しています。製造、エネルギー、決済などの産業DXから、イノベーティブなスタートアップ、農業や防災など持続可能な地域社会を支える取り組みに至るまで、さまざまな業界・規模のお客様にご活用いただいています。

ソラコムコーポレートサイト https://soracom.com(https://soracom.com)