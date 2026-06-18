耳をふさがず周囲の音も聞こえる、Bluetooth・有線両対応のオープンイヤーヘッドセットを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、耳をふさがず周囲の音を聞きながら通話できるBluetooth・USB有線両対応のオープンイヤーヘッドセット「MM-BTSH73BK」を発売します。

本製品は、耳をふさがない構造と軽量設計により、長時間の装着でも快適に使用できるほか、Bluetooth 接続に加えてUSB有線接続にも対応。バッテリー切れや通信制限時でも使用できます。ノイズキャンセル機能付きマイクが周囲の雑音を抑え、クリアな音声を届けます。USB A/Type-C変換アダプタやポーチも付属し、テレワークや出張時など場所を選ばず活躍します。

【掲載ページ】

品名：Bluetoothオープンイヤーヘッドセット（有線接続対応）

品番：MM-BTSH73BK 標準価格：12,100円（税抜き 11,000円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=MM-BTSH73BK

直販サイト：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/MM-BTSH73BK

Bluetoothと有線の2WAYで使えるヘッドセット

安定したワイヤレス通信と省電力性能を備え、長時間の業務利用に適したBluetooth 5.4接続に対応。

また、USBケーブルによる有線接続にも対応し、通信制限環境やバッテリー切れ時でも確実に使用できます。

周囲の音が聞こえるオープンイヤータイプ

WEB会議中に声をかけられても、ヘッドセットを装着したまま会話できます。

周囲の音を自然に聞き取れるオープンイヤータイプで、在宅ワークやオフィスワークにおすすめです。

※音量を大きくすると、音が漏れる場合があります。

ノイズの多い環境でもクリアな音声を届けられる

集音性を高める単一指向性マイクと、周囲のノイズを除去するENC（環境ノイズキャンセル）機能により、クリアで聞き取りやすい音声を届けることができます。

圧迫感や蒸れの少ない快適な装着感

軽量で長時間着けていても疲れにくく、また頭の後ろに固定して使うので髪型が崩れる心配もありません。

USB Type-C、USB A両対応

充電・通信ケーブルにType-CをUSB Aに変換するアダプタが付いているので、タブレットやノートパソコン、デスクトップパソコンなど様々な機器に対応可能です。

USB Type-C充電

パソコンのType-CポートやUSBポート、またはAC充電器を使って手軽に充電できます。

充電しながら通話可能

有線接続時はパソコンなどから給電できるので、時間を気にせず使うことができます。

※充電中はBluetooth接続は使えません。

頭にフィットするしなやかなバンド

フレキシブルタイプで頭にフィットしやすく、長時間装着しても疲れにくくなっています。

耳元で音量調節可能

タッチセンサーをスライドして、音量の上げ下げができます。

保管・持ち運びに便利なポーチ付き

ヘッドセットとケーブルをまとめて収納できます。

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【関連ページ】

ヘッドセット

https://www.sanwa.co.jp/product/input/headset/headset.html

Bluetooth関連機器

https://www.sanwa.co.jp/product/input/bluetooth/index.html

スマートフォン対応ヘッドセット

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/smartphone/headset.html

タブレット対応ヘッドセット

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tablet/headset.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/MM-BTSH73BK

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