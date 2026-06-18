開業65周年という節目を迎え『Marine Tower Wedding』・レストラン『the Terrace』がリニューアルオープン！

リストプロパティーズ株式会社

総合不動産企業リスト株式会社(本社：横浜市、代表：北見尚之)グループのリストプロパティーズ株式会社(本社：横浜市、代表：北見尚之)を中心とした共同事業体が運営を行う「横浜マリンタワー」内、３階結婚式場、４階レストランにおいて、 株式会社CRAZY（東京都渋谷区／代表取締役社長 森山和彦）は、2025年に事業承継した「Marine Tower Wedding」・イタリアンレストラン「the Terrace yokohama marine tower（ザ・テラス ヨコハママリンタワー）」をリニューアルオープンいたします。

これに伴い、3階「Marine Tower Wedding」では、2026年5月28日(木)より、新たな空間や体験をいち早くご体感いただける「リニューアルオープン記念特別フェア」の予約受付を開始。

4階「the Terrace yokohama marine tower（ザ・テラス ヨコハママリンタワー）」では、公式ホームページにて予約受付を開始しております。

これに伴い、公式ホームページにて一般予約受付を開始しており、7月末日までに公式ホームページからご予約・ご来館いただいたお客さまには、限定特典として「乾杯ドリンク」をプレゼントいたします。

※スパークリングワインまたはジンジャーエールよりお選びいただけます。

３F『Marine Tower Wedding』リニューアル詳細

横浜のシンボルが、ふたりの幸せの“しるし”に。

横浜マリンタワーは、かつて海を照らし、船の航路を導いた“灯台”でした。今もなお、街の象徴として多くの人々の記憶に寄り添い続けています。私たちは、この場所が持つ「街にあり続ける」という永続性を生かし、リニューアルを行いました。

コンセプトは、幸せの「しるし」になる結婚式。

「Marine Tower Wedding」は、結婚式後も、日常の中でタワーを目にするたび、そしてこの場所を訪れるたびに、当時の幸せな記憶が自然と呼び起こされる、そんなおふたりの人生に寄り添う場所で在りたいと考えています。

「灯台」をモチーフに、記憶として強く残る体験・空間を設計

■ Party Room：ゲストとのつながりを感じられるアーチ型のロングテーブルを導入

パーティー会場は、緩やかな曲線のある「灯台の内部」をイメージしています。

この会場では、高砂やグループごとの境界線を削ぎ落とし、1本の緩やかな「アーチ型のロングカウンターテーブル」を配置しました。おふたりとゲストが並んで座ることで、どの席からも自然と視線が交わり、心地よい一体感が生まれます。

さらに、会場の壁面は、どの席からカメラを向けても美しい背景が完成するようにデザインしています。おふたりのお席や特定のフォトスポットに限らず、ゲストとの思い出の写真を、会場内の様々な場所で美しく残すことができます。

■ Celebration Hall（挙式会場）：この場に集う人にとって、忘れられない景色を作る「調光演出」

挙式は、灯台の“足元”を表現した静寂な空間において、光で情景を変化させる「調光演出」を重視しています。

「灯台下暗し」ということわざのように、最も近くにいる大切な存在や身近にある幸せほど、日常の中ではかえって見落としがちになってしまうものです。だからこそ挙式の始まりは、周りの存在や自分の感情にじっくりと目を向けられるように、あえて光を抑えた静寂な時間を演出します。進行が進むごとに会場には柔らかな光が灯り、この場に集う人たちの表情が鮮明に浮かび上がるなかで「この人がいてくれてよかった」と心から実感できる時間をお届けします。

■ 地上106mの展望台を、おふたりとゲストだけのプライベート空間に。

挙式後は、全員で地上106mの展望台へ。横浜のシンボルであるこの場所を、おふたりとゲストだけのプライベート空間にすることができます。 特別な開放感のなか、横浜の絶景をバックに、全員で一つの記念映像を撮影することも可能です。

結婚式後、記念日などの機会におふたりやご家族と再び訪れた際も「あの日、みんなでこの景色を見たね」と当時の記憶が鮮やかに蘇る、一生ものの場所になります。

Party RoomCelebration Hall（挙式会場）

施設名： Marine Tower Wedding

リニューアル開業日： 2026年5月30日(土)

住所： 神奈川県横浜市中区山下町14-1 横浜マリンタワー3階・4階

設備： チャペル、1バンケット（最大着席83名）

婚礼公式サイト：https://marinetowerwedding.official-website.jp/

４F『the Terrace』リニューアル詳細

横浜マリンタワーの麓に位置するテラスダイニング。

窓一面ガラス張りの店内とリニューアルしたテラスでは、昼は海と緑の開放感、夜はファイヤーピットの炎と温かな灯りに包まれた横浜の景色を堪能いただけます。大切な方とのデートや記念日、ご友人との食事会や会食まで、幅広いシーンでご利用いただけます。かつて灯台として港を照らし、幾多の船や人々を迎え入れてきた横浜マリンタワー。その歴史を引き継ぎ、日々のお食事から、かけがえのない記念日まで、お客さまの人生の折々に、いつでもお帰りいただける灯台のような存在のレストランを目指しています。

■ファイヤーピットの炎を囲むナイトテラス

日本郵船「氷川丸」や「横浜ベイブリッジ」を眺めながら横浜の夜景を前に炎を囲んでゆったりと語らう特別なひとときをお過ごしください。

■一面ガラス張りの自然光さしこむ開放空間でランチタイム

人気のパスタランチをはじめランチコースも充実。テラスから見える空と海、そして季節ごとの木々の移ろいをお楽しみいただけます。

メニュー紹介

【鮮魚の特製ブイヤベース】

オマール海老や貝の旨みが凝縮された特製スープを、旬の魚介にたっぷりとかけて仕上げるブイヤベース。 熱々の香りが立ち上るライブ感と、白味噌を隠し味にした濃厚な味わい、特製ソースによる味変で最後の一口までお楽しみいただけます。

【飲めるティラミス】

ジョコンドの上にマスカルポーネをふわっと泡状に仕立てたエスプーマと、エスプレッソのグラニテを重ねたオリジナルのティラミス。3つの層が口の中ですっと溶けあい、文字通り「飲める」新感覚の口どけに。

「横浜マリンタワー」で叶えるチャペルプロポーズも受付開始

the Terraceではプロポーズプランをご提供します。

横浜マリンタワーで叶える一生の記憶に残る時間をプロデュースいたします。

さらに、プロポーズの機会にご利用いただいた皆さま【先着50 組】に、地上約100mから横浜の景色を一望できる「横浜マリンタワー展望フロアご招待券」をプレゼントいたします。

おふたりの新たな出発にふさわしい、一生の宝物となるようなひとときとなりましたら幸いです。

プロポーズプランについて：

https://oiwai.anny.gift/venues/54282050-05d1-41a5-83db-1981773ed679

店名： the Terrace yokohama marine tower（ザ・テラス ヨコハママリンタワー）

オープン日： 2026年6月18日（木）

住所： 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町14-1 横浜マリンタワー 4F

アクセス： みなとみらい線「元町・中華街」駅 4番出口 徒歩1分

営業時間：

ランチ：11:30～14:00（L.O. 13:00）

ディナー：17:00～21:00（L.O. 20:30）

定休日： 月曜日・火曜日（※祝日の場合は営業、同週水曜日が定休）

価格帯： ランチ 2,860円～ / ディナー 6,380円～

公式HP：https://theterrace.crazy.co.jp

株式会社CRAZYについて

「私たちは、人々が愛し合うための、機会と勇気を提供し、パートナーシップの分断を解消します」をパーパスに掲げ、ウェディングブランド「CRAZY WEDDING」を展開。「IWAI OMOTESANDO」では“おふたり中心”の披露宴スタイルではなく、共に時間を楽しむ“ゲスト中心”の新しいスタイルで行う結婚式を提供し、大手業界クチコミサイト「ウエディングパーク」にて東京エリア内で4年連続で1位を獲得。

2026年1月には、初の直営レストラン「CRAZY GRANDE MAISON」を横浜・みなとみらい地区に開業。全席カウンターテーブルという、これまでのウェディングの常識を覆す新しいスタイルを提案し、現在SNSやクチコミを中心に話題を集めている。

【横浜マリンタワー 施設概要】

所在地 ：神奈川県横浜市中区山下町14番地1

展望営業時間 ：デイチケット入場時間

午前10時～午後6時（午後5時半最終入場）

ナイトチケット入場時間

午後6時～午後10時（午後9時半最終入場）

※6月～8月のナイトチケット入場時間は、

日没に合わせて午後7時からとなります。

開業日 ：1961年1月15日

WEBサイト ：https://www.marinetower.yokohama/

＊横浜マリンタワーは下記共同事業者で運営を行っています。

共同事業者

-リストプロパティーズ株式会社(代表取締役：北見尚之、本社所在地：神奈川県横浜市)

-株式会社ティケイスクエア(代表取締役：楠元孝夫、本社所在地：東京都港区)

-横浜エフエム放送株式会社(代表取締役：兒玉智彦、本社所在地：神奈川県横浜市)

【リスト株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町3-35

代表 ：代表取締役社長 北見 尚之（きたみ ひさし）

設立 ：2016年5月20日（グループ創業：1991年5月10日）

事業概要 ：持株会社、グループ経営事業

【リストプロパティーズ株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町3-35

代表 ：代表取締役 北見 尚之（きたみ ひさし）

設立 ：2010年2月9日（グループ創業：1991年5月10日）

事業概要 ：不動産マネジメント、不動産開発への投資（国内・海外）、不動産コンサルティング

WEBサイト ：http://www.list.co.jp/（リストグループHP）