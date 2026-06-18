タカネットサービスとプツマイスタージャパンがコンクリートポンプ車のレンタルリースで協業

株式会社タカネットサービス

株式会社タカネットサービス（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 西口高生、以下当社）はスカニア車両のレンタルサービス『S-RENT（エス・レント）』の特装車両ラインアップ拡充に伴い、プツマイスタージャパン株式会社（本社：千葉県八街市、代表取締役社長 岡勇樹、以下プツマイスター）と協業し大型コンクリートポンプ車を導入いたします。

この度、当社ではドイツに本社を構える、プツマイスター製のコンクリートポンプ車を導入いたします。これにより、昨年12月にサービスを開始したスカニアトラックレンタルサービス『S-RENT』のラインアップに初めて特装車が加わります。ラインアップ拡充により、建設現場等で使用される特装車両のご要望にお応えすることが可能となりました。また、プツマイスターは、販売だけではなく、レンタルユースの選択肢をサービスに加えるとともに、このレンタルサービスを活用した緊急時の代車をより安定的に供給いたします。

『S-RENT』では引き続き、同社の特装車等をラインアップに加え、車両選択の幅をさらに広げてまいります。引き続き、お客様のご利用シーンに合わせた最適な車両をご提供できるよう努める所存です。この取り組みにより、両社にとって有益な関係を今後も築いてまいります。

今回のコンクリートポンプ車導入に伴い、納車式を実施いたします。詳細は下記をご覧ください。

【プツマイスターとは】

1958年に設立したドイツ発祥の建設機械メーカーであり、世界的トップブランドとして知られています。全世界に20以上の支社と製造拠点を構え、卓越したドイツのエンジニアリング、テクノロジー、専門知識、高い製造水準と各地の固有の要件を組み合わせた包括的なソリューションパッケージを提供しています。

今回、特装車の第1号車としてプツマイスター製「ウルトラロングブームコンクリートポンプ車BSF38-5.16H」を導入いたします。同車は高性能ショックレスFFH（フリーフロー油圧システム）により、振動を軽減し、スムーズなポンピングを可能にしています。また、閉回路によりオイルの消費も抑え、環境に優しい設計となっています。また、特徴の1つである5段RZ型ブームでの多彩な打設レイアウトが可能なうえ、前方打設時に有効なレイアウトOSS（ワンサイドサポート機能）装備で車道1車線での設置も可能です。

【S-RENTとは】

当社の基幹ビジネスであるレンタル・リース事業とスカニア社の技術を集結した「SUPER

」など、同社の高品質なトラックが融合したレンタルサービス、それが『S-RENT』です。

両社共通の目標である「燃費性能に優れた輸送手段の提供」を形にした本サービスでは、実

際にスカニア車両の燃費性能や快適な運転性能を気軽にご体感いただけます。

今後も『S-RENT』並びに、レンタル・リース事業での特装車のラインアップを拡充し、お

客様のお役に立てるよう努めてまいります。

【納車式概要】

日時：2026年7月3日（金）11：30～

開催場所：トラックランド栃木東日本車両センター

（〒324-0412 栃木県大田原市蛭田1番225）

【会社概要】

会社名：株式会社タカネットサービス

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6番4号みなとみらいビジネススクエア

設立：2009年6月

代表取締役：西口 高生

事業内容：中古トラック買取・販売、自動車リース事業、レンタカー事業、車両輸送手配、

車両リノベーション事業、デューデリジェンス事業、ロジスティクスソリューション事業、

自動車部品リサイクル事業

URL：https://takanet-s.com

会社名：プツマイスタージャパン株式会社

所在地：千葉県八街市八街い27番地1

設立：1992年6月

代表取締役社長：岡 勇樹

事業内容：建設機械（コンクリートポンプ等）の輸入・販売。機械の日本仕様変更・改造・

修理・メンテナンス・製造検査等

URL：https://www.putzmeister.com/ja/