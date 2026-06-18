SANKEILOGIシリーズ 冷凍冷蔵倉庫 第三弾　「（仮称）SANKEILOGI（サンケイロジ）松戸」着工

株式会社サンケイビル

株式会社サンケイビル（本社：東京都千代田区大手町、代表取締役社長：飯島 一暢、以下「当社」）は、千葉県松戸市において「（仮称）SANKEILOGI松戸」を着工しましたのでお知らせいたします。

本計画は、当社の物流施設ブランド「SANKEILOGI」シリーズとして開発を進めるマルチテナント型物流施設であり、当社が開発を進める冷凍冷蔵対応物流施設として、「（仮称）SANKEILOGI春日部」「（仮称）千葉市美浜区新港物流施設計画」に続く3件目のプロジェクトとなります。

東京外環自動車道「三郷南IC」および「松戸IC」に近接する北松戸工業団地内に位置し、都心部への配送に加え、首都圏全域をカバーする広域配送拠点として優れた立地条件を備えています。また、JR常磐線「北松戸」駅から徒歩約8分に位置し、敷地前にバス停も整備されており、従業員の通勤利便性にも優れています。

施設計画としては、敷地内にドライ（常温）棟と冷凍冷蔵棟を配置した2棟構成で、冷凍・冷蔵・常温の3温度帯に対応可能となっています。最大5テナントへの分割賃貸に対応するほか、冷凍冷蔵棟では床荷重最大2.0t/平方メートル 、有効高さ5.5m以上を確保しており、マテハン機器の導入にも対応する高い汎用性を備えています。

また、施設内にはラウンジやドライバー休憩室などの共用施設を整備し、倉庫内は作業用空調（※オプション）の選択も可能となっており、従業員やドライバーの快適な就労環境の実現にも配慮しています。

食品メーカー、卸売事業者、小売事業者、外食・中食関連企業、3PL事業者など、幅広い低温物流ニーズを見込んでおり、今後は、お客様の取扱商材や物流オペレーションに応じた提案を行うとともに、2027年秋の竣工に向けてリーシング活動を本格化してまいります。

■（仮称）SANKEILOGI松戸の特徴

外観イメージ

【立地】

東京外環道「三郷南IC」約3.7km、「松戸IC」約4.8kmの好立地に位置し、首都圏広域配送に最適。

JR常磐線「北松戸駅」徒歩約8分、最寄りバス停徒歩約1分など、雇用確保にも優れた高利便性。

【ドライ棟】

最大3テナント分割可能、1,800～5,500坪に対応する常温倉庫。各テナントが2層利用できる効率的

なオペレーション設計で、垂直搬送機の増設も対応可能。

【冷凍冷蔵棟】

最大2テナント分割可能、1,400～3,000坪に対応する冷凍冷蔵倉庫。1階を荷捌きスペース、2・3階を冷凍倉庫とする3層構成とし、食品物流に適した施設計画。床荷重2.0t/平方メートル 、有効高さ5.5m以上を確保。

ラウンジイメージ

所在地：千葉県松戸市上本郷

アクセス ：・東京外環自動車道「三郷南IC」約3.7km、「松戸IC」約4.8km

・JR常磐線「北松戸駅」徒歩約8分

・京成バス「栄町二丁目」徒歩約1分

敷地面積：約15,395平方メートル （約4,657坪）

工事着工：2026年6月

竣工予定：2027年8月末

設計施工：株式会社塩浜工業

駐車場：49台

トラック待機場：5台

【ドライ棟】

規模 ：地上5階建（倉庫部は4階建）

延床面積 ：約22,055.74平方メートル （約6,672坪）

温度帯 ：常温倉庫（ドライ）

バース数 ：22台（車庫証明取得可）

【冷凍冷蔵棟】

規模 ：地上4階建（倉庫部は3階建）

延床面積 ：約12,323.88平方メートル （約3,728坪）

温度帯 ：冷凍冷蔵倉庫

（冷凍：-25℃、冷蔵：＋5℃）

バース数 ：18台（車庫証明取得可）

【位置図】

広域図狭域図

■当社物流施設開発プロジェクト （2026年6月現在）

『SANKEILOGI』公式ウェブサイト :https://www.sankeibldg.co.jp/sankeilogi/