TVアニメ『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です２』大迫力のメカバトルも収録したPV第2弾が公開！OP主題歌「人生エンドロール」の音源も初解禁！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、当社が発刊するGCノベルズ『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です』のTVアニメ第2期のPV第2弾を公開したことをお知らせいたします。国家反逆罪によって投獄されてしまう主人公リオン。様々な陰謀が渦巻く人間模様や、リオンが登場する鎧アロガンツや艦隊などのメカによる迫力のバトルが描かれています。PV内でオープニング主題歌の音源も初公開。

さらに、主題歌情報も発表！オープニング主題歌はタケヤキ翔・廣瀬大介・ANCHORの3人からなる異色の音楽ユニット「Ando」による『人生エンドロール』。そしてエンディング主題歌は、SNS総フォロワー数120万人超を誇る音楽グループ「名称非公開」による『あしたはあしたのけせらせら！』。いずれも作詞・作編曲をANCHORが担当。Andoのメンバーや名称非公開からアーティストコメントも到着しました。

TVアニメ『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です2』PV第2弾

https://www.youtube.com/watch?v=d3n8-15GCG8

主題歌情報

オープニング主題歌

人生エンドロール

アーティスト： Ando

作詞・作編曲：ANCHOR

2026年7月9日(木) 0時より各種音楽サービスにて配信開始

エンディング主題歌

あしたはあしたのけせらせら！

アーティスト：名称非公開

作詞・作編曲：ANCHOR

2026年7月9日(木) 0時より各種音楽サービスにて配信開始

OP主題歌 アーティストコメント

＜メンバー＞

タケヤキ翔／廣瀬大介／ANCHOR

＜プロフィール＞

YouTube登録者数約280万人を誇り、歌い手として騎士X - Knight X -のメンバーとしても活動中のタケヤキ翔、スマートフォン向けゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat.初音ミク」をはじめ、舞台・アニメなど幅広い作品で活躍する声優の廣瀬大介、そしてTVアニメ「地縛少年花子くん」をはじめ、声優アーティスト・アイドルシーンを横断し数々のヒット作品を生み出してきた音楽プロデューサー ANCHORによって結成された3人組音楽ユニット。

それぞれ異なるエンターテインメントの最前線で活躍してきた3つの才能が交わり、新たな音楽の物語が始まる。

＜SNS＞

公式サイト:https://ando.bitfan.id

X:https://x.com/ando3official

Instagram:https://www.instagram.com/ando3official

YouTube : https://www.youtube.com/@ando3official

タケヤキ翔

【X】 https://x.com/takeyakii

【Instagram】https://www.instagram.com/takeyakisyou/

【YouTube】https://www.youtube.com/@takeyakisan

【HP】 https://takeyakifc.com

廣瀬大介

【X】https://x.com/da_sukemaru

【YouTube】https://www.youtube.com/@ひろせだいすけ(https://www.youtube.com/@%E3%81%B2%E3%82%8D%E3%81%9B%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%99%E3%81%91)

【TikTok】https://www.tiktok.com/@hirose_daisuke(https://www.tiktok.com/@hirose_daisuke)

ANCHOR

【X】https://x.com/anchor_suzuki

【Instagram】 https://www.instagram.com/anchor_sound

タケヤキ翔

第2期放送、本当におめでとうございます！

第1期から作品の持つ世界観や、“理不尽な世界の中でも自分らしく抗い続ける強さ“にすごく惹かれていたので、OPを歌わせて頂けることとても光栄です！

僕自身、YouTube活動の中で「普通じゃない」と言われる挑戦を続けてきたこともあり、勝手に主人公の反逆精神や泥臭く前に進む姿に共感してしまって、疾走感の中にそんな覚悟や感情の揺れも込めたつもりなので、ぜひアニメと一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです！

廣瀬大介

第2期放送おめでとうございます！！

多くの方に愛されるこの作品に携われることを本当に誇りに思います。

今回の楽曲は疾走感のあるバンドサウンドで作品の世界観を感じられる歌詞が沢山散りばめられています。この曲を通してより作品に没入出来るよう、少しでもお力添えが出来ていたら嬉しいです。

第1期のワクワクを第2期でも感じられるのかと思うと待ち遠しいです。皆様と一緒に沢山応援していきたいと思います！！

ANCHOR

お世話になっております。AndoのANCHORです。

第2期放送、本当におめでとうございます！

Andoとして初めてのアニメ主題歌、嬉しさと緊張で胸がいっぱいでございます。詳しく申し上げますとオタク特有の長文となってしまいますので、書きたいことは全部楽曲に詰め込みました。

名称非公開さんが歌われるEDも担当しておりますので、OPとED、ぜひアニメの熱量と一緒にお楽しみいただけたら嬉しいです！ご査収のほどよろしくお願い申し上げます。

ED主題歌 アーティストコメント

＜メンバー＞

ムロ葉菜子／古森もぐ／ヒューガー／いかさん／トギー

＜プロフィール＞

ムロ葉菜子、古森もぐ、ヒューガー、いかさん、トギーの5人からなる、SNS総フォロワー数120万人超の音楽グループ。

世論や忖度を一切顧みずに切り込む挑発的な歌詞と、銃弾のように鋭く飛び交うサウンドを特徴としたミクスチャーロックを武器に、2025年9月、ヒューリックホール東京でのワンマンライブにて鮮烈なデビューを果たす。

＜SNS＞

【X】https://x.com/MEISHOHIKOKAI

【Instagram】https://www.instagram.com/MEISHOHIKOKAI/

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@meishohiokai

【YouTube】https://www.youtube.com/@meishohikokai

【HP】https://meisho.tokyo

名称非公開

第2期放送、本当におめでとうございます！まさか自分たちがエンディングを歌わせていただけるなんて、オファーをいただいた瞬間はメンバー全員で大騒ぎでした！

今回の楽曲、私たちにとって初めてのジャンルへの挑戦でもあり、レコーディングから本当に楽しく歌わせていただきました！

キャラクターたちが辛いシーンでも私たちの歌で少し励ませるような、元気いっぱいの楽曲に仕上がっています。

楽曲を作ってくださったANCHORさんらしく、歌詞には作品のワードやキャラクターの名前をこっそり散りばめてありますので、そちらにも注目しながら楽しんでいただけたら嬉しいです！ぜひOPのAndoさんとあわせて楽しんでください！

アニメ第1期の再放送が決定！

7月8日(水)からのアニメ第2期放送開始を記念して、ABEMAにて7月7日(火)に第1期の一挙配信が決定しました。また、AT-Xでも6月28日(日)に第1期の再放送を行います。ぜひこの機会にご視聴ください。

乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です #1～12【無料ビデオ2週間】

配信サイト：ABEMA（アベマアニメチャンネル）

配信日時：2026年7月7日(火)15時00分～21時00分

配信URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/BzrXZGydLXEgMu

乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です 一挙放送（#1～12）

放送局：AT-X

放送日時：2026年6月28日(日)9時00分～14時05分

放送・配信情報

＜放送情報＞

AT-X 2026年7月8日より 毎週水曜 23時30分～

【リピート放送】毎週金曜 11時30分～ ／毎週火曜 17時30分～

TOKYO MX 2026年7月8日より 毎週水曜 25時00分～

ＢＳ日テレ 2026年7月9日より 毎週木曜 25時00分～

＜配信情報＞

ABEMA・dアニメストアにて地上波先行・最速配信決定！

ABEMA・dアニメストア 2026年7月8日より 毎週水曜 24時30分～

その他サイト 2026年7月13日より 毎週月曜 24時30分～

※放送・配信日時は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

作品情報

【イントロダクション】

とある剣と魔法の“乙女ゲー”世界に転生した元・社会人リオン。

超女尊男卑のこの世界で、彼に唯一残された武器は、前世で妹に無理矢理やらされていたこのゲームの“知識”。その知識を駆使した行動で、理不尽な世界を生き抜こうとする。

リオンは、本来なら主人公としてイケメン軍団の中心になるはずだったオリヴィア、彼女を虐げる悪役令嬢となるはずだったアンジェリカと友情を育み、なぜか主人公ポジションに居座るマリエの妨害に遭いながらも子爵にまで上り詰めた。

しかし、リオンがゲームの流れを大きく変えたことで、世界は少しずつ“歪み”を見せ始める。

聖女となったマリエの聖女親衛隊に抜擢されたリオンは、やがてホルファート王国を揺るがす陰謀に巻き込まれていき......。

【スタッフ】

原作：三嶋与夢(GCノベルズ／マイクロマガジン社刊)

キャラクター原案：孟達

監督：三浦和也

シリーズ構成：猪原健太

キャラクターデザイン・総作画監督：鈴木政彦

CGディレクター：渡辺哲也

美術監督：河合良介

色彩設計：長谷川美穂

撮影監督：米屋真一

編集：上野勇輔

音楽：橋口佳奈・新田目翔

音響監督：濱野高年

音響効果：安藤由衣

アニメーション制作：ENGI

製作：モブせか2製作委員会

【キャスト】

リオン：大塚剛央

オリヴィア：市ノ瀬加那

アンジェリカ：ファイルーズあい

ルクシオン：石田彰

マリエ：佐倉綾音

ユリウス：鈴村健一

ジルク：鳥海浩輔

ブラッド：立花慎之介

クリス：遊佐浩二

グレッグ：檜山修之

カイル：竹内順子

ミレーヌ：大原さやか

ヘルトルーデ：雨宮天

ヘルトラウダ：小倉唯

バンデル：宇垣秀成

【WEB】

公式サイト：https://mobseka.com/

公式 X：@mobseka_anime(https://x.com/mobseka_anime)

【権利表記】＊画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C)三嶋与夢・孟達/マイクロマガジン社/モブせか2製作委員会

書籍情報

GCノベルズ『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です』小説：三嶋与夢／イラスト：孟達

剣と魔法の“乙女ゲー”の世界に転生した、元日本の社会人だったリオンは、その女尊男卑な世界に絶望する。

この世界では、男なぞは女性を養うだけの家畜のようなものであった。

例外なのは、ゲームで攻略対象であった王太子率いるイケメン軍団ぐらいである。

そんな理不尽な境遇において、リオンはある一つの武器を持っていた。

そう前世で生意気な妹に無理矢理攻略させられていたこのゲームの知識である。

リオンはその知識を使い、やりたい放題の女どもとイケメンに、はからずも反旗を翻すのだった。

ド外道主人公による、爽快（？）下克上ファンタジー開演！

GCノベルズ『あの乙女ゲーは俺たちに厳しい世界です』小説：三嶋与夢／イラスト：悠井もげ／キャラクター原案：孟達

妹に押し付けられ、死の直前まで攻略していた乙女ゲームの世界に転生したリオン。

モブキャラとして平穏な生活を送ろうとしていたのだが、一人の女子生徒が物語の流れを無視し、主人公に成り代わろうとしている場面に遭遇。前世の妹によく似た雰囲気の少女・マリエを取り押さえたリオンは、その企みを阻止することに成功した。

正しい選択をしたはず……なのにこの胸騒ぎは一体なんだ？

「モブせか」本編のアンケート特典にして「厳しすぎる」と大反響の“ifルート”ＷＥＢ小説、超大幅加筆でついに書籍化！

GCノベルズ『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です』

https://gcnovels.jp/mobuseka

『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です』公式Twitter

https://twitter.com/mobseka

夢をつかむ、次世代型ノベルレーベル【GCノベルズ】

2014年に創刊したGCノベルズは、『転生したらスライムだった件』や『賢者の弟子を名乗る賢者』、『嘆きの亡霊は引退したい』など話題のWEB小説を続々と刊行する、終わりなき挑戦を続ける次世代型ノベルレーベルです。

読者やファン、そしてクリエイターの皆さまに支えられ、今年で創刊11周年を迎えることができました。アニメ化を果たしたタイトルも続々刊行中！新刊は毎月30日頃発売です。

新しい出会いがここに『GCN文庫』 https://gcnovels.jp/gcnb/(https://gcnovels.jp/gcnb/)

ライトノベル人気ジャンルの完全新作や、GCノベルズの文庫化などを毎月20日頃に発売！

GCN文庫最大のヒット作でコミカライズも好評連載中の『魔女と傭兵』や

デビューから1年で5作品も刊行されるなど話題の尽きない「駄犬」先生がおくる『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件』など

異世界ファンタジー作品も続々と登場します。

GCノベルズ公式サイト

https://gcnovels.jp/

GCノベルズ公式X（旧Twitter）

https://x.com/gcnovels

マイクロマガジン社公式YouTube

https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547

【マイクロマガジン社公式YouTubeチャンネル】では

様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！

【お問い合わせ先】mm_koukoku@microgroup.co.jp