【第78回日本ハンドボール選手権】出場するリーグＨ所属チーム・シードチームを認定

公益財団法人日本ハンドボール協会

公益財団法人日本ハンドボール協会は、2026年6月14日（日）に全日程を終えた「2025-26 リーグＨ プレーオフ」の最終順位に基づき、「第78回日本ハンドボール選手権大会 男子の部／女子の部」に出場するリーグＨ所属チーム、およびシードチームを認定しました。男子はリーグＨ最終順位の上位12チーム、女子はリーグＨ所属の全11チームに出場権を認定し、男女ともリーグＨ上位8チームをシードとします。

■ 出場チーム（リーグＨ枠）

男女の出場枠・シード構成

リーグＨ所属チームの出場枠は、2026年6月12日（金）から14日（日）まで東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された「2025-26 リーグＨ プレーオフ」の最終順位により決定しました。男女ともリーグＨ上位8チームをシードとし、2回戦から登場します。

男子の部（リーグＨ最終順位 上位12チーム）

1位：ブレイヴキングス刈谷（シード） 2位：豊田合成ブルーファルコン名古屋（シード） 3位：ジークスター東京（シード） 4位：レッドトルネード佐賀（シード） 5位：大同フェニックス東海（シード） 6位：大崎オーソル埼玉（シード） 7位：トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城（シード） 8位：アルバモス大阪（シード） 9位：福井永平寺ブルーサンダー 10位：安芸高田わくながハンドボールクラブ 11位：富山ドリームス 12位：琉球コラソン

※1～8位の8チームはシードとして2回戦から、9～12位の4チームは1回戦から登場します。

女子の部（リーグＨ所属 全11チーム）

1位：香川銀行シラソル香川（シード） 2位：ブルーサクヤ鹿児島（シード） 3位：アランマーレ富山（シード） 4位：ハニービー石川（シード） 5位：熊本ビューストピンディーズ（シード）【チーム名要確認】 6位：イズミメイプルレッズ広島（シード） 7位：ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球（シード） 8位：ＨＣ名古屋（シード） 9位：三重バイオレットアイリス 10位：飛騨高山ブラックブルズ岐阜 11位：大阪ラヴィッツ

※1～8位の8チームはシードとして2回戦から、9～11位の3チームは1回戦から登場します。

■ 大会概要

第78回日本ハンドボール選手権大会は、男子の部を2026年12月8日（火）から13日（日）まで、女子の部を12月15日（火）から20日（日）まで、いずれも東京・駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館で開催します。会場は同体育館を全日程で使用するほか、大会1日目・2日目は同屋内球技場と併用します。出場チーム数および配分は前回大会から変更はなく、男女ともに24チームが日本一を懸けて戦います。

京・駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 (C)駒沢オリンピック公園総合運動場

今大会では、競技日程に休息日を新たに設定しました。男子は12月11日（金）、女子は12月18日（金）を試合実施なしの日程とし、準決勝・決勝に向けた選手のコンディション調整期間を確保します。

本大会は10年ぶりに駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館で開催されます。

改修を経て生まれ変わったアリーナを舞台に、新たな頂点を目指す戦いが幕を開けます。

＜男子の部＞

● 大会期間：2026年12月8日（火）～13日（日） ● 休息日：12月11日（金） ● 会場：東京・駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館（全日程）／屋内球技場（1日目・2日目）

＜女子の部＞

● 大会期間：2026年12月15日（火）～20日（日） ● 休息日：12月18日（金） ● 会場：東京・駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館（全日程）／屋内球技場（1日目・2日目）

■ 今後について

チケット販売および放送・配信などの観戦情報は、後日改めてお知らせいたします。

大会要項の詳細は、日本ハンドボール協会公式ウェブサイトをご覧ください。

男子の部：https://www.handball.or.jp/uploaded_file/content/doc/1499/2026_JC_men_v1.0.pdf

女子の部：https://www.handball.or.jp/uploaded_file/content/doc/1499/2026_JC_women_v1.0.pdf