英国王室ゆかりの舞台「Royal Windsor Cup」に鳥しきICHIMON出店決定

株式会社LDH kitchen

“食もエンタテインメント”をコンセプトに、日本の食文化を国内外へ発信する株式会社LDH kitchen（本社：東京都目黒区、代表取締役社長CEO：鈴木 裕之、以下「当社」）。

当社とともに日本食文化の価値向上に取り組む、ミシュラン一つ星の常連で“予約困難店”として知られる目黒「鳥しき」を筆頭に、その店主・池川 義輝が率いる「鳥しきICHIMON」が、2026年6月21日（日）、英国・ウィンザーの名門ポロクラブGuards Polo Club（ガーズ・ポロ・クラブ）が主催する英国を代表するポロトーナメント「DMMI Brexa Royal Windsor Cup（ディーエムエムアイ・ブレクサ・ロイヤル・ウィンザー・カップ）」（以下、「Royal Windsor Cup」）に出店することが決定いたしました。

主催：英国・Guards Polo Club（ガーズ・ポロ・クラブ）



本大会は英国王室と深い歴史的つながりを有し、ロイヤルファミリーをはじめとする各国の要人、文化人、企業経営者などが集う国際的な社交の場でもあり、その象徴的な舞台において、日本の食文化を代表する一店として選出いただきました。

また、本取り組みにおいては、日本を代表する多様な食文化を担う店舗として、「鳥しき（焼鳥）」、「飯田商店（ラーメン）」、「鮨由う（寿司）」、「すき焼割烹 日山（すき焼）」が一堂に会し、それぞれの技術と哲学を通じて、日本の食文化の奥行きと魅力を世界へ発信いたします。

当日は、鳥しき・池川 義輝をはじめ、鳥しきICHIMONを代表する職人たちが焼き台に立ち、鳥しきならではの焼鳥をライブ感あふれる演出でご提供し、国内外から来場されるゲストにお届けいたします。

■ OUR INTENT｜英国王室ゆかりの舞台で、日本食文化を発信

本大会は、英国王室と深い関わりを背景に、ロイヤルファミリーをはじめとする各国の要人や文化人、企業経営者が集う国際的な社交の場として知られています。

このような象徴性の高い舞台において、日本の食文化を代表する一店として選出いただいたことは、単なる出店の機会にとどまらず、日本の食が持つ価値を世界へ発信する重要な機会であり責任であると捉えております。

鳥しきICHIMONは、焼鳥という日本独自の食文化を通じて、素材への敬意、火入れの技術、そして職人の一つひとつの所作が生み出す美意識や余白までを含めた体験価値をお届けします。

英国の伝統と社交文化が息づくこの舞台において、日本の食文化がどのように受け止められるのか。その交点に立ち、新たな価値創出に挑戦してまいります。

鳥しき店主・池川義輝と、炭火と職人技が織りなす焼鳥の舞台

■ WHAT IS｜Royal Windsor Cupとは

Royal Windsor Cupは、英国・ウィンザーに所在する名門ポロクラブGuards Polo Club（ガーズ・ポロ・クラブ）が主催する、英国を代表する伝統あるポロトーナメントです。

ポロは馬に騎乗して行うチーム競技で、スティックを用いてボールを打ち合い、得点を競うスポーツであり、その歴史は古く、王侯貴族の嗜みとして発展してきた背景から「キング・オブ・スポーツ」とも称されています。

本大会は、1955年のクラブ創設とともに始まり、長い歴史の中で英国王室との関係を深めながら発展してきました。現在では、世界各国からトップレベルの選手が集う競技大会であると同時に、ロイヤルファミリーや各国の要人、文化人、企業関係者などが来場する国際的な社交イベントとしても知られています。

競技、ホスピタリティ、文化交流が一体となった本大会は、英国の夏の社交シーズンを象徴する存在であり、世界的にも高い評価を受けるポロイベントの一つです。

■ GLOBAL CONTEXT｜世界の社交シーンで交差する文化と価値

Royal Windsor Cupは、スポーツイベントであると同時に、世界各国の文化・価値観が交差する国際的な社交の場でもあります。

本取り組みにおいては、焼鳥・ラーメン・寿司・すき焼といった、日本を代表する食文化を担う名店が一堂に会し、それぞれの技術と哲学を通じて、日本の食文化の多様性と奥行きを世界へ発信します。

日本の料理店の選定およびプロデュースは、これまで同大会の料飲プログラムを手がけてきた日本人フーディー・寺田昌之（食獣まろ）氏によるものです。

英国の伝統、王室ゆかりの格式、そして日本の職人文化。この三つが交差する場において、日本の食がどのような価値として受け止められるのか --その可能性を体現する機会と捉えております。

■ PARTICIPANTS｜参加店舗・プロデュース

【参加店舗】

・鳥しき（焼鳥）

・飯田商店（ラーメン）

・鮨由う（寿司）

・すき焼割烹 日山（すき焼）

【プロデュース】

寺田昌之（食獣まろ）

■ PRE-EVENT｜王室文化と共鳴する前夜祭

本大会の前日には、英国王室御用達として知られるロンドンの名門レストラン「Mosimann’s」にて前夜祭の開催が予定されています。

同レストランは、英国王室関連行事やロイヤルウェディングでも料理を手がけてきた由緒ある存在であり、今回、日本の名店がその舞台と共鳴する形で参加することは、日本の食文化の国際的評価を象徴する取り組みの一つです。

■ EXHIBITION INFO｜出店概要

出店日：2026年6月21日（日）

大会名：DMMI Brexa Royal Windsor Cup

（ディーエムエムアイ・ブレクサ・ロイヤル・ウィンザー・カップ）

会場：Guards Polo Club Windsor Great Park, United Kingdom

主催：Guards Polo Club（ガーズ・ポロ・クラブ）

Guards Polo Club 公式サイト：

https://www.guardspoloclub.com/

■ LDH kitchenについて

当社は、「食もエンタテインメント」をコンセプトに、飲食を通じた体験価値の創出に取り組む企業です。日本食文化の継承を目指し、焼鳥の名店「鳥しき」代表・池川 義輝とともに、職人の育成と活躍の場を広げる取り組みを推進しています。

また、日本を代表する鮨の名店「鮨 さいとう」との協業により、「鮨 つぼみ」「鮨 さいとう はなれ NANZUKA」の2店舗を展開し、食文化の魅力を広く発信しています。



さらに、EXILE TETSUYAがプロデュースするコーヒーショップ「AMAZING COFFEE」を全国で展開し、本年3月20日には、EXILE SHOKICHIが監修する新ジャンルの焼肉店「北海道焼肉 八木園」が開業しました。



これまで以上に幅広い食文化を発信し、LDHグループならではの世界観で、地域に根ざした新たな食体験の創出に取り組んでまいります。

■ 鳥しきICHIMONについて

2007年に開店以来、ミシュラン一つ星に長年にわたり名を連ね、「日本一予約が取れない焼鳥店」として名高い目黒「鳥しき」。その店主・池川 義輝が職人代表を務め、焼鳥文化のさらなる発展を目指して結成されたのが「鳥しきICHIMON」です。

「一串一生」

--この串は、一生に一度だけのもの。

この想いを胸に、生涯をかけて鶏と向き合い、炭と向き合い、そして己と向き合う。

そんな熱い志に共鳴する職人たちが集い、技と心を継承しながら、日本の食文化の伝統を守り、育て、未来へと紡いでいくブランドです。

現在、国内外に17店舗を展開しており、今後もさらなる出店を予定しています。

焼鳥文化を世界に紡ぎ、次世代へ- Weaving yakitori culture into the world, for the next generation

■ MORE INFO｜最新情報は公式サイト・SNSから

店舗詳細は、下記の鳥しきICHIMON公式サイト・SNSにて随時発信してまいります。ぜひご覧ください。

鳥しきICHIMON公式サイト：https://torishiki-ichimon.jp/

鳥しきICHIMON公式Instagram：https://www.instagram.com/torishiki_ichimon/

とりまち｜Bird Lab.公式Instagram：https://www.instagram.com/torimachi_official/

鳥かぜGlobal公式Instagram：https://www.instagram.com/torikaze.global/