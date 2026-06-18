さとふる、「ふるさと納税で盛り上げよう！花火大会特集」を2026年版にリニューアル

株式会社さとふる

ふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、2023年から毎年更新している「ふるさと納税で盛り上げよう！花火大会特集」を2026年版にリニューアルし、2026年6月18日に公開します。

■イメージ

特集ページURL：https://www.satofull.jp/static/special/fireworks.php(https://www.satofull.jp/static/special/fireworks.php)

「ふるさと納税で盛り上げよう！花火大会特集」はふるさと納税制度を活用し、各地の花火大会を応援するため2023年から公開しており、今年で4回目を迎えます。本特集ページは、花火大会の認知拡大や開催地への来訪促進を目的に、開催情報と関連するお礼品を紹介しています。今年は、埼玉県朝霞市の朝霞市民まつり「彩夏祭」や東京都八王子市の「八王子花火大会」などの観覧チケットが、ふるさと納税のお礼品として初めて登場するほか、「さとふる」限定のお礼品も掲載します。なお、掲載する花火大会やお礼品は順次追加する予定です。

■特集掲載規模の拡大とともに、さとふるを通じた支援が広がる

本特集は、2023年以降、掲載するお礼品数・自治体数・花火大会数を拡大してきました。これに伴い、特集に掲載しているお礼品の寄付件数は2023年と比較して約4.5倍（※）に増加しており、「さとふる」を通じた支援が広がっています。近年、物価高騰や人手不足、協賛金の減少などの影響で中止を余儀なくされる花火大会も出てきています。一方で、花火大会の開催により、開催地の宿泊施設や観光施設への誘致にもつながり、地域全体の活性化も期待されています。「さとふる」では、引き続き特集を通じて寄付者に応援を呼びかけることで、花火大会の継承と地域の活性化を目指します。

※各年の特集公開日から同年12月31日までの、さとふる「花火大会特集」に掲載されているお礼品の寄付件数から算出

■茨城県稲敷市 費用の高騰分にクラウドファンディング型ふるさと納税を充当

「さとふる」では、「花火大会特集」だけでなく、「さとふるクラウドファンディング」においても、複数の花火大会に関する事業を掲載し、寄付を募集しています。2025年7月に寄付募集を開始した茨城県稲敷市の「2025いなしき夏まつり花火大会」に関する事業では、目標寄付額を達成しました。

同市では、花火大会の運営費増加を背景に寄付を募り、集まった寄付を全額「2025いなしき夏まつり花火大会」の運営費に充当しました。その結果、打ち上げ費用の高騰分を補填することができ、2024年と同規模の打ち上げ本数（約1万発）を維持できました。

また、市制施行20周年を記念して「ペア席」を増設し、観覧席を拡張するなど、新たな節目の年としての盛り上がりにもつながったとしています。

なお、「2026いなしき夏まつり花火大会」の開催情報や関連お礼品については、準備が整い次第、本特集に掲載する予定です。

事業名：2025いなしき夏まつり花火大会を盛り上げよう!稲敷市市制20周年記念

目標寄付額：500,000円

合計寄付額：502,000円

達成率：100%

受付期間：2025年7月1日～2025年8月22日

URL：https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=547

■本特集ページで紹介している花火大会[表: https://prtimes.jp/data/corp/25119/table/1326_1_ab7b5f3b1a9135012943b8a4d7e69a23.jpg?v=202606180252 ]■掲載お礼品一例

令和8年八王子花火大会 観覧席チケット 個人協賛席「A席2名升席」【令和8年8月1日(土)開催】(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1742328)

[東京都八王子市] 寄付金額：33,000円

【さとふる限定】第43回「彩夏祭」花火観覧チケット朝霞中央公園野球場レフト側芝生スタンドフリーエリア(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1736562)

[埼玉県朝霞市] 寄付金額：13,000円

北日本新聞納涼花火高岡会場 特別観覧席(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1699194)

[富山県高岡市] 寄付金額：47,000円

第5回水都くらわんか花火大会 枚方会場 有料席 シート席 定員6名(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1653904)

[大阪府枚方市] 寄付金額：100,000円

株式会社さとふるは、今後もさまざまな取り組みを通じて地域の生産者や自治体に寄り添いながら、地域活性化を推進します。

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

以上

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