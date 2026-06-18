明日花キララ プロデュース！この夏、″可愛さ″が倍増する最新ランジェリーが続々入荷！
ブランドサイト：https://whipbunny.jp(https://whipbunny.jp/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=260616_top)
ファッション通販サイトを運営するfast step株式会社（グループ会社：株式会社dazzy 代表取締役 下井大学 / 本社：東京都中央区 ）は、明日花キララプロデュース、ランジェリーブランド「Whip Bunny（ホイップバニー）」にて、"可愛さ"が倍増する夏ランジェリーを発売中。SNSでも「透明感やばい！」「可愛く映えそう♪」と注目が集まり、発売直後から人気急上昇中です！
COLLECTION No.1
Lumiere Peony Bra&Shorts \7,480(税込)
カラー：Peony Purple
カラー：Peony Pink
圧倒的な華やかさを誇る満開のピオニーをイメージした、夏ランジェリー。輝くラメ糸で刺繍されたチュールレースの上から、色鮮やかなグラデーションプリントを重ね幻想的な美しさを表現した主役級デザイン。ピュアな可憐さと幸福感に包まれる、乙女チックでスウィートなPeony Pinkと初夏の瑞々しさとミステリアスな色気が溶け合う、ちょっぴり大人なPeony Purpleのカラー展開です。
商品詳細：https://whipbunny.jp/f/Collection01(https://whipbunny.jp/f/new10?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=260616_collection1)
ブラジャーsize： B～Gカップ / アンダーバスト65～75
ショーツsize： B65～D75/EFG65/EFG70 ：Mサイズ(ヒップ:87-95cm)
EFG75のみ ：Lサイズ(ヒップ:92-100cm）
商品はこちら :
https://whipbunny.jp/f/new10?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=260616_collection1
COLLECTION No.2
Spark Rich Flower Bra&Shorts \7,920(税込)
カラー：Spark Pink
カラー：Spark Black
「濡れたような輝き」を放ち、成熟した女性の美しさを引き立てるラグジュアリーなランジェリー。宝石をイメージした大輪のお花には、眩いビジューを添え、立体的なアップリケがバストを華やかに彩り視線を惹きつけます。ブラのダブルストラップと、サイドに配したコードデザインが、ボディラインを細見えさせてくれる効果も。イイ女感が溢れる勝負のSpark Pinkと暗闇でも主役級に輝くSpark Blackのカラー展開です。
商品詳細：https://whipbunny.jp/f/Collection02(https://whipbunny.jp/f/new24?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=260616_collection2)
ブラジャーsize： B～Gカップ / アンダーバスト65～75
ショーツsize： B65～D75/EFG65/EFG70 ：Mサイズ(ヒップ:87-95cm)
EFG75のみ ：Lサイズ(ヒップ:92-100cm）
商品はこちら :
https://whipbunny.jp/f/new24?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=260616_collection2
COLLECTION No.3
Butterfly Rose Garden Bra&Shorts \7,920(税込)
カラー：Blue Butterfly
カラー：Black Butterfly
優雅にバラの庭園を舞う蝶たちを描いたエレガントなランジェリー。繊細なツタ柄と蝶の刺繍に、水彩画のようなローズプリントを重ねた奥行きのあるデザインに仕上げました。ブラのアンダーやショーツには揺れるしずく型のビジューチャームと輝くストーンを贅沢ちりばめました。朝露の透明感をイメージした優美な印象のBlue Butterflyとモノトーンでシックな印象のBlack Butterflyのカラー展開です。
商品詳細：https://whipbunny.jp/f/Collection03(https://whipbunny.jp/f/new28?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=260616_collection3)
ブラジャーsize： B～Gカップ / アンダーバスト65～75
ショーツsize： B65～D75/EFG65/EFG70 ：Mサイズ(ヒップ:87-95cm)
EFG75のみ ：Lサイズ(ヒップ:92-100cm）
商品はこちら :
https://whipbunny.jp/f/new28?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=260616_collection3
COLLECTION No.4
Gorgeous Shine Rose Choker Bra&Shorts \7,480(税込)
カラー：YELLOW
カラー：ROSEPINK
Whip(ハート)Bunnyで長年人気のある、鮮やかなラメ入りのバラのエンブレースが咲き誇るランジェリー。透ける肌がセクシーな印象を与えるケミカルレースを贅沢にあしらい、さらにチョーカー付きなのでコーディネートを格上げし、特別な日にもおすすめな一着に。多幸感あふれる印象のYELLOWとセクシーなあざとさを感じるROSEPINKのカラー展開です。
商品詳細：https://whipbunny.jp/f/Collection04(https://whipbunny.jp/p/search?keyword=Gorgeous+Shine+Rose+Choker&sort=priority&nostock=true&utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=260616_collection4)
ブラジャーsize： B～Gカップ / アンダーバスト65～75
ショーツsize： B65～D75/EFG65/EFG70 ：Mサイズ(ヒップ:87-95cm)
EFG75のみ ：Lサイズ(ヒップ:92-100cm）
商品はこちら :
https://whipbunny.jp/p/search?keyword=Gorgeous+Shine+Rose+Choker&sort=priority&nostock=true&utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=260616_collection4
COLLECTION No.5
Noble Jewel Rose Bra&Shorts \7,480(税込)
カラー：Loyal Navy
カラー：Dusty Wine
自分史上1番セクシーに攻める、夏のえちランジェリー。輝く箔加工を施した繊細なレースに、立体的な薔薇と宝石をモチーフにしたオリジナルレースを贅沢に重ね合わせました。レースに散りばめられたビジューストーンが、光を浴びるたびにキラキラと眩い輝きを放ちます。上品さの中に潜む、どこか煽情的な色気が漂う深みのあるDusty Wineと落ち着きの中に凛とした強さとラグジュアリーさを感じさせるLoyal Navyのカラー展開です。
商品詳細：https://whipbunny.jp/f/Collection05(https://whipbunny.jp/f/new01?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=260616_collection5)
ブラジャーsize： B～Gカップ / アンダーバスト65～85
ショーツsize： B65～D75/EFG65/EFG70 ：Mサイズ(ヒップ:87-95cm)
EFG75/80/85 ：Lサイズ(ヒップ:92-100cm）
商品はこちら :
https://whipbunny.jp/f/new01?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=260616_collection5
限定ノベルティプレゼント
お買い物をしていただいたお客様全員に、毎月デザインが変わる「限定オリジナルカレンダー」をプレゼント！
カレンダーの絵柄は毎月異なるデザインを展開。ぜひ12ヶ月連続で集めて、月ごとの変化をお楽しみください。
詳細を見る :
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プロデューサー
明日花キララ
現在SNS総フォロワー数630万人越えの超人気モデル・タレントであり、さらに経営者としても活躍。
下着ブランド「Whip Bunny」をはじめ、カラーコンタクトやドレスなど幅広くプロデュースを手掛ける。
抜群のスタイルと透明感ある美しさでファンを魅了し、ファッションや美容への感度が高いことから、女性ならではの視点で魅力を発信。女性からも多数の支持を集めている。
そのほか最新情報は、公式Instagram（@asukakiraran）にて。
【Instagram】： https://www.instagram.com/asukakiraran/(https://www.instagram.com/asukakiraran/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=260616_insta_kirara)
【TikTok】：https://www.tiktok.com/@asuka.kirara(https://www.tiktok.com/@asuka.kirara?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=260616_tiktok_kirara)
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