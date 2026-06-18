明日花キララ プロデュース！この夏、″可愛さ″が倍増する最新ランジェリーが続々入荷！

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ファッション通販サイトを運営するfast step株式会社（グループ会社：株式会社dazzy 代表取締役 下井大学 / 本社：東京都中央区 ）は、明日花キララプロデュース、ランジェリーブランド「Whip Bunny（ホイップバニー）」にて、"可愛さ"が倍増する夏ランジェリーを発売中。SNSでも「透明感やばい！」「可愛く映えそう♪」と注目が集まり、発売直後から人気急上昇中です！

COLLECTION No.1

Lumiere Peony Bra&Shorts \7,480(税込)

カラー：Peony Purpleカラー：Peony Pink

圧倒的な華やかさを誇る満開のピオニーをイメージした、夏ランジェリー。輝くラメ糸で刺繍されたチュールレースの上から、色鮮やかなグラデーションプリントを重ね幻想的な美しさを表現した主役級デザイン。ピュアな可憐さと幸福感に包まれる、乙女チックでスウィートなPeony Pinkと初夏の瑞々しさとミステリアスな色気が溶け合う、ちょっぴり大人なPeony Purpleのカラー展開です。

商品詳細：https://whipbunny.jp/f/Collection01(https://whipbunny.jp/f/new10?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=260616_collection1)

ブラジャーsize： B～Gカップ / アンダーバスト65～75

ショーツsize： B65～D75/EFG65/EFG70 ：Mサイズ(ヒップ:87-95cm)

EFG75のみ ：Lサイズ(ヒップ:92-100cm）

商品はこちら :https://whipbunny.jp/f/new10?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=260616_collection1

COLLECTION No.2

Spark Rich Flower Bra&Shorts \7,920(税込)

カラー：Spark Pinkカラー：Spark Black

「濡れたような輝き」を放ち、成熟した女性の美しさを引き立てるラグジュアリーなランジェリー。宝石をイメージした大輪のお花には、眩いビジューを添え、立体的なアップリケがバストを華やかに彩り視線を惹きつけます。ブラのダブルストラップと、サイドに配したコードデザインが、ボディラインを細見えさせてくれる効果も。イイ女感が溢れる勝負のSpark Pinkと暗闇でも主役級に輝くSpark Blackのカラー展開です。

商品詳細：https://whipbunny.jp/f/Collection02(https://whipbunny.jp/f/new24?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=260616_collection2)

ブラジャーsize： B～Gカップ / アンダーバスト65～75

ショーツsize： B65～D75/EFG65/EFG70 ：Mサイズ(ヒップ:87-95cm)

EFG75のみ ：Lサイズ(ヒップ:92-100cm）

商品はこちら :https://whipbunny.jp/f/new24?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=260616_collection2

COLLECTION No.3

Butterfly Rose Garden Bra&Shorts \7,920(税込)

カラー：Blue Butterflyカラー：Black Butterfly

優雅にバラの庭園を舞う蝶たちを描いたエレガントなランジェリー。繊細なツタ柄と蝶の刺繍に、水彩画のようなローズプリントを重ねた奥行きのあるデザインに仕上げました。ブラのアンダーやショーツには揺れるしずく型のビジューチャームと輝くストーンを贅沢ちりばめました。朝露の透明感をイメージした優美な印象のBlue Butterflyとモノトーンでシックな印象のBlack Butterflyのカラー展開です。

商品詳細：https://whipbunny.jp/f/Collection03(https://whipbunny.jp/f/new28?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=260616_collection3)

ブラジャーsize： B～Gカップ / アンダーバスト65～75

ショーツsize： B65～D75/EFG65/EFG70 ：Mサイズ(ヒップ:87-95cm)

EFG75のみ ：Lサイズ(ヒップ:92-100cm）

商品はこちら :https://whipbunny.jp/f/new28?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=260616_collection3

COLLECTION No.4

Gorgeous Shine Rose Choker Bra&Shorts \7,480(税込)

カラー：YELLOWカラー：ROSEPINK

Whip(ハート)Bunnyで長年人気のある、鮮やかなラメ入りのバラのエンブレースが咲き誇るランジェリー。透ける肌がセクシーな印象を与えるケミカルレースを贅沢にあしらい、さらにチョーカー付きなのでコーディネートを格上げし、特別な日にもおすすめな一着に。多幸感あふれる印象のYELLOWとセクシーなあざとさを感じるROSEPINKのカラー展開です。

商品詳細：https://whipbunny.jp/f/Collection04(https://whipbunny.jp/p/search?keyword=Gorgeous+Shine+Rose+Choker&sort=priority&nostock=true&utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=260616_collection4)

ブラジャーsize： B～Gカップ / アンダーバスト65～75

ショーツsize： B65～D75/EFG65/EFG70 ：Mサイズ(ヒップ:87-95cm)

EFG75のみ ：Lサイズ(ヒップ:92-100cm）

商品はこちら :https://whipbunny.jp/p/search?keyword=Gorgeous+Shine+Rose+Choker&sort=priority&nostock=true&utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=260616_collection4

COLLECTION No.5

Noble Jewel Rose Bra&Shorts \7,480(税込)

カラー：Loyal Navyカラー：Dusty Wine

自分史上1番セクシーに攻める、夏のえちランジェリー。輝く箔加工を施した繊細なレースに、立体的な薔薇と宝石をモチーフにしたオリジナルレースを贅沢に重ね合わせました。レースに散りばめられたビジューストーンが、光を浴びるたびにキラキラと眩い輝きを放ちます。上品さの中に潜む、どこか煽情的な色気が漂う深みのあるDusty Wineと落ち着きの中に凛とした強さとラグジュアリーさを感じさせるLoyal Navyのカラー展開です。

商品詳細：https://whipbunny.jp/f/Collection05(https://whipbunny.jp/f/new01?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=260616_collection5)

ブラジャーsize： B～Gカップ / アンダーバスト65～85

ショーツsize： B65～D75/EFG65/EFG70 ：Mサイズ(ヒップ:87-95cm)

EFG75/80/85 ：Lサイズ(ヒップ:92-100cm）

商品はこちら :https://whipbunny.jp/f/new01?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=260616_collection5

限定ノベルティプレゼント

お買い物をしていただいたお客様全員に、毎月デザインが変わる「限定オリジナルカレンダー」をプレゼント！

カレンダーの絵柄は毎月異なるデザインを展開。ぜひ12ヶ月連続で集めて、月ごとの変化をお楽しみください。

詳細を見る :https://whipbunny.jp/f/novelty-calendar?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=260616_calendar

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プロデューサー

明日花キララ

現在SNS総フォロワー数630万人越えの超人気モデル・タレントであり、さらに経営者としても活躍。

下着ブランド「Whip Bunny」をはじめ、カラーコンタクトやドレスなど幅広くプロデュースを手掛ける。

抜群のスタイルと透明感ある美しさでファンを魅了し、ファッションや美容への感度が高いことから、女性ならではの視点で魅力を発信。女性からも多数の支持を集めている。

そのほか最新情報は、公式Instagram（@asukakiraran）にて。



【Instagram】： https://www.instagram.com/asukakiraran/(https://www.instagram.com/asukakiraran/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=260616_insta_kirara)

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