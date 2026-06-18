【佐賀市】親子で挑戦！「シギの恩返し米」田植え体験を東よか干潟近くで開催

佐賀市役所

佐賀市東与賀町で2026年6月13日、「シギの恩返し米 田植え体験2026」を開催しました。

ラムサール条約登録湿地「東よか干潟」の近くで育てられるブランド米「シギの恩返し米」の田植えを、親子連れなど約35人が体験。泥だらけになりながら苗を植え、生きものと共生する農業や環境保全の大切さを学びました。

東よか干潟の自然を守る米づくり

東よか干潟は、日本最大級のシギ・チドリ類の飛来地として知られ、ラムサール条約湿地にも登録されています。

その周辺に広がる東与賀地区の農地では、主要品種である「夢しずく」を20年前から、多くの農家が農薬や化学肥料を削減した特別栽培米として生産し、地域の環境保全に取り組んできました。

さらに、この「夢しずく」について、自然や生きもの、人々がいつまでも共生できる地域づくりを目指し、一層の減農薬・減化学肥料栽培に取り組んだものを「シギの恩返し米」として生産しています。

「シギの恩返し米」は、環境保全と農業生産の両立に取り組むお米です。

泥だらけになりながら田植えに挑戦

東よか干潟（野鳥）東よか干潟（風景）

体験会では、参加者が田んぼに入り、昔ながらの手植えによる田植えを体験しました。

最初は泥の感触に戸惑う子どもたちも、次第に慣れ、笑顔で苗を植える姿が見られました。

参加した保護者からは、「お米ができるまでの大変さが分かった」「子どもに貴重な体験をさせることができた」といった声も聞かれました。

昔ながらの水車で水をくみ上げる体験も

田植え体験の様子田植え体験の様子田植え体験の様子田植え体験の様子

会場では、足踏み式二連水車による水の汲み上げ体験も行われました。

参加者は実際に足で水車を動かしながら、機械がなかった時代の農業の知恵や工夫を体感しました。

子どもたちは興味津々の様子で、水がくみ上げられる仕組みに見入っていました。

お米づくりを通じて自然とのつながりを学ぶ

足踏み式二連水車体験の様子足踏み式二連水車体験の様子

今回の体験会は、田植えを楽しむだけでなく、東よか干潟の自然環境や、生きものと共生する農業について理解を深めてもらうことを目的に開催しました。

毎日の食卓に並ぶお米が、豊かな自然や生産者の努力によって支えられていることを学ぶ機会となりました。

開催概要

生産者との交流風景参加者の集合写真イベント名

シギの恩返し米 田植え体験2026

開催日

2026年6月13日（土）

会場

佐賀市東与賀町大字田中（住吉神社東側圃場）

参加者

消費者、児童および保護者など約35人

内容

・手植えによる田植え体験

・足踏み式二連水車による水汲み上げ体験