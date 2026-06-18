”Miranes”が商品比較サイトマイベストの「リカバリーTシャツ部門」で1位を獲得！｜父の日に贈るのは『明日のコンディション』

株式会社ピケポップ出典：【徹底比較】リカバリーTシャツのおすすめ人気ランキング【2026年6月】(https://my-best.com/35016)

リカバリーウェア「Miranes（ミラネス）」を展開する株式会社ピケポップ（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：山中良佑）は、この度、商品比較サイト「マイベスト」の『リカバリーTシャツ部門』において、「Miranes リカバリードライTシャツ」が第1位を獲得したことをお知らせします。

Miranesは、「熱伝導性に優れた特殊素材」と「遠赤外線を輻射する鉱石プリント」を組み合わせた独自技術「W遠赤外線設計(R)」を採用した、一般医療機器届出済みのリカバリーウェアブランドです。この度、軽くて動きやすい着心地に加え、高い吸水速乾性や毛玉のできにくい耐久性が評価され、「ベストバイ」として高い評価を獲得しました。

「快適に長く着続けられる」という確かな心地よさは、ご自身用としてはもちろん、大切なご家族の体を労わるギフトにも最適です。

来る2026年6月21日(日)の父の日は、日頃の感謝とともに、お父さんの健康を気遣う大切な節目。

Miranesは、仕事や趣味に全力で取り組むお父さんへ“明日のコンディションを贈る”新しいギフトとして、心と体を労わるリカバリーウェアを提案いたします。

■マイベスト「リカバリードライTシャツ」部門で第1位を獲得

Miranesの『リカバリードライTシャツ』は、一般医療機器としての機能性だけでなく、毎日着続けたくなる快適性や使いやすさが評価され、商品比較サービス「マイベスト」の比較検証において第1位を獲得しました。

３つの評価ポイント

１. 着心地｜軽く、動きを妨げないストレスフリーな着用感

生地が軽量で伸縮性に優れており、身体の動きに自然にフィット。腕を上げたり屈伸したりする動作も妨げにくく、締め付け感の少ない快適な着心地が高く評価されました。

仕事終わりのリラックスタイムはもちろん、自宅での家事や軽い運動など、さまざまなシーンで快適に着用いただけます。

２. 吸水速乾性｜汗をかいてもサラッと快適

汗を素早く吸収し、乾きやすい吸水速乾性も高評価のポイントとなりました。

汗ばむ季節でもベタつきにくく、サラッとした着心地を維持できるため、これから迎える暑い季節のリラックスウェアとしても快適に着用いただけます。

３. 耐久性｜毛玉ができにくく長く愛用できる

生地表面の耐久性にも優れており、毛玉が非常にできにくい点も評価されました。

着用や洗濯を繰り返しても見た目の劣化が起こりにくく、長期間にわたって快適に着用できるため、日常使いはもちろんギフトとしてもおすすめです。

■父の日に贈るのは、モノではなく“明日のコンディション”

近年は、健康やウェルネスへの関心の高まりから、日々のコンディション管理を意識したギフトへの注目も高まっています。

毎日仕事を頑張るお父さん。

休日はゴルフやウォーキング、ランニングなどの趣味を楽しむお父さん。

そんな大切な人へ、「いつまでも元気でいてほしい」という想いを込めて贈る新しい選択肢として、Miranesはリカバリーウェアを提案します。

贈るのはモノではなく、“明日のコンディション”。

日々の休息時間をより快適に過ごしてほしいという想いとともに、感謝の気持ちを届ける父の日ギフトです。

■商品概要

ブラックホワイト

商品名：Miranes RECOVERY DRY T-SHIRT

（ミラネス リカバリー ドライTシャツ）

医療機器製造販売届出番号：13B3X10394000001

発売日：2026年1月下旬（現在好評発売中）

カラー：ブラック、ホワイト

サイズ：S、M、L、LL

素材：ポリエステル89.2%、

ポリウレタン10.8%

価格：10,000円（税込価格11,000円）

取り扱い*：公式オンラインストア

https://miranes.jp/

Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GF2L97B1

楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/miranes-shop/tshirt/

*実店舗での販売はございません

■独自技術「メディカルデュアルコアシステム」が拓く、新たなリカバリー

- メディカルテックコア（鉱石プリント加工）肩や腰、背中などの特定部位に鉱石プリントを施しました。一般医療機器として届出された効能効果である「筋肉のこりの緩和」「疲労回復」をサポートします。- メディカルヘルスコア（特殊素材を編み込んだ高機能生地）熱伝導性に優れた特殊素材が、メディカルテックコアが生み出すぬくもりをからだ全体に心地よく広げ、血行促進をサポートします。

これら２つの独自のコア技術を組み合わせることにより、肩や腰、背中などの特定部位へのアプローチと、全身への心地よいぬくもりの広がりを両立しました。W遠赤外線設計(R)が、コンディション維持を多角的にサポートします。

■一般医療機器としての4つの効果

Miranesは、一般医療機器として届出された効能効果である「血行を促進」「筋肉のこりを緩和」「疲労回復」「筋肉の疲れの軽減」により、快適な毎日をサポートします。

※効果の感じ方には個人差があります。

■機能性だけではない、日常使いの快適性を追求

Miranesリカバリーウェアは、疲労回復効果だけでなく、日常使いにおける快適性にもこだわりました。抗菌防臭機能により、心地よい着用感をサポートします。

こんな時に

・日中のインナーとして

・運動時や運動後に

・リラックスタイムの部屋着として

・毎日の睡眠時に

次世代のライフスタイルを目指して

質の高い休息という『奇跡』を日常のものとし、身体を本来の輝きへと導く。Miranesは科学的アプローチを通じて、明日出会う景色をより鮮やかに、未来を見据えた豊かなライフスタイルをサポートします。

■Miranesとは

「Miranes（ミラネス）」は、”未来を着る”をコンセプトに掲げるリカバリーウェアブランドです。“Miracle（奇跡）”と“Wellness（ウェルネス）”の二つの言葉を紡いで生まれました。

忙しい現代を生きる人々にとって、質の高い休息はひとつの「奇跡」。 その奇跡を日常に取り戻すため、Miranesは科学的アプローチで身体の回復と安らぎをサポートします。

■マイベストとは

「インターネットを使った最高の選択体験を実現する」をミッションに掲げ、月間ユニークユーザー3,000万人以上が利用する、国内最大級の商品比較サービス「マイベスト」を開発・運営しています。現在は、日本以外にも8つの国と地域に展開しており、最高の選択体験を実現し世界を変えたいと考えています。

会社概要

会社名：株式会社ピケポップ

設立：2021年10月

本社所在地：福岡県福岡市博多区奈良屋町7-20 L.Biz呉服町4階

代表者：山中良佑

事業内容：商品企画・開発・製造・販売、広告運用事業、Webコンサルティング事業

コーポレートサイト：https://piquepop.com