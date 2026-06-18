【6月　第2弾】買取専科 催事買取フェア　7都道府県で開催！

株式会社SENKA

株式会社SENKAが運営する「買取専科」は、北海道・新潟県・宮城県・山形県・岩手県・長野県・山口県の7都道府県で買取催事を順次開催いたします。

ご自宅に眠っている貴金属やブランド品、切手、古銭などを、プロの鑑定士がその場で無料査定いたします。

ぜひこの機会に買取専科の心に寄り添う満足査定を体験してみてください！

【買取強化中のお品物】

■金・貴金属、プラチナ、銀、宝石

■ルイ・ヴィトン、シャネル、エルメス

■ロレックス・オメガ・セイコーなど宝飾品

【開催会場一覧】

【北海道】

■長崎屋中標津店 1階催事場横エスカレーター前

開催期間： 6/16(火)～6/25(木) ※6/19(金)休業

開催場所：〒086-1049 北海道標津郡中標津町東９条北１丁目１(https://maps.app.goo.gl/D7DHZduUjafTp1G46)

営業時間：6/16(火) 11:00～19:00

6/17(水)～6/25(木) 10:00～19:00

■ビッグハウス旭町店 1階サンドラッグ前通路

開催期間： 6/17(水)～6/26(金)

開催場所：〒085-0012 北海道釧路市川上町９丁目７番地(https://maps.app.goo.gl/zwPB72iq8EpstRFu5)

営業時間：6/17(水) 9:30～18:00

6/18(木)～6/25(木) 9:30～18:00

6/26(金) 11:00～16:00

■スーパーアークス奥沢店 店内入口付近

開催期間： 6/17(水)～6/26(金)

開催場所：〒047-0013 北海道小樽市奥沢２丁目１０番１３号(https://maps.app.goo.gl/NDKb1deEzzP1uCxD7)

営業時間：6/17(水) 9:30～18:00

6/18(木)～6/25(木) 9:30～18:00

6/26(金) 11:00～16:00

■ベストム中富良野 6/17(水)～6/25日(木)風除室・6/26(金)～6/28（日）レジアウト前

開催期間：6/17(水)～6/28（日）※6/22（月）、6/23（火）休業日

開催場所：〒071-0700 北海道空知郡中富良野町中富良野東１線北 １７号(https://maps.app.goo.gl/gGPdedU8YwxaZ4NcA)

営業時間：6/17(水)、6/24（水）11:00～19:00

6/17(水)～6/28（日）10:00～19:00 ※6/17(水)、6/24（水）除く

■マックスバリュ琴似3条店 1階セルフレジ後スペース

開催期間： 6/27(土)～7/1(水)

開催場所：〒063-0813 北海道札幌市西区琴似３条７丁目５-１６(https://maps.app.goo.gl/Bwj9Cp6cvuweGPfW8)

営業時間：10:00～19:00

【新潟県】

■はりまやナッツ店 入口前カフェ横スペース

開催期間： 6/19(金)～6/28(日)

開催場所：〒949-6408 新潟県南魚沼市塩沢３-２(https://maps.app.goo.gl/zW78HLULyirTcpjt8)

営業時間：6/19(金) 11:00～18:00

6/20(土)～6/28(日) 9:30～18:00

6/28(日) 11:00～17:00

【岩手県】

■JAファーマーズいわて平泉店 休憩スペース内

開催期間： 6/15 (月)～6/21(日)

開催場所：〒021-0032 岩手県一関市末広１丁目８-１５(https://maps.app.goo.gl/E1zeppqkEfSiK9sf7)

営業時間：10:00～17:00

【山形県】

■マックスバリュ最上店 店内特設会場

開催期間： 6/23(火)～6/28(日)

開催場所：〒999-6101 山形県最上郡最上町向町字村尻２８６-５(https://maps.app.goo.gl/ko8FDVaqGsSayRm56)

営業時間：10:00～17:00

【宮城県】

■Aコープ槻木店 風除室

開催期間： 6/18(木)～6/23(火)

開催場所：〒989-1753 宮城県柴田郡柴田町槻木上町２丁目１-１５(https://maps.app.goo.gl/EPRqj8Pb43hmq81x9)

営業時間：10:00～19:00

最終日：10:00～17:00

【長野県】

■ベイシア飯山 入口横

開催期間：6/27(土)～7/2(木)

開催場所：〒389-2255 長野県飯山市静間１９６７(https://maps.app.goo.gl/4aNTHsu3LMeyReae9)

営業時間：10:00～19:00

最終日：10:00～18:00



【山口県】

■アルク防府店 店内入口前 風除室

開催期間： 6/19(金)～6/28(日)

開催場所：〒747-0034 山口県防府市天神１丁目１０-４２(https://maps.app.goo.gl/1pcQGou4V9L3q76h7)

営業時間：6/19(金) 12:00～18:00

6/20(土)～6/28(日) 9:30～18:00

6/28(日) 11:00～16:00

過去開催時の様子

古物営業法に基づき、ご来店の際は身分証明書（運転免許証・マイナンバーカードなど）を必ずお持ちください。当日、ご本人様確認をさせていただきます。

なお、諸事情により予告なく開催日時や会場が変更となる場合がございます。

あらかじめご了承いただけますようお願い申し上げます。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。