ホテル アゴーラ 大阪守口　ふかひれやズワイ蟹、出来立て飲茶など多彩な中国料理を楽しむ夏限定フェアを開催

株式会社 アゴーラ ホスピタリティーズ

ホテル アゴーラ 大阪守口（所在地：大阪府守口市河原町10-5 副総支配人：藤田 正人 客室数：175室）は、1F 中国料理 麗花にて、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで、夏限定フェアを開催します。ふかひれやズワイ蟹、牛サーロインなどの贅沢な食材を使用した3種のランチ・ディナーコースをご用意。さらに、出来立ての点心をテーブルオーダー式で楽しめる「出来立て点心を楽しむ 飲茶オーダービュッフェ」をランチ・ディナーで展開し、多彩な中国料理をお楽しみいただけます。会食やご家族での集まりには本格コースを、気軽な食事には飲茶を、シーンに合わせて選べる夏限定の中国料理体験をご提供します。

ふかひれやズワイ蟹など贅沢な食材を使用した夏限定ランチ＆ディナーコース◆ ふかひれやズワイ蟹を味わう 夏限定ランチ＆ディナーコース

前菜からデザートまで一皿一皿丁寧に仕立てた、夏限定 3 種の本格中国料理ランチ・ディナーコースをご用意します。「杏樹」では、ふかひれの姿煮をはじめ、ズワイ蟹や牛サーロインなど贅沢食材を使用。彩り豊かな夏野菜とともに仕上げた華やかな一品をご堪能いただけます。落ち着いた空間には個室も備え、ご家族のお集まりからビジネスでの会食まで幅広いシーンにご利用いただけます。

小籠包や海鮮餃子など人気の点心が食べ放題◆ 出来立て点心を楽しむ 飲茶オーダービュッフェ

小籠包や海鮮餃子などの点心は、出来立てをお席までお届けするテーブルオーダー形式でご提供します。ビュッフェコーナーでは、気分に合わせて楽しめる多彩な中国料理をご用意。さらに、8月13日（木）から8月16日（日）の期間は、お盆限定メニューとしてふかひれの姿煮やミニ冷麺、じっくり煮込んだ豚肉を蒸しパンで挟んだ「東坡肉（トンポーロー）バーガー」が登場します。一品ずつ選ぶ楽しさと、出来立てを味わう贅沢を兼ね備えた、夏のご褒美飲茶をお楽しみください。

■ 概要 夏限定フェア

対象施設：ホテル アゴーラ 大阪守口 https://www.hotelagora-moriguchi.com

期 間：2026年7月1日（水）から2026年8月31日（月）まで

時 間：

ランチ 平日11:00～15:00 (L.O. 14:00) 土日・祝日11:00／13:30（2部制）

ディナー 金土日・祝日17:00～21:00 (L.O.20:00)

場 所：1F 中国料理 麗花

◆ 夏限定フェア ランチ＆ディナーコース

ふかひれやズワイ蟹、牛サーロインなどを使用した3種のランチ・ディナーコースをご用意。

料 金：梅花6,000円／杏樹8,000円／水仙10,000円

予約方法： https://www.hotelagora-moriguchi.com/event/reika_course

◆ 飲茶オーダービュッフェ

出来立て点心をテーブルオーダーで楽しめる飲茶スタイルと、ビュッフェ料理をご提供。

料 金:ランチ 大人 3,500 円~/ディナー 大人 4,500 円~ (子供料金・会員割引あり)

予約方法: https://www.hotelagora-moriguchi.com/event/dim_sum_buffet(https://www.hotelagora-moriguchi.com/event/dim_sum_buffet/)

ふかひれの姿煮や東坡肉バーガーなど、期間限定で楽しめる特別メニュー◆ お盆期間限定メニュー（飲茶オーダービュッフェ）

8月13日（木）～8月16日（日）の期間は、「出来立て点心を楽しむ 飲茶オーダービュッフェ」にて、ふかひれの姿煮や東坡肉（トンポーロー）バーガーなどの特別メニューをご提供します（ディナー限定含む）。

料 金：ランチ 大人4,500円／ディナー 大人6,000円（子供料金・会員割引あり）

予約方法： https://www.hotelagora-moriguchi.com/event/dim_sum_order_buffet_obon(https://www.hotelagora-moriguchi.com/event/dim_sum_order_buffet_obon/)

※料金には、サービス料、消費税が含まれております。

※写真はイメージです。仕入れ状況により内容の一部が変更になる場合がございます。

［本件に関するお客様からのご予約・お問い合わせ先］

ホテル アゴーラ 大阪守口 TEL：06-6994-1185 E -mail：info.moriguchi@agora.jp

https://www.hotelagora-moriguchi.com

株式会社 アゴーラ ホスピタリティーズについて

URL：www.agora.jp

アゴーラ ホスピタリティーズは、「美しい日本を集めたホテルアライアンス」をビジョンに掲げ、お客様の期待を超える最高の場所を提供するとともに、地域に貢献できる「街の自慢」となるホテルの創出を目指します。全国で9施設、客室数1,260室を展開。

＜アライアンス ニューストピック＞

◎ホテル アゴーラ 大阪守口 鉄板グリルと地中海料理、夏のサングリア＆プレミアムモルツで楽しむ The Rooftop Beer Garden 2026開催

◎アゴーラ ホテル アライアンス 来館前から再来館までをつなぐ新サービス アゴーラ公式アプリ「AGORA」マイルサービス開始

◎アゴーラ ホテル アライアンス ホテルでもらえる“お守り”で旅の安全祈願 AR体験が楽しめる春限定ステイプランを9ホテルで展開

https://www.agora.jp/news/