『メイプルストーリーM』、ギルドシステムやVマトリックスを改変する6月アップデートを実施

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、iOS/Android向けアプリの横スクロールアクションRPG『メイプルストーリーＭ』において、2026年6月18日（木）、ギルドシステムやVマトリックスの改変およびゲーム内イベント開催をはじめとする、6月度のアップデートを実施いたしました。

今回のアップデートでは、ギルドシステムに「ギルド特性」や「個人スキル」といった新要素を追加したほか、Vマトリックスシステムではスロット数の拡張やマトリックスポイントの変更を実施しています。また、「夏の黄金タコ育成」や「夏のバカンス！ミッションビンゴ」などの夏を先取りするイベントをはじめ、様々な報酬が獲得できる各種イベントも開催いたします。

本アップデートの概要は、下記をご覧ください。

6月度アップデートの主な内容

■ギルドシステム改変

- 「ギルド特性」追加ギルドメンバー全員でオプションを共有できる、ギルド専用のバフシステム「ギルド特性」を追加しました。GP（ギルドポイント）またはメルを使用して特性を解放・強化することができ、各段階に応じてステータスアップ、ダメージ上昇などのオプションがギルドメンバー全員に適用されます。- 「個人スキル」追加新たに追加された「個人スキル」は、ギルドに加入しているキャラクター単位で適用される個人パッシブスキルで、スキルレベルに応じて能力値が上昇します。個人スキルは、別のギルドに移籍してもそのまま維持されます。ギルド特性個人スキル

■ギルド商店改変

ギルド商店を改変し、新規商品も追加いたしました。

ギルド活動に参加して手に入れたGPを使って、戦闘に役立つアイテムを購入しましょう！

■ギルドミッションイベント

ギルドシステムの改変を記念した、ギルドミッションイベントも開催いたします。ギルドに加入して、様々なミッションをクリアすると、報酬アイテムとポイントが獲得できます。また累積ポイントに応じて、ギルド特性や個人スキルの解放・強化などに使用できるポイント「GP」をはじめとした累積報酬も手に入ります。

＜開催期間＞ 2026年6月19日（金）0：00 ～ 7月8日（水）9：59

■Vマトリックス改変

Vマトリックスの基本利用スロット数を拡張したほか、5レベルごとに拡張されるスロットの数も変更しました。

また、レベルごとに獲得できるマトリックスポイントを変更しました。

■キャラクター作成／選択画面の改変

新規キャラクター作成画面に職業群タブを追加し、職業群ごとにキャラクターを一覧できるようになりました。

またキャラクター選択画面では、職業の育成状態や、進行中のバーニングイベントと参加中のキャラクターなどの情報を、手軽に確認できるようになりました。

開催イベント

キャラクター作成画面キャラクター選択画面

■ゴールドビーチケリーのバフイベント

モンスターから一定の確率でドロップするイベントアイテムを集めましょう。アイテムを一定数獲得すると、メインバフである「経験値獲得量増加」バフがレベルアップするとともに、全6種のサブバフ強化に使える「強化ポイント」も手に入ります。

＜開催期間＞ 2026年6月18日（木） ～ 7月8日（水）9：59

■夏の黄金タコ育成

毎日のミッションをクリアしてタコのエサを獲得し、黄金タコにエサをあげてレベルアップさせましょう。黄金タコのレベルに応じて、経験値またはコアジェムストーンのいずれかを獲得できるほか、一定回数獲得するごとに、「極限成長の秘薬」をはじめとする業績報酬もプレゼントいたします。

＜開催期間＞ 2026年6月18日（木） ～ 7月8日（水）9：59

ゴールドビーチケリーのバフイベント夏の黄金タコ育成

■夏のバカンス！ミッションビンゴ

3×3のミッションビンゴに挑戦しましょう。ビンゴボードは毎日リフレッシュされ、再度進行可能になります。

それぞれのミッションをクリアすると、ミッションの種類に応じた報酬アイテムが獲得できます。

ミッションを完了してビンゴを完成させるたびに、ビンゴ報酬が手に入るほか、ビンゴ報酬の受け取り回数に応じた報酬も獲得できます。

＜開催期間＞ 2026年6月25日（木）0：00 ～ 7月8日（水）9：59

■パンチキングチャンピオンシップ

様々なスキルを駆使して、制限時間内にパンチマシーンにダメージを与えて、高得点を目指しましょう。1日1回、参加報酬として「自動戦闘チャージ券(30分)」がもらえるほか、各段階をクリアするごとに様々な段階別報酬もプレゼントいたします。

イベント終了後、各職業の上位10名には、ランキング報酬として限定勲章もプレゼントいたします。

＜開催期間＞

イベント期間：2026年6月25日（木）10：00 ～ 7月8日（水）9：59

ランキング集計期間：7月8日（木）10：00 ～ 7月10日（金）10：00

ランキング報酬獲得期間：7月8日（水）10：10 ～ 7月10日（金）10：00

夏のバカンス！ミッションビンゴパンチキングチャンピオンシップ

各アップデートおよびイベントの詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://forum.nexon.com/MapleStoryMJP/board_view?board=6354&thread=3477984(https://forum.nexon.com/MapleStoryMJP/board_view?board=6354&thread=3477984)

■『メイプルストーリーＭ』 https://mobile.nexon.co.jp/maplestorym/

『メイプルストーリーＭ』は、NEXON Korea Corporation(所在地:韓国)が開発したMMORPG(多人数同時接続型オンラインロールプレイングゲーム)『メイプルストーリー』のスマートフォン版で、美しいピクセルアートの世界で可愛らしいキャラクターを操作し、他のプレイヤーたちと一緒にモンスターを倒しながら冒険を進めていく、横スクロールタイプのオンラインアクションゲームです。PC版『メイプルストーリー』の楽しさはそのままに、ストーリーは完全新作で、全く新しいメイプルワールドの世界が楽しめます。

▼『メイプルストーリーM』アプリDL

・App Store：：https://itunes.apple.com/jp/app/id1434519042

・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexon.maplem.japan

▼『メイプルストーリーＭ』の最新情報を更新中！

・『メイプルストーリーＭ』公式サイト：https://forum.nexon.com/MapleStoryMJP/

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株式会社ネクソン

https://company.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。