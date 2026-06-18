バーバパパが乗り物に変身！“夏のおでかけはバーバパパと一緒に” かわいさと実用性を両立したトラベル＆デイリー雑貨をイオン限定販売

イオン株式会社

イオンリテールは６月２０日（土）から順次、「イオン」「イオンスタイル」２２６店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、人気キャラクター「バーバパパ」とコラボレーションした雑貨・文具シリーズ２７品目をイオン限定で発売します。

本シリーズは、これからの夏休みシーズンに向けて高まる旅行・イベント・レジャー需要の高まりにお応えする“おでかけグッズ”提案として企画しました。近年は、フェスやイベントなどを楽しむ「コト消費」の高まりに加え、ＳＮＳでの“持ち物共有”や“推しアイテム投稿”を楽しむ「エモ消費」の広がりを受け、キャラクター雑貨の人気が拡大しており、「持ち運びやすさ」と「気分が上がるデザイン」を兼ね備えたアイテムへのニーズが高まっています。

こうした中イオンリテールでは、やさしく温かみのある世界観から世代を超えて親しまれ、旅行やイベントといった楽しいシーンとも相性が良いカラフルで変身するユニークなキャラクター性が魅力のバーバパパとコラボレーションします。

この夏のお出かけやトラベルシーンを想定し、チケットホルダーやマルチケース、カラビナ付きポーチなど、整理・収納・携帯性に優れ、多機能で実用性の高いアイテムを取り揃えています。

また、ノートやメモ、ペンケースのほか、ぷっくりシール・フレークシール、キーホルダーなど近年人気の“デコ需要”にもお応えし、幅広いシーンでお楽しみいただけます。

絵柄は、バーバパパたちファミリーが飛行機やヘリコプター、車、パラシュートに変身して旅をエンジョイしたり、ハート・スワンのモチーフに変身してLoveを感じるような、バーバパパならではのキャラクターたちの世界観が広がるデザインを採用し、旅行中や勉強中も“持っているだけで気分が上がる”アイテムとしておすすめです。

当社は今後も、お客さまの日々のくらしをもっと豊かに楽しくする商品の企画・販売を通じて、ワクワクをご提供してまいります。

【商品ラインアップ】

■バーバパパ ミシン目付きノートＢ６（２種）

本体３９８円（税込４３７.８０円※２）／縦１８０×横１５０×厚さ６ｍｍ

バーバパパとバーバママがピアノを楽しむLoveなデザインのノートです。（画像左）

ゴムバンドが付いており、バッグの中で開くのを防げるのでおでかけにも便利です。

■バーバパパ メモＡ７（２種）

本体２４８円（税込２７２.８０円※２）／縦１０５×横７５×厚さ１０ｍｍ

バーバパパ＆ママと、バーバパパファミリーの２バージョンの展開で、それぞれに罫線あり/罫線なしの２柄が入って便利なメモ帳です。

■バーバパパ ぷっくりシール（３種）

本体２９８円（税込３２７.８０円※２）

バーバファミリーが変身したデザインが可愛い、ぷっくりとしたラメ入りシールです。

「トラベル」「ハート」「パパ＆ママ」の３種展開です。

■バーバパパ フレークシール（缶入り）

本体３９８円（税込４３７.８０円※２）

バーバパパのデザイン缶にフレークシールが６枚入っていておでかけグッズをデコって楽しめます。シールを使い終わっても缶を小物入れとして使えるためお得感があります。

■バーバパパ チケットホルダー

本体２４８円（税込２７２.８０円※２）

夏のおでかけ・イベント準備にオススメ！チケット収納が２カ所・スライダーケースが１つ付いたホルダーです。チケット以外にもレシートなども収納できます。

■バーバパパ インデックス付きクリアファイルＡ４（２種）

本体２９８円（税込３２７.８０円※２）

イベントや旅行の際にチラシやフライヤー、プログラムなどを入れるのに便利です。

インデックスが複数ついているため、書類を用途ごとに分けることができます。

■バーバパパ クリアペンケース（２種）

本体４９８円（税込５４７.８０円※２）

ケースの中身が一目でわかる表面がクリア素材のペンケースです。

「バーバパパ＆ママ（ブルー）」と「バーバファミリー（ピンク）」の２色展開です。

■バーバパパ マルチケース

本体５９８円（税込６５７.８０円※２）

仕切りがたくさんあり、通帳やパスポート、カードなど様々なものを収納することができます。

■バーバパパ カラビナ付きスクエアポーチ

本体４９８円（税込５４７.８０円※２）

イヤホンやお菓子など入れておでかけを楽しむのにぴったりなカラビナが付いた小型のポーチです。バッグやパンツのベルトループに付けられます。

■バーバパパ 巾着

本体２９８円（税込３２７.８０円※２）

小物の整理や持ち運びに便利なサイズで、日常使いはもちろん、ギフト用としてもおすすめです。

■バーバパパ ポーチ付きエコバッグ

本体５９８円（税込６５７.８０円※２）

おでかけの際のバッグの中のコスメ・小物仕分けに最適なカラフル巾着と、普段のお買物やおでかけの際にちょっと荷物が増えた時にも便利なエコバッグです。

■バーバパパ バッグインバッグ

本体５９８円（税込６５７.８０円※２）

おでかけにも普段使いにも便利なバッグインバッグ。ファスナーつきで、内側にもメッシュポケットやファスナーポケットがついていて仕分けがしやすいです。

■バーバパパ スマホ用ラバーチャーム（２種）

本体１９８円（税込２１７.８０円※２）

かわいいデザインでスマホをホコリからガードできます。「ハート」と「フラワー」の２デザイン。

■バーバパパ チャーム付きスマホ用リング

本体２９８円（税込３２７.８０円※２）

リングとチャームのバーバパパ＆ママがハート柄でリンクしていて可愛いデザインです。スマートフォンのアクセサリーとしても使えて落下防止にもなる優れものです。

■バーバパパ ラバーキーホルダー（２種）

本体２９８円（税込３２７.８０円※２）

バーバパパのダイカットラバーチャームです。「ハート」と「カフェ」の２デザインです。

■バーバパパ ミラー付きキーホルダー

本体３９８円（税込４３７.８０円※２）

バッグチャームの裏にはミラーが入っているセットで、お出かけのときにもパッと取り出せ活躍するキーホルダーです。

■バーバパパ ペットボトルホルダー

本体３９８円（税込４３７.８０円※２）

カラビナ付きで、バッグやベルトに簡単にペットボトル飲料を取り付けられ、おでかけ・イベントで大活躍します。バーバパパのデザインがペットボトルのアクセントにもなってキュートです。

■バーバパパ ３連アクリルキーホルダー（２種）

本体３９８円（税込４３７.８０円※２）

キャラクターのチャームが３連になっているキーホルダーです。

「バーバパパ＆ママ＆ベルのハートモチーフ」と、「バーバパパ＆モジャのロゴモチーフ」の２バージョン展開です。

【販売概要】

発売日：２０２６年６月２０日（土）から順次

展開店舗：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」２２６店舗の暮らしの品売場文具コーナー※１）

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」

https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400091&psc=5&utm_source=prtime&utm_medium=release&utm_campaign=h_item_202606_18(https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400091&psc=5&utm_source=prtime&utm_medium=release&utm_campaign=h_item_202606_18)

品目数：１８種類２７品目

※１：一部取り扱いが無い店舗があります。

※２：単品で購入の場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。

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以上