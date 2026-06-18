【AI検索に引用される企業の共通点】記事の差別化に悩むマーケターが約7割の中、成果をあげる先進企業が注力していることとは？

株式会社PRIZMA

株式会社PRIZMA（https://www.prizma-link.com/(https://www.prizma-link.com/)）は、BtoB企業のマーケティング・PR・営業企画の担当者・責任者1,004名を対象に、「AI普及後のBtoBマーケティングにおける“記事”の差別化」に関する調査を行いました。

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BtoBマーケティングにおけるコンテンツSEO戦略において、生成AIの急速な進化・普及は、オウンドメディアやWeb記事のあり方に大きな転換期をもたらしています。

「ChatGPTなどの普及により、ネット上には誰でも作れるようなまとめ記事が大量にあふれかえっている」、「既存情報のまとめ記事だけではAI検索に埋もれてしまい、自社サイトへの流入や独自性の発揮に繋がっていないのではないか」と、現場の限界を感じているマーケティング責任者やCMOの方も多いのではないでしょうか。

そこで今回PRIZMAでは、BtoB企業のマーケティング・PR・営業企画の担当者・責任者1,004名を対象に、「AI普及後のBtoBマーケティングにおける“記事”の差別化」に関する調査を行いました。

本調査の調査データのみでなく、考察まで網羅したホワイトペーパーは、下記より無料でダウンロードしていただけます。

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調査テーマ： 「AI普及後のBtoBマーケティングにおける“記事”の差別化」に関する調査

調査期間： 2026年06月12日（金）～2026年06月15日（月）

調査方法： PRIZMAが提供する調査PR「PRIZMA」によるインターネット調査

調査人数： 1,004人

調査対象： 調査回答時にBtoB企業のマーケティング・PR・営業企画の担当者・責任者と回答したモニター

調査元： 株式会社PRIZMA（https://www.prizma-link.com/(https://www.prizma-link.com/)）

モニター提供元： サクリサ

対応優先度『とても高い』企業の9割以上がAI検索への引用を実感！取り組みの熱量が成果に直結か

はじめに、貴社のマーケティング戦略において、自社情報の引用対策などの「AI検索（ChatGPTやPerplexityなど）への対応」はどのくらい優先度が高いか尋ねました。

調査の結果、「とても高い（20.3%）」「やや高い（49.6%）」を合わせると、BtoB企業の約7割がAI検索への対応優先度を高く捉えている実態が分かりました。

多くのBtoBマーケターや責任者層が、検索エンジンの進化に伴うユーザーの行動変容を捉えており、従来の検索上位表示だけでなく、AIの回答内に自社情報を含めることの重要性を認識している様子がうかがえます。

しかし、実際の「自社情報の引用状況」について尋ねると、状況は一様ではないようです。

現在の貴社の情報はAI検索の回答に引用されているか尋ねたところ、対応優先度が「とても高い」と回答した企業では、実に9割以上（頻繁に引用されている：55.9%、たまに引用されている：37.3%の合算）がAI検索への引用を実感していることが判明しました。

一方、優先度が「まったく高くない」と回答した層では、6割以上（63.8%）が「AI検索で確認したことがない」と回答しています。

AI検索への対応優先度を高く持ち、実際に対策を講じている企業ほど、高い確率でAI検索の回答内に自社情報が引用されるという具体的な成果（引用実績）に繋がっている傾向がうかがえます。

また、「頻繁に引用されている」「たまに引用されている」と回答した層を対象に、ソース元として紹介されていると感じる媒体について尋ねました。

頻繁に引用されていると感じる媒体として、『自社サイトのブログ・コラム記事（オウンドメディア）（64.9％）』が最多となり、次いで『プレスリリース（52.4%）』、『外部のWebメディア（51.9%）』が上位を占めました。

また、「たまに引用されている」と感じている企業においては、『プレスリリース（PR TIMESなど）』が51.0%で最多となり、次いで『外部のWebメディア（40.8%）』、『自社サイトのブログ・コラム記事（39.9%）』が続く結果となりました。

ニュースメディアへの掲載やプレスリリース配信といった単発の外部露出は、AI検索に「たまに引用される」きっかけとして有効に機能している一方、AI検索から「頻繁に引用される（常連になる）」状態を確立するためには、自社サイトのブログ・コラム記事（オウンドメディア）の充実度が影響している可能性がうかがえます。

AI検索内で安定して優位性を確保するためには、一過性の情報発信にとどまらず、自社ドメイン内に信頼性の高いコンテンツを蓄積していくアプローチが重要と言えそうです。

記事作成に“予算をかけている”企業ほど、AIに頻繁に“引用されている”結果に！

次に、現在貴社で「記事作成」に、月額どれくらいの予算を投資しているか、AI検索の引用状況別で集計を行いました。

予算の分布をみると、AI検索に「頻繁に引用されている」層（30.3%）や「たまに引用されている」層（33.9%）では、ともに『30万円以上～50万円未満』の投資割合が最も高くなりました。

コンテンツ制作に一定の外部予算を投じている企業ほど、AI検索への対応が進んでいる傾向がある反面、予算をかけていない完全内製運用の企業では、AI検索向けの十分な対策が行えていないために実際の引用に至っていない現状が推測されます。

続いて、日々の自社での「記事作成」について、どのような場面で限界や課題に感じることがあるか尋ねました。

記事作成の課題として、最多となったのが『執筆やデータ収集のリソース（人員・時間）が足りないと感じるとき（46.8%）』であり、次いで『新しい企画やネタが枯渇しているとき（32.9%）』、『一般的なお役立ち情報・ノウハウを作成し、他社と同じ内容になってしまうとき（31.4%）』が続きました。

制作リソースの不足やネタ切れといった「自社だけで記事を制作し続けることの難しさ」に加え、せっかく執筆しても「他社と似たような内容になってしまう」状態に悩む現場のリアルな課題が浮き彫りとなっています。

AIの普及が追い討ちをかける...約7割が『他社との違いが出せなくなった』と実感

多くの企業が記事制作におけるリソース不足やネタ切れ、他社記事との重複といった課題を抱えている現状において、さらにインターネット上でのAIの普及によって、自社の記事が他社と差別化を図れなくなったと感じるか尋ねました。

調査の結果、「とても感じる（17.2%）」「やや感じる（52.1%）』を合わせると、BtoBマーケターの約7割が他社記事との差別化の難しさを実感していることが明らかになりました。



誰もが手軽にAIを用いて文章を生成・構成できるようになったことで、Web上の情報が画一化しやすくなり、自社ならではのオリジナリティや強みを記事を通じて表現することに難しさを感じているようです。

また、具体的にどのような場面で、AIの普及による差別化の難しさを感じているのかについても尋ねました。

その結果、『業界トレンドの解説記事を作成したとき（60.2%）』が6割を超えて最多となり、次いで『一般的なお役立ち情報・ノウハウを作成したとき（42.1%）』、『検索エンジン（SEO）での上位表示を見たとき（39.7%）』が続きました。



ネット上にある既存の情報を要約しただけの解説記事や汎用的なノウハウ記事は、生成AIがインターネット上の情報を拾ってただまとめているだけの文章と同質化しやすく、企業が独自に執筆しても競合他社との違いを生み出しにくくなっている現状がうかがえます。

では、差別化が図れなくなったと感じた際、これまで現場ではどのような対応を行ってきたのでしょうか。

最も多かったのが『過去に作成した既存記事・資料のリライトや再編集を行った（43.0%）』であり、次いで『発信の「量」を重視し、コンテンツの作成・更新頻度を増やした（29.7%）』、『生成AIツールを導入し、制作の効率化を図った（28.0%）』が続きました。

多くの現場が既存記事のリライトや本数の増加、AIによる効率化といった従来のSEOの延長線上の施策で打開を図ろうとしている実態がうかがえますが、これらは他社も同様に実施しやすいため、根本的な差別化には至りにくい側面があると考えられます。

AIに埋もれないための対策、上位は『独自調査・記事監修の強化』

このように、既存記事のリライトやコンテンツの発信本数を増やすといった従来の対応策だけでは他社との差別化が難しくなっている状況において、今後AI検索に埋もれないために、どのような取り組みが必要だと思うか尋ねました。

AI検索に「頻繁に引用されている」層においては、『業界の第一人者や、外部の有識者による「記事監修・対談」（49.5%）』および『自社でしか取得できない「独自調査」の発信（47.8%）』が上位に挙がりました。

すでにAI検索内で実績を持つ企業ほど、ネット上の既存情報を再編集するのではなく、専門家の知見や客観的な統計データといった「一次情報」の発信を重視している様子がうかがえます。

最後に、AI検索に埋もれないための取り組みとして上位に挙がった「独自調査の発信」や「有識者による記事監修」などを具体的に強化・実現するために、現在すでに着手している社内体制や準備について尋ねました。

現在の回答で「頻繁に引用されている」層では、『客観的なアンケートの企画や、データ収集体制の構築（54.0%）』が最も高く、次いで『業界の専門家やインフルエンサーとのコネクション開拓・連携強化（51.7%）』が続きました。

また、現時点で「あまり引用されていない」層（52.6%）や「まったく引用されていない」層（35.9%）においても、同様に『客観的なアンケートの企画や、データ収集体制の構築』が最多の回答となっています。

一方で、「具体的な社内体制の強化や準備はできていない」と回答した割合をみると、「まったく引用されていない」層では15.4%、「AI検索で確認したことがない」層では31.8%を占める結果となりました。

現在の引用状況にかかわらず、多くの企業がAI検索対策として「独自調査の発信」を必要と考えており、アンケートの企画やデータ収集といった具体的な体制づくりに動き始めている様子がうかがえます。

一方で、現時点で引用がされていない層や、AI検索での状況を確認したことがない層においては、すでに準備を進めている企業がある反面、まだ具体的な体制構築まで至っていない企業も一定数存在しており、社内の準備状況にはバラつきがあるようです。

【AI検索時代を生き抜く記事作成】従来の「量」から、代替不可能な「一次情報」へ

今回の調査により、BtoBマーケティングにおけるコンテンツ制作において、多くの企業がリソース不足やネタの枯渇、そして他社記事との差別化の難しさに直面している実態が明らかになりました。



約7割の企業がAI検索への対応優先度を高く捉え、実際に対策を講じている企業ほど実際の引用を実感しているようです。一方で、まだ十分な成果に繋がっていない企業においては、課題解決のために既存記事のリライトや発信の「量」を重視した本数増加といった、従来のSEO施策で凌いでいる現状が見えてきます。



しかし、AIの普及にともない、実際に約7割の企業が他社記事との差別化の難しさを実感しています。

インターネット上に生成AIによるまとめ文章があふれかえる中、単に既存情報を再編集しただけの内容や本数の量産だけでは、他社との明確な違いを出すことが難しくなっている実態があるようです。



今後、AI検索に埋もれないための対策として、すでに引用実績を持つ企業では『有識者による記事監修・対談（49.5%）』や『自社でしか取得できない「独自調査」の発信（47.8%）』といった、一次情報の重要性を高く認識していることが分かりました。

実際、AI検索に頻繁に引用されている層においては、すでに半数以上の企業が『客観的なアンケートの企画や、データ収集体制の構築』といった具体的な準備に着手しています。

従来のSEO対策にとどまらず、AIに信頼できる情報源として選ばれるための「一次情報の発信」を見据えた体制づくりをいち早く進めることが、これからの企業が新しい検索市場で優位性を確保するための鍵となりそうです。

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PRIZMA｜データフォースプロモーション

調査×企画でプロモーションに「成果」を与える、新しい戦略設計の概念

市場のリアルな声を数値化し、プレスリリース、ホワイトペーパー、コンテンツSEOなどに説得力を与える。

コンテンツが溢れる今こそ、“データ”を武器にする時代です。

詳細を見る :https://www.prizma-link.com/data-force2026年最新版｜世代別の「AI検索利用の実態」に関する調査

【こんな方にオススメ】

・AI検索の普及が自社のWeb流入に与える影響を知りたい方

・ユーザーの「ゼロクリック検索」の実態や検索行動の変化を把握したい方

・AIに選ばれる「LLMO対策」に課題を感じている方

【資料の内容】

1,034名の一般生活者を対象とした「AI検索の利用実態」に関する調査資料です。

約9割のユーザーがAIの回答を読み、半数以上がサイトに訪問せずに検索を終える「ゼロクリック検索」を行っている実態を明らかにしています。

さらに、約6割が通常サイトのクリック頻度が「減った」と回答し、行動プロセスにもAIが影響を与えている現状を解説。

検索行動の変化に対応し、AI時代に自社の情報資産を構築する「LLMO対策」のヒントが詰まった一冊です。

資料をダウンロードする :https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper142?utm_source=prtimes「BtoB事業におけるコンテンツマーケティングの“ネタ”」に関する調査

【こんな方にオススメ】

・コンテンツの「ネタ切れ」に悩んでいる方

・他社との差別化に悩んでいる方

・作ったコンテンツを二次活用できていない方

【資料の内容】

BtoBマーケティング担当者1,003名を対象に実施した「コンテンツの“ネタ”」に関する調査資料です。

約8割が「ネタ切れ」に悩み、約6割が「他社と内容が似てしまう」ことに危機感を抱く実態を解説しています。

また、ネタ探しに時間を費やす現状や、コンテンツを二次活用できていない課題も明らかに。

「一次データ」を活用してネタ切れや同質化を打破するヒントが詰まった資料です。

資料をダウンロードする :https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper139?utm_source=prtimes「プレスリリースにおけるKPIと効果測定」に関する実態調査

【こんな方にオススメ】

・プレスリリースのKPI設定や効果測定の仕組みづくりに悩んでいる方

・プレスリリースがビジネス成果に繋がっていないと感じる方

・作成したリリースを営業活動の武器として二次活用したい方

【資料の内容】

広報・マーケ担当者1,013名を対象とした「プレスリリースのKPIと効果測定」に関する調査資料です。

約7割の企業が「配信本数やスピード」で評価される一方 、約4人に1人が「ビジネス成果を証明できない」と悩む実態を解説しています。

出したら終わりの運用から、売上やリード獲得に繋げる「戦略的なPR運用」へ改善するためのヒントが詰まった一冊になっています。

資料をダウンロードする :https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper140?utm_source=prtimes株式会社PRIZMA

社名：株式会社PRIZMA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-6-14 今井ビル4F

代表取締役：杉本 昂輝

設立：2024年8月

事業内容：ブランドコンサルティング

コンテンツマーケティング

ネット集客支援

メディアPR代行

HP : https://www.prizma-link.com/

Tel : 03-5468-1850（代）