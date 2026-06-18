世界12カ国・地域から450社が出展！宿泊・外食業界の課題解決策が関西に集結「第18回ホテル・レストラン・ショー&FOODEX JAPAN in 関西 2026」開催

一般社団法人日本能率協会

一般社団法人日本能率協会（JMA、会長：中村正己）は、2026年7月22日（水）～24日（金）の3日間、インテックス大阪において、関西最大級の宿泊・外食・サービス産業向け専門展示会「第18回ホテル・レストラン・ショー＆FOODEX JAPAN in 関西 2026」を開催します。

本展には世界12カ国・地域から約450社が出展し、15,000名の来場（※）を予定しています。AI・DX、人手不足対策、インバウンド対応、地域食材活用、ペットツーリズムなど、宿泊・外食業界が直面する課題解決につながる最新ソリューション・製品・サービスが一堂に集結します。

近年、訪日外国人旅行者数の増加や大阪・関西IR開業を見据えた需要拡大が期待される一方、宿泊・外食産業では深刻な人手不足、生産性向上、多様化する食文化への対応など、さまざまな課題への対応が求められています。

本展では「食」と「おもてなし」の未来をテーマに、業界の課題解決と新たなビジネス創出の場を提供します。

※2026年6月10日時点

本展の見どころ

昨年の会場の様子１.昨年の会場の様子２.■初開催「関西フードパビリオン」関西の食の魅力を国内外へ発信

インバウンド需要の拡大や地産地消ニーズの高まりを背景に、関西の食文化を国内外へ発信する新たな取り組みとして、「関西フードパビリオン」を本年初開催します。

大阪・京都・兵庫・滋賀を中心とした関西2府4県の食品メーカー・生産者約30社が、近江牛、丹波黒豆、有機野菜、クラフトビール、スイーツ、調味料など、地域に根差した魅力ある食材・食品を紹介。ホテル・旅館・飲食店・小売業との商談機会を創出し、地域経済活性化や販路拡大を支援します。

「関西フードパビリオン」イメージ図■AI・ロボットで人手不足解消 生産性向上ソリューションが集結

政府の観光立国に向けた様々な取り組みが功を奏している一方、宿泊・外食など、サービス・フードビジネス業界においては深刻な人手不足、生産性、高い離職率、薄利など、様々な課題が山積しています。サービス産業の人手不足で、インバウンドの追い風を取りこぼさない、より強い観光立国を実現するために必要なソリューション・サービスを提案します。

本展には清掃ロボット・配送ロボット、自動調理器などの省人化ソリューションのほか、AIとオペレーターによるハイブリッド多言語通訳サービスなど「人手不足」「インバウンド」対応に関わる製品が一堂に出展予定です。

昨年のブースの様子１.昨年のブースの様子２.■食の多様性に応えるメニュー提案とインバウンド富裕層を見据えた高付加価値カクテル提案【FOODEXデモンストレーションステージ】

訪日外国人観光客の増加に伴い、食の多様性に応える料理がトレンドとなっています。中でも需要が高いのが動物性食品を使用しないヴィーガン料理。「FOODEXデモンストレーションステージ」ではウェスティンホテル大阪、リーガロイヤルホテル大阪、ホテル日航大阪のシェフが登壇。出展者の食材を使用しながら、ヴィーガン料理をテーマにした調理デモンストレーションを実施します。

さらに大阪IR開業を見据え、関西を代表するバーテンダーと関西食材がコラボレーション。「JACKPOT（大当たり）」をテーマに、カジノVIPやラグジュアリーホテルを想定した高付加価値カクテルを開発・披露。ホテルや高級飲食店が求める収益性の高いメニュー提案を行うとともに、関西産食材の新たな活用方法や輸出の可能性を提案します。

■ペットと旅する時代へ ～進化した「ペットツーリズム」～



ペット市場の拡大とともに、家族の一員としてのペットの存在感が増す中、旅行のスタイルも大きく変化しています。昨年新設した「ペットツーリズム」ゾーンが、今年はさらにパワーアップして登場。元ホテルフォレストヒルズ那須 代表取締役社長・総支配人 森村晃一氏監修の「ペットと泊まれる宿」のモデルルームが展示されます。実際の導入イメージを体験できるほか、成功事例セミナーやガイドツアーも開催し、新たな宿泊需要獲得のヒントを提供します。

開催概要

「ペットツーリズム」ゾーン 昨年の様子１.「ペットツーリズム」ゾーン 昨年の様子２.- 名称：第18回ホテル・レストラン・ショー＆FOODEX JAPAN in 関西 2026- 会期：2026年7月22日（水）～24日（金）10:00～17:00（最終日16:30まで）- 会場：インテックス大阪4・５号館（〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102）- 公式サイト：https://www.jma.or.jp/hoteres-osaka/- 主催：一般社団法人日本能率協会、一般社団法人日本ホテル協会、一般社団法人日本旅館協会、一般社団法人国際観光日本レストラン協会、公益社団法人国際観光施設協会- 展示規模：世界12カ国・地域 450社/500ブース※2026年6月10日時点 (前回363社/453ブース)- 来場対象者：輸出・輸入商社・卸、ホテル・旅館・レジャー、小売、メーカー・物流、外食/中食/給食、生産者・自治体・官公庁など- 入場登録：https://www.ult-thunder.jp/kansai-exhibition-2026/visitor/fill-1より事前登録が必要です。- 入場登録料：\5,000（税込）（ただし事前来場登録者は無料）- ※業界関係者の専門商談会につき、一般の方および16歳未満の方の入場はお断りしております。

【展示会についてのお問い合わせ先】

一般社団法人日本能率協会（東京都港区芝公園3-1-22）

産業振興センター 担当：阿部

TEL：03-3434-3453 （土日、祝日を除く9:00～17:00） E-mail：khr@jma.or.jp

【一般の方・来場についてのお問い合わせ先】

一般社団法人日本能率協会 来場者ヘルプデスク

TEL：03-6809-2707 （土日、祝日を除く9:30～18:00） E-mail：helpdesk@k3c.co.jp