全国の高校入試問題3年分が分野別にまとまった、「2027年受験用 全国高校入試問題正解 分野別過去問」シリーズが6月18日（木）刊行！

株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区、代表取締役社長 粂川秀樹）は、「2027年受験用 全国高校入試問題正解 分野別過去問」シリーズ計6冊（英語、数学2冊、国語、理科、社会）を6月18日（木）に刊行いたします。

「2027年受験用 全国高校入試問題正解 分野別過去問」シリーズは、教科ごとに全国の公立高校入試問題（2023年から2025年の3年分）を分野別に収録したものと、その解答解説が一冊にまとまっている過去問集です。全国の受験生、学校の先生、塾講師に活用されています。

〈本シリーズの特徴〉

・集中的に特訓できる

全国の入試問題3年分が分野別にまとまっているので、攻略しておきたい分野、苦手意識のある分野を様々な問題を通して学習できます。そのため、本書は問題演習の効率化を図れます。

・出題傾向がわかる

類似した問題が複数の都道府県で出題されていることが一目瞭然で、出題傾向・出題パターンがわかります。解説も収録されており、受験問題攻略の近道です。

・英語はリスニング音声つき

英語のリスニング問題の音声は、専用ウェブサイトから聞くことができます。

■書籍概要

『2027年受験用 全国高校入試問題正解 分野別過去問 372題 英語 長文読解・英作文・リスニング』

・編者：旺文社

・刊行日：2026年6月18日

・体裁

本冊 :B5判 ／ 176ページ ／ 1色刷

別冊 :B5判 ／ 72ページ ／ 1色刷

その他 : 音声ダウンロード付

・定価：2,970円（税込）

URL: https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022293

『2027年受験用 全国高校入試問題正解 分野別過去問 745題 数学 数と式・関数・データの活用』

・編者：旺文社

・刊行日：2026年6月18日

・体裁

本冊 :B5判 ／ 128ページ ／ 1色刷

別冊 :B5判 ／ 64ページ ／ 1色刷

・定価：2,420円（税込）

URL: https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022294

『2027年受験用 全国高校入試問題正解 分野別過去問 418題 数学 図形』

・編者：旺文社

・刊行日：2026年6月18日

・体裁

本冊 :B5判 ／ 128ページ ／ 1色刷

別冊 :B5判 ／ 72ページ ／ 1色刷

・定価：2,420円（税込）

URL: https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022295

『2027年受験用 全国高校入試問題正解 分野別過去問 476題 国語 現代文・古文・漢文』

・編者：旺文社

・刊行日：2026年6月18日

・体裁

本冊 :B5判 ／ 208ページ ／ 1色刷

別冊 :B5判 ／ 56ページ ／ 1色刷

・定価：2,970円（税込）

URL: https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022296

『2027年受験用 全国高校入試問題正解 分野別過去問 423題 理科 化学・物理・生物・地学』

・編者：旺文社

・刊行日：2026年6月18日

・体裁

本冊 :B5判 ／ 224ページ ／ 1色刷

別冊 :B5判 ／ 48ページ ／ 1色刷

・定価：2,970円（税込）

URL: https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022297

『2027年受験用 全国高校入試問題正解 分野別過去問 1181題 社会 地理・歴史・公民』

・編者：旺文社

・刊行日：2026年6月18日

・体裁

本冊 :B5判 ／ 224ページ ／ 1色刷

別冊 :B5判 ／ 64ページ ／ 1色刷

・定価：2,970円（税込）

URL: https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022298

※都道府県別に最新（2026年）の入試問題が収録された「2027年受験用 全国高校入試問題正解」シリーズは、2026年6月下旬に刊行予定です。

【会社概要】

学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、

挑み続けるために、人は学ぶ。

「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。

いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。

私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。

旺文社ブランドサイト URL：https://www.obunsha.co.jp/pr/change/(https://www.obunsha.co.jp/pr/change/)

社名 ： 株式会社 旺文社

代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹

設立 ： 1931年10月1日

本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL ： 03-3266-6400

事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL ： https://www.obunsha.co.jp/