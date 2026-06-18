博多港にて内航船舶向けバイオ混合燃料（B24）を納入

伊藤忠エネクス株式会社

伊藤忠エネクス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田畑信幸、以下「当社」）は、出光興産株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：酒井則明）より調達したバイオ混合燃料を、近海郵船株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：関光太郎）が運航するRORO船※1「なのつ」へ、2026年6月16日に博多港にて納入しました。

本取り組みは、博多港における内航定期RORO船向けバイオ混合燃料の初納入事例となります。

RORO船「なのつ」

バイオ燃料は、既存の船舶設備を改修することなく使用可能であることから、海運分野における温室効果ガス（GHG）排出量削減の手段の一つとして期待されています。主な原料は植物油や廃食油、動物性油脂などの有機資源で、燃焼時にCO2を排出するものの、原料となる植物が生長過程で大気中のCO2を吸収するため、実質排出量をゼロ（カーボンニュートラル）と見なすことができます。今回納入したバイオ混合燃料（B24）は、既存燃料であるVLSFO（低硫黄重油）にバイオ燃料を24％混合した燃料であり、運行時の温室効果ガス（GHG）排出量を削減することが見込まれます。

配給船が「なのつ」に横付けする様子バイオ混合燃料（B24）を補油する様子

■概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52192/table/75_1_c4635a2cbfb99fa42827ed1f4ad252eb.jpg?v=202606180251 ]



当社は、今後も環境関連ビジネスの拡大と地球環境に優しいエネルギー供給の取り組みを通じて、持続可能なエネルギー社会の実現と中長期的な企業価値向上に努めてまいります。



※1トラックやトレーラーがそのまま自走して船内に乗り込む荷役方式で輸送する貨物船