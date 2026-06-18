「Eco Car Cup 2026 」8月22日(土)に開催！６月２２日(月)より参加者募集を開始

富士スピードウェイ株式会社

普段お乗りのマイカーで、国際レーシングコースを舞台に「速さ」と「燃費」を競う、大人気の「Eco Car Cup」を今年も開催いたします！ご家族、ご友人、職場の同僚とチームを組んで、燃費走行を楽しもう！電気自動車（BEV）クラス 新設！

富士スピードウェイ株式会社は、「より安全に」、「より速く」、「より低燃費に」をテーマにした「Eco Car Cup 2026」を8月22日(土)に開催します。本大会は、2010年のスタート以来、今回で32回目を迎えます。初回より省燃費技術が採用されているエコカー（軽自動車を除く）等による競技「Challenge 180」（3時間耐久）と、軽自動車も参戦可能な「Enjoy 60」（1時間耐久）の2種目を開催します。

なお、参加者の募集は6月22日(月)より開始します。静かで熱きレースへのご参加お待ちしております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/399_1_3865366ad514ce21d6c7075cc8ebb9f9.jpg?v=202606180252 ]

※別途、入場料が必要となります。（大人１名\1,200）

・新設！電気自動車（BEV）クラス募集中！

「電気自動車って、サーキットを走るとどうなるの？」 そんな好奇心を、エコカーカップで満たしてみませんか？今年から「電気自動車BEVクラス」が新しく仲間入りします！

タイヤの鳴き声と風切り音だけが響く、新感覚のサーキットドライブ。電費を賢くコントロールしながら、仲間とタスキをつなぐ楽しさは格別です。

サーキット走行未経験の方も、普段お乗りのマイカー（BEV）でご参加いただけます。

静かで、熱い、新しいモータースポーツのカタチを一緒に体感しましょう！

※BEVクラス 注意点

１. Wエントリー不可。Challenge180またはEnjoy60、いずれかのエントリーとなります。

２. エントリー状況により募集台数を制限させていただく場合がございます。

■ エコカーカップは順位と燃費の換算ポイントで勝負！

JAFライセンスや富士スピードウェイドライビングライセンス等は不要、当日はヘルメットやグローブなど必要最低限の装備で、気軽にご参加いただけます。

ルールは時間内の「速さ」を競う「順位」に、「スムーズな運転」で稼いでいく「燃費」の換算ポイントで競います。

■ 競技は3時間の「Challenge 180」と1時間の「Enjoy60」の2種目！

両種目の成績を合算した総合優勝チームには「Master of Eco Car」の称号と賞品を授与！

●3時間競技「Challenge 180」 募集台数75台

練習走行を兼ねた予選セッションで、基準タイムである「3分15秒」により近いタイム順に予選順位を決定。

「最低周回数50周」、「5回以上のピットイン」、「最短ラップタイム3分15秒」を守り、

ドライバーとパッセンジャーが交代しながら、「速さ」と「燃費」を両立させつつチームの総合力を競います。

●1時間競技「Enjoy 60」 募集台数75台

決勝スタートの順位は「くじ引き」で決定。

「2回以上のピットイン」、「最短ラップタイム4分45秒」とし、初心者でも気軽に走行できるお試しクラス。

なお、両種目にダブルエントリーし総合優勝を果たしたチームには「Master of Eco Car」の称号が与えられるほか、賞品も贈られます。皆様のご参加をお待ちしています。

■ 写真撮影サービス（下記サイトより申込）

プロカメラマンが撮影した愛車のサーキット走行写真を、スポーツ写真販売サイト「オールスポーツコミュニティ」 にて

購入いただけるサービスです。

◆ スポーツ写真販売サイト「オールスポーツコミュニティ」

URL: https://allsports.jp/

■ 体験走行（無料）

大会終了後、オフィシャルカー先導のもと、参加者のご家族やご友人を対象にレーシングコースでの走行体験を通常3,300円のところ無料でお楽しみいただけます。

■ 大会公式サイト http://www.japan-racing.jp/fsw/hv.html

■ お問合せ

・Eco Car Cup 事務局 TEL: 0550-78-2255

・メール ecocar@fujispeedway.co.jp