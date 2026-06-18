軽やかに覚醒、新「ダブル」アイケア。目もと用美容液が誕生

クラランス株式会社

クラランス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 小山 順子）は、クラランス人気No.1*美容液「ダブル セーラム」から誕生した、目もと用美容液『ダブル セーラム アイ ADC』を2026年8月21日（金）より新発売いたします。また、クラランス公式オンラインショッピングにて8月5日（水）より先行発売いたします。

「ダブル セーラム アイ ADC」は、クラランスNo.1*美容液「ダブル セーラム」に着想を得た革新的フォーミュラで、加齢とライフスタイルによる「ダブルのエイジング要因」にアプローチ。“ダブルのエイジングケア*1 ”を実現します。

セラムとクリームをひとつにした「ダブル」処方が、繊細な目もとに心地よくなじみ、若々しく、いきいきと輝く印象へ。

さらに、絶え間ないデジタル接触にさらされ、目もとにストレス*2 がかかりやすい現代のライフスタイルにも着目。

加齢だけでは語れない肌変化に寄り添い、デジタルライフによって深刻化しがちな目もとの肌疲れに、全方位エイジングケア*1 でアプローチします。

908種類の植物から選び抜かれたフランス産マジョラム*3 をはじめ、ナイアシンアミド*4 、フィト-カフェイン*5 などの美容成分を凝縮。

自然由来指数96％*6 でしっとりと肌なじみが良く、べたつかないテクスチャーとフレッシュフルーティーフローラルの香り。

使うたびに、くっきりと際立つ、ストレスフリーな眼差しへ。

現代を生きる目もとのために生まれた、「ダブル セーラム アイ ADC」。

軽やかに覚醒。新「ダブル」アイケア

目もとに重なる肌ストレス*2

うるおい、くまなく、よどみなく。

CLARINS「ダブル セーラム アイ ADC」20mL 11,000円（税込）

製品名称 ダブル セーラム アイ ADC

容量 20ｍL

販売価格 11,000円（税込）

発売日 2026年8月21日（金）

※クラランス公式オンラインショッピングにて2026年8月5日（水）より先行発売

70年以上にわたり培ってきたエイジングケア研究と、革新的サイエンスへの飽くなき情熱。

長寿美容研究の最先端の知見から着想を得て、クラランス研究所は肌への理解をさらに深めるべく、

2026年、新たな革新の可能性へと挑み続けます。

この革新の核となるのが、長年の植物研究から導き出されたマジョラムエキス*3 とターメリックエキス*7 。

ダブル セーラムの共通成分であるターメリックエキス*7 は、美肌のための5大要素をサポートし、時間の経過とともに現れるエイジングサインにアプローチし、目もとの印象に働きかけます。

また、ライフスタイルに起因するエイジングサインに着目し、新たにマジョラムエキス*3 を配合。。

デリケートな目もとに現れる2種類のエイジングサインに同時に働きかけ、より若々しく、いきいきとした印象の目もとへ導きます。

さらに、「ダブル セーラム アイ ADC」は、植物由来エキス、ナイアシンアミド*4、そして植物由来のカフェイン*5 を組み合わせ、卓越したコンビネーションによって誕生。

相乗的に働きかけ、エイジングサインへのアプローチをさらに高めるとともに、くすみを感じさせない、すっきりと澄んだ目もとへ導き、よりパワフルなダブルアクションを発揮します。

高度な技術を結集した2相式のダブルパッケージ構造により、強力な植物由来成分を1つの製品に融合。

2つのフォーミュラは手のひらで瞬時に混ざり、なめらかなテクスチャーへと変化します。

セラムとクリームの7：3のダブル処方で、すっきりと澄みわたり、明るさとうるおい、なめらかさを湛えた、くっきりと際立つまなざしへ。

新しいダイアル式ディスペンサーにより、肌の状態や使用部位に合わせて量を調整することが可能に。

ダイアルを回すだけで、必要な量を細かくコントロールでき、気になる部分へのピンポイントケアから、目もと全体への広範囲のケアまで、自在に対応します。

1985年の誕生以来、「ダブル セーラム」はクラランスの先進的な研究を象徴する存在として進化を重ねてきました。

エイジングケア*1 に有用な植物由来エキスを最適に組み合わせるという、当時としては画期的な発想により、肌へのやさしさに配慮しながら、妥協のないエイジングケア*を追求。新たなスキンケアの可能性を切り拓きました。

その初代から、優れた生体親和性と先進のエイジングケア*1 に着目した2相式を採用。

第9世代となった「ダブル セーラム ADC」にも、「水分７：油分３」のデュアル処方が引き継がれています。

その革新の系譜は、いま次世代の「ダブル セーラム アイ ADC」へ。目もとケアの新たなステージを切り拓きます。

「ダブル セーラム ADC」とのダブル使いで、さらなる高みへ。

EYE SPAメソッドを、全国のクラランスカウンターで。

70年にわたるスパの技術を受け継ぎ、ご自宅でも取り入れていただける5分間のクラランス EYE SPAメソッド。

むくみやすい目もとのお悩みや、凝り固まった筋肉の緊張を、ドレナージュ効果のあるメソッドですっきりとやさしくリリースします。

「ダブル セーラム アイ ADC」との相乗効果で、すっきりと明るくいきいきとした目もと印象へ。

※混雑状況により内容が変更となる場合もございます。

※カウンセリング、タッチアップにお時間を頂く場合がございます

独自のトレーサビリティ・プラットフォーム「クラランスT.R.U.S.T」は、植物の生産地や栽培方法、取得認証、製造日や製造場所など、原料や製造プロセスを明らかにするトレーサビリティ・プラットフォーム。

ブロックチェーン技術を利用したシステムで、すべてのお客様に対し、完全な透明性をもって情報を開示しています。

クラランスは、独自かつ革新的なアプローチで製品のクオリティを保ち、70年以上にわたってメイド・イン・フランスの卓越したものづくりを提供しています。

製品のQRコードをスキャンし、バッチナンバーを入力するだけで、お手元の「ダブル セーラム アイ ADC」の”旅”を知ることができます。

クラランス『ダブル セーラム アイ ADC』

https://www.clarins.jp/double-serum-collection/

* クラランス調べ。クラランスにおける2025年国内売り上げ金額

*1 年齢に応じたお手入れ

*2 乾燥など

*3 マヨラナ葉エキス（整肌成分）

*4 整肌成分

*5 カフェイン（整肌成分）

*6 水を含む（ISO16128に準拠）

*7 ウコン根エキス（整肌成分）

お問い合わせ先

クラランス カスタマーケア

050-3198-9361

www.clarins.com/