【愛媛・松山】SPA P・SPO北条店にAR運動コンテンツ「DIDIM」を導入

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市）が運営する「SPA P・SPO（スパピースポ）北条店」(https://pspo.jp/hojolp/)は、AR（拡張現実）技術を活用した室内運動プラットフォーム「DIDIM」(https://mdc-group.net/didim/)を導入し、2026年6月27日（土）に無料体験イベントを開催します。

DIDIMは、身体を動かしながらゲーム感覚で楽しめるAR運動コンテンツです。ジャンプやステップ運動などの体力トレーニングに加え、記憶力ゲームや数字・色の識別ゲームなどの脳トレーニング、レース形式や対戦形式のフィットネスゲームを体験できます。

天候に左右されず屋内で楽しめるため、子どもから大人まで幅広い世代が参加できる新たな体験型コンテンツとして導入します。

■ AR式室内運動プラットフォーム「DIDIM」とは

DIDIMは、床面へ投影された映像とセンサー技術を活用し、身体を動かしながら楽しめるAR式室内運動プラットフォームです。

運動とゲームを組み合わせることで、楽しみながら身体を動かせることが特徴です。

体験できる主なコンテンツ

【体力トレーニング】

・ジャンプ運動

・ステップ運動

【脳トレーニング】

・記憶力ゲーム

・数字識別ゲーム

・色識別ゲーム

【フィットネスゲーム】

・レース形式ゲーム

・対戦形式ゲーム

・得点競争ゲーム

■ 6月27日に無料体験イベントを開催

導入にあわせて、子ども向け体験イベントを開催します。

スタッフがサポートを行うため、初めての方でも安心して参加できます。

■ 今後は定期的な一般開放を予定

SPA P・SPO北条店では、今回の体験イベントを皮切りに、今後はDIDIMの定期的な一般開放を予定しています。

フィットネスや温浴施設に加え、「遊び」「運動」「交流」を楽しめるコンテンツとして、地域の皆さまが気軽に利用できる施設づくりを目指してまいります。

■ 体験イベント概要

開催日：2026年6月27日（土）

会場：SPA P・SPO北条店

参加費：無料

対象：キッズパーク利用対象年齢（ご自身で運動できる年齢のお子さま）

申込：不要

内容：

・DIDIM体験

・安全レクチャー

・各種ゲーム体験

■ SPA P・SPO北条店の魅力！

SPA P・SPO北条店は、キッズパーク、サウナ、岩盤浴、フィットネスジム、カフェ・自習室、セルフエステなどを備えた複合型施設です。

子どもから大人まで利用できる施設として、運動・リラクゼーション・学習など幅広いニーズに対応しています。

今回のDIDIM導入により、体験型コンテンツの充実を図り、地域の皆さまがより気軽に利用できる施設づくりを進めてまいります。

施設内容：

・キッズパーク

・サウナ

・岩盤浴

・フィットネスジム

・カフェ／自習室

・セルフエステ

店舗概要

店舗名：SPA P・SPO北条店

所在地：愛媛県松山市北条辻608-1

営業時間

【サウナ・岩盤浴】

10:00～23:00

【キッズパーク】

10:00～20:00

【ジム・セルフエステ・カフェ・自習室】

24時間

■ 会社概要

株式会社三福ホールディングス

P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平

所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3

公式HP ： https://pspo.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime

LINE ： https://page.line.me/255qqjnk

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局

住所：〒790-0056

愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO24 土居田店

電話番号：0120-337-217

担当：中村