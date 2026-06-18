西部ガス4拠点目となるコミュニティナース活動を「福岡100プラザ博多」で開始！

西部ガスホールディングス株式会社

西部ガスでは、2021年よりコミュニティナースの実装を開始し、現在は福岡県内3拠点で活動を展開しています。このたび、新たな拠点として「福岡100プラザ博多」で活動を開始することになりました。

今回の拠点「福岡100プラザ博多」は、西部ガス本社の近くに位置し、「人生100年時代における高齢者の社会参加の拠点」として、老人福祉センターをリニューアルした福岡市の施設です。

本施設では、60歳以上の市民の方々に対し、社会参加を通じた生きがいづくりを支援する「福岡オトナビ」の”拠点コーディネーター”としてコミュニティナース活動を推進します。

■ コミュニティナースとは

コミュニティナースとは、特定の資格や職業を指すものではありません。

「コミュニティナーシング」という看護の実践からヒントを得て、株式会社CNCが独自に提唱・普及してきたコンセプトで、地域の中で人々の暮らしに寄り添い健康や安心を支える活動です。

日常の困りごとの相談や予防に関わるほか、一人ひとりの生きがいづくりを通じて心身社会的な健康を育みます。

▶コミュニティナースについてはこちら(https://community-nurse.jp/)

■ コミュニティナース募集

西部ガスや関係機関と連携しながら、コミュニティナースの取り組みを推進してくださる方を募集します。地域活性化や生きがいづくりに関心のある方からのご応募を受け付けております。

※本募集は、看護師などの資格は問いません。

詳細は【募集要項】をご確認ください。

▶ 問い合わせ/応募フォームはこちら(https://forms.office.com/r/BtCt732Xu8)