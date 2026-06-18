【29%が無駄・AWS Summit直前】AIエージェント導入でAWSコストが急増--構成変更なしで最大20%削減する方法

株式会社〇

クラウドコスト削減サービス「CloudCut（クラウドカット）」の提供を行う株式会社◯／LEI,inc.（本社：東京都渋谷区）は、AWS Summit Japan 2026（2026年6月25～26日、幕張メッセ）の開幕を前に、AIエージェント普及がもたらすAWSクラウドコスト急増の実態に関する調査を実施しました。

国内外の公開調査データを収集・整理した結果、クラウド支出の29%が無駄になっているという実態（出典：Flexera「2026 State of the Cloud Report」）、84%の組織がクラウド支出管理を「最大の課題」と位置づけていること（同出典）、そして8割以上の企業がAWS公式のコスト最適化推奨を受け損ねていること（出典：AWSブログ「AWSにおけるコスト効率の現状レポート」）が明らかになりました。

今年のSummitの主役テーマは「AIエージェント」ですが、それは同時にAWSコストが最も増加するフェーズの入口でもあります。本プレスリリースでは、その実態と即効性の高い対策を解説します。

■ 現状・問題提起

クラウドコストの「無駄遣い」が5年ぶりに悪化--AIが引き起こす新たなコスト課題

クラウド利用の合理化が進んでいるように見える一方で、コストの非効率は再び拡大しています。

グローバル753社を対象とした調査「Flexera 2026 State of the Cloud Report」（出典：Flexera）によると、2026年のクラウド支出に占める無駄の割合は29%に達し、5年ぶりに悪化したことが明らかになりました。

背景にはAIワークロードの急増があります。生成AIを「広範に利用」している企業は45%（前年36%）まで拡大し、その急拡大に伴って予算管理が追いつかない組織が増えています。同調査では、84%の組織がクラウド支出管理を「最大の課題」と回答しており（出典：Flexera「2026 State of the Cloud Report」）、AIによる「コスト予測不可能性」を課題として挙げた企業も30%に上ります（同出典）。

AWSの公式データも、同様の傾向を裏付けています。AWS自身が71,000社以上のアカウントデータをもとにまとめた「AWSにおけるコスト効率の現状レポート」（2026年5月、出典：AWSブログ）では、コスト効率スコアの中央値は83（最高100）にとどまり、組織全体に平均20ポイントの最適化余地があることが示されました。さらに、コスト削減に直結するEC2メモリメトリクスを有効化している企業はわずか17.7%--8割以上の企業がより精度の高い最適化推奨を受けられていない状態です（出典：AWSブログ「AWSにおけるコスト効率の現状レポート」）。

■ 背景：AIエージェントが加速させるクラウドコスト課題

「効率化のためのAI」が、新たなコスト増加要因に

AIエージェントの活用は急速に拡大しています。国内でもAmazon Bedrockを基盤としたAIシステムの導入が本格化しており、その活用範囲はチャットボットから業務自動化まで広がっています。

しかし、AIエージェントはその設計上、コストが増加しやすい構造を持っています。AWS Bedrockを利用したAIシステムの月額コストを8社の実績ベースで見ると、シンプルなAPI呼び出し型（チャットボット等）で月45～80万円、RAG型（社内ナレッジベース等）で月80～130万円、そして複雑な業務自動化を担うエージェント型では月130～180万円にのぼります（出典：CRIEN AI Lab「AWS Bedrock AIインフラ構築｜8社のコストと設計パターン」）。エージェント型はタスクをサブタスクに分解して逐次実行するため、通常のAPI呼び出しと比べてトークン消費量が大幅に増加するためです。

さらに、コスト急増を引き起こしやすいパターンも明らかになっています。PDF全文やチャット履歴を無制限に保存することによるトークン急増、タイムアウトや操作ミスによる同一リクエストの複数回送信、高精度モデルの固定利用、そしてCloudWatch LogsやS3、ベクトルストアといった周辺コストの見落とし--これらは専門知識がなければ気づきにくく、請求額が膨らんでから発覚するケースが多いと指摘されています（出典：サーバーワークス「AWS生成AIの料金完全ガイド」）。

加えて、コスト最適化のためのツールが充実してきている一方で、活用できている企業は限られています。Savings Plansを利用している企業のうち、ライトサイジング（インスタンスの適正化）を能動的に実施しているのは47.1%のみ（出典：AWSブログ「AWSにおけるコスト効率の現状レポート」）。ツールが存在していても、それを実際に使いこなせている組織は半数以下という現実があります。

■ 日本企業特有の「AIエージェント×コスト管理」課題

Summit主役テーマ「AIエージェント」--それはコスト増フェーズの入口でもある

グローバルな課題に加えて、日本のスタートアップや中堅企業はさらに深刻な問題に直面しています。

AWSブログ自身が2024年末に公開した記事「Amazon Bedrockを使用した生成AIのコストと使用状況の追跡、配分、管理」では、複数部門にまたがるAIアプリケーション需要が急増するなかで「スケーラブルなアプローチがないと予算外使用とコスト超過のリスクに直面する」と明示的に警告しています（出典：AWSブログ）。さらに、従来はオンデマンドの基盤モデルへのタグ付けができず、どの部門・プロジェクトが何にいくら使っているかを把握すること自体が困難な状況でした。

AWS Summit Japan 2026のメインテーマは「AIエージェントが変える企業の未来」です。260以上のセッションが用意され、AIエージェントの実装事例や技術解説が中心を占めます。これは、国内企業がAIエージェント活用に向けて本格的に動き出すフェーズを意味します。しかし同時に、それはAWSのクラウドコストが最も増加しやすいフェーズの入口でもあります。「AIを導入してから請求額が急増した」という事態が、今後さらに多くの企業で起きうると考えられます。

■ 経営者・IT担当者が直面するコスト管理の壁

ツールは増えているが、使いこなせていない企業が多数

AWSは近年、コスト管理の自動化・高度化に向けたツールを次々とリリースしています。2026年2月には、過去30日間の使用状況に基づいて最適なSavings Plansを自動購入できるAPIが公開され、オンデマンド価格と比較して最大72%の削減が可能になりました（出典：AWS「Savings Plans」公式ページ）。2026年4月にはAWS Compute Optimizerが強化され、162種の新EC2インスタンスタイプ・32種のRDS DBインスタンスクラスへの最適化推奨に対応しています（出典：DevelopersIO「AWS Compute Optimizer 162種EC2対応（2026年4月）」）。

しかし、前述の通り、EC2メモリメトリクスを有効化してこれらの推奨を実際に受けられている企業は17.7%にすぎません（出典：AWSブログ「AWSにおけるコスト効率の現状レポート」）。ツールを使いこなすためには、専門的な知識と継続的な運用工数が必要であり、それが多くの企業にとって障壁となっています。

結果として、多くの企業が「コスト最適化の重要性は理解しているが、手が回らない」という状況に置かれています。経営者は請求額の増加を把握しながらも、エンジニアリソースをプロダクト開発や事業成長に優先させざるを得ず、クラウドコスト最適化は後回しになりがちです。

■ 解決策：AWS公認パートナー（リセラー）経由のコスト削減

構成変更なし・契約切替のみで最大20%削減

こうした課題に対して、エンジニアリソースを必要としない即効性の高い解決策が、AWS公認パートナー（リセラー）を通じた契約の最適化です。

エンジニアリソースを使ったインスタンスのライトサイジングや設定変更には時間と専門知識が必要ですが、リセラー経由の契約切替は現行のAWS構成を一切変えることなく実行できます。既存の開発環境やシステム稼働に影響を与えず、ダウンタイムも発生しません。

クラウドコスト削減サービス「CloudCut」は、この仕組みを活用し、最大20%のコスト削減を実現しています（※）。ボリュームディスカウント・リベート・請求最適化の3つの手法を組み合わせることで、単純な料金交渉を超えた削減効果を提供しています。AWSパートナー認定を取得し、日本円・請求書払い対応・最低契約期間なしという導入条件を整えることで、IT担当者が稟議を通しやすい環境を実現しています。

■ クラウドコスト削減サービス「CloudCut」の提供価値

▶構成変更ゼロ・ダウンタイムなし

現行のAWS構成を変えることなく、契約形態の最適化のみでコスト削減を実現します（※移行方法により上記に限らない場合があります）

▶最大20%削減（3つの仕組みの組み合わせ）

ボリュームディスカウント・リベート・請求最適化の3つを組み合わせ、最大20%のコスト削減を実現します

▶日本円・請求書払い対応

為替リスクを排除し、国内企業が使いやすい支払い形式に対応しています

▶最低契約期間なし・初期費用ゼロ

初期費用ゼロ・最低契約期間なしで、リスクを抑えて始められます

▼ CloudCutサービスサイト

https://cloudcut.lei-inc.jp/

■ 調査概要

調査名：AIエージェント普及がもたらすAWSクラウドコスト実態調査

調査期間：2026年6月

調査対象：国内外の公開調査データ・業界レポート（2025～2026年）

調査方法：公開情報の収集・整理

調査機関：株式会社◯／LEI,inc. CloudCut事業部

■ 今後の展開

株式会社◯／LEI,inc.は、AIエージェントの普及とともにAWSクラウドコストの急増が国内企業にとってより深刻な経営課題となると見ており、今後も中堅・スタートアップ企業を中心としたコスト削減支援を拡大していきます。「構成変更なし・ダウンタイムなし・初期費用ゼロ」というCloudCutの導入ハードルの低さを強みに、AWS Summit Japan 2026を機に関心が高まるクラウドコスト最適化の需要に応え、より多くの企業がAIを安心して活用できるコスト基盤を整備できる環境づくりに貢献していきます。

■ 株式会社◯／LEI,inc.について

商号：株式会社◯／LEI,inc.

本社：東京都渋谷区

事業内容：クラウドコスト削減サービス「CloudCut」の提供

URL：https://lei-inc.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社◯／LEI,inc. CloudCut事業部

お問い合わせフォーム：https://cloudcut.lei-inc.jp/contact

メール：info@lei-inc.jp

※「最大20%削減」は、CloudCut提供元におけるこれまでの導入実績における最大削減率です。実際の削減率は利用規模・契約期間・現行サービス構成により変動します。