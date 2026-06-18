【DMM 地方創生】奈良県で開催されるユースサッカー国際試合のプロジェクトをDMMがサポート！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、イノベーションカンパニーCEO：緒方悠、以下DMM）が展開する「DMM 地方創生」は、地域創生に特化したサービス「DMM 地方創生 クラウドファンディング」上にて、ミライモンスターCUP実行委員会が実施するクラウドファンディングの企画立案、およびページ制作のサポートを行いました。本プロジェクトは、6月17日（水）より、クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にて開始されています。

■ミライモンスターCUPとは

ミライモンスターCUPは、奈良で開催するユース国際大会です。ミライモンスターCUP実行委員会は、日本サッカーの競技力向上にはユース世代の育成が不可欠であると考え、日本にいながら世界レベルを体感できる機会を提供すべく、2025年より本プロジェクトを開催しています。今年の大会は規模を拡大し、スペイン・カタルーニャ州を本拠地とするジローナFCや、ブラジル・サンパウロを本拠地とするSCコリンチャンス・パウリスタなど、日本初来日となる海外の強豪ユースチームを招聘します。これにより、国内のU-17世代が世界のトップクラスと切磋琢磨できる環境を実現しています。

■プロジェクトの背景

昨今の物価上昇や渡航費の高騰により、海外チームの招聘には多額の資金が必要となっています。来年以降の規模縮小も検討しましたが、日本サッカーの将来的な競技力向上と、若き選手たちの成長を想えば、本大会の継続は極めて重要です。そこで、来年度以降の安定した大会運営資金を募るべく、ミライモンスターカップ実行委員会では、新たにクラウドファンディングへの挑戦を決意いたしました。

このクラウドファンディングを通じて、今回限りの支援者としてではなく、共に大会を育て、日本サッカー界の未来を創り上げるサポーターとして、末長く関わっていただきたいと強く願っています。

■クラウドファンディング概要

プロジェクト名：海外強豪クラブを奈良へ！ユース国際大会「ミライモンスターCUP」を継続開催したい

目的：来年度以降の事業実施における資金調達

方式：All-In

目標金額：10,000,000円

募集期間：2026年6月17日～7月31日

リターン品：

【グッズで応援｜大会限定Tシャツプラン】8,800円

【現地で応援｜試合観戦チケットプラン】10,000円

【海外チームプレミアムユニフォームプラン】300,000円 ほか

限定公開URL：https://camp-fire.jp/projects/938205/view

公式Webサイト：https://miraimonstercup-soccer.jp/

■DMMのサポート内容

DMM地方創生は、これまで培ってきたノウハウを活かし、本プロジェクトにおいて企画立案からクラウドファンディングページの制作までを全面的にサポートいたしました。ミライモンスターカップ実行委員会の皆さまの想いを、サッカーファンをはじめとする全国の皆様へお届けするための伴走支援を行っています。

- プロジェクトの企画立案- 実行委員長への現地取材・インタビュー- プロジェクトページのライティング- ビジュアル制作- リターン品の設計

■今後の展望

DMM地方創生は、今後もクラウドファンディングを活用した資金調達やPR支援を通じて、全国各地の魅力ある地域産品や、地域事業者の新たな挑戦を後押ししてまいります。地域の課題解決と活性化を推進し、持続可能な地域づくりに貢献してまいります。

■DMM 地方創生について

「事業創出企業として、地域に貢献する持続可能な事業を生み出す」をミッションに、DMMで展開する60以上の事業を通じてこれまでに培ってきたノウハウ・専門人材・ネットワークを活用した事業企画を地域ごとの課題に応じて提供しています。 事業の創出を基盤とし、地域に根付くイノベーション・エコシステムの形成など、持続的に事業が生まれ続ける仕組みを全国に生み出しています。

DMM 地方創生は、領域問わず様々な事業を創出いたします。

下記キーワードでのお悩みや課題がございましたら、ぜひご相談ください。

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DMM 地方創生ホームページ：https://sousei.dmm.com/

■合同会社 DMM.com について

会員数6,012万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2026年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

■自治体からのお問い合わせ

合同会社DMM.com 地方創生事業部

TEL：03-5797-7882（連絡可能時間帯：平日11:00～18:00）

E-MAIL：chihou-sousei@dmm.com

DMM 地方創生：https://sousei.dmm.com/