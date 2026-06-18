ディズニー作品の舞台をテーマにしたコレクション第4弾『モアナと伝説の海』の舞台のお土産をイメージした新商品を6月24日（水）に発売

株式会社千趣会

【特集URL】 ※2026年6月24日(水)より新商品追加

https://www.bellemaison.jp/cpg/dfs/voyage_stories/voyage_stories.html

株式会社千趣会（本社：大阪市 代表取締役社長：鈴木聡 以下千趣会）の通販事業ベルメゾンが展開する「Disney Fantasy Shop（ディズニー ファンタジー ショップ）」（以下DFS）は、ディズニー作品の舞台を空想で旅する新コレクション「Voyage of Stories（ヴォヤッジ オブ ストーリーズ） ～空想旅スーベニア～」の第4弾として、『モアナと伝説の海』をテーマにした新商品全6アイテムを2026年6月24日（水）にベルメゾンネットで発売します。（https://www.bellemaison.jp/）

【第4弾：『モアナと伝説の海』 ／ 舞台：モトゥヌイ、海】

主人公「モアナ」が暮らす「モトゥヌイ」は、自然と海とともに伝統的な暮らしが息づく架空の南国の島です。本コレクションでは、「モトゥヌイ」のお土産をイメージしたTシャツやワンピース、ワイドパンツ、のれんなど、南国を感じさせるアパレルと雑貨の全6アイテムを展開します。物語に登場する民族的なモチーフに加え、作品の中でも印象的な星を読んで航海するシーンを描いたアートを使用。カラーは、海と星空をイメージした深みのあるネイビーと、暖かな日差しを感じさせるテラコッタ・オレンジを採用しました。キャラクターが主張しすぎないデザインのため、日常のファッションとして取り入れやすく、夏にも活躍する商品です。

商品例

星空を道標に進む航海のシーンをベースに、涼やかな海風を感じさせるワンピース伝統的な紋様や劇中の仲間たちをベースに、軽やかで開放的な心地よさを届ける半袖シャツ伝統的な紋様と愛らしいプアの姿をベースに、南の島のあたたかな陽気を感じさせる雑材風素材のトートバッグ職人の丁寧な手捺染（てなせん）で描かれた航海のシーンをベースに、涼やかな海風を感じさせるのれん

【企画の背景とコンセプト】

ディズニー・アニメーション作品とピクサー・アニメーション作品の魅力的な「舞台」に着目し、「もしその場所に行けたら？」という空想から生まれた本シリーズは、「旅先でふと出会い、思わず手に取ったスーベニア（お土産）」をテーマにしています。第1弾として2026年3月23日（月） に発売開始した『ベイマックス』を皮切りに、第2弾に『ミラベルと魔法だらけの家』、第3弾に『メリー・ポピンズ』 をリリースし、好評いただいています。シンプルなデザインを基調としているため、普段使いしても浮かず、いつでも映画の世界を旅しているような気分を味わうことができるシリーズです。

【今後の商品ラインアップ】

今後も毎月1作品をピックアップし、作品の世界観を存分に生かした商品を展開します。引き続きDFSとして初めて取り扱う作品も登場予定です。

●第5弾：『リメンバー・ミー』（2026年7月下旬発売予定）

舞台：死者の国

マリーゴールドを基調としたデザインで、「ミゲル」が出会った家族たちの絆をテーマにした心温まるコレクションです。

●第6弾：『ヘラクレス』（2026年8月上旬発売予定）

舞台：神殿（オリンポス）

ポップなキャラクターの魅力を活かしたデザインで、スポーティでカジュアルな印象を感じさせるラインアップです。

本企画のコレクションの詳細は、当社のDFS公式X（@DFS_bm(https://x.com/DFS_bm)）やDFS公式LINE（@dfs_bm(https://lin.ee/dPEnX8Y)）にて順次お知らせ予定です。それぞれの作品の世界観と「空想旅」のコンセプトを掛け合わせたオリジナリティあふれるグッズを企画しています。ぜひ、アカウントをフォロー、LINEお友達登録をして続報をお待ちください。

【ベルメゾンネット キャンペーン概要】

応募期間：2026年6月24日(水) ～ 2026年7月21日(火)23:59

応募概要：対象期間中、ディズニー商品を7,000円(税込)以上のご注文＆エントリーで、抽選で300名様に「モアナと伝説の海のアクリルフォトスタンド(非売品)」をプレゼントします。

URL：https://www.bellemaison.jp/cpg/dfs/voyage_stories/voyage_stories.html

※詳細や注意事項はURLからご確認いただけます

※画像はイメージ

【新商品一覧】 ※2026年6月23日(火)より閲覧可

(C)Disney

商品名／ユニセックス総柄半袖シャツ「マウイ／モアナと伝説の海」

価格／5,990円（税込）

カラー／1色

サイズ／4サイズ（S、M、L、LL）

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1278256

(C)Disney

商品名／サラッと着られるスラブ天竺ルームワンピース 「モアナと伝説の海」

価格／3,490円（税込）

カラー／1色

サイズ／4サイズ（S、M、L、LL）

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1278241

(C)Disney

商品名／スラブ天竺ルームパンツ 「モアナと伝説の海」

価格／1,980円（税込）

カラー／1色

サイズ／5サイズ（S、M、L、LL、3L）

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1278242

(C)Disney

商品名／職人が染めた麻混素材の手捺染のれん「モアナと伝説の海」

価格／4,990～5,990円（税込）

カラー／1色

サイズ／ 2サイズ(約85×150cm・約85×180cm)

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1280200

(C)Disney

商品名／雑材風素材のトートバッグ「モアナと伝説の海」

価格／4,990円（税込）

カラー／1色

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1278668

(C)Disney

商品名／ユニセックススーベニアTシャツ

価格／2,990円(税込)

カラー／2色(「モアナ」(海)、「モアナ」(アイランドガール))

サイズ／2サイズ(S～M、L～LL)

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1276979

(C) Disney

●ディズニーファンタジーショップについて

千趣会の通販事業「ベルメゾン」オリジナルのディズニーグッズ専門店。“いつもそばにディズニーのある暮らしを“をコンセプトに、インテリアや生活雑貨、ウエアまで家族のくらしを中心にライフスタイルをトータルで提案します。

https://www.bellemaison.jp/shop/app/catalog/category_top/2/

DFS【公式】LINE： https://lin.ee/dPEnX8Y

DFS【公式】Instagram： https://www.instagram.com/dfs_bm/

DFS【公式】X（旧Twitter）： https://X.com/DFS_bm

●ベルメゾンについて

千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」（https://www.bellemaison.jp/）では、ファッション・コスメ・雑貨・インテリア・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。

【公式】LINE： https://lin.ee/CApSbIr

【公式】Instagram： https://www.instagram.com/bellemaison.jp/

【公式】X（旧twitter）：https://x.com/bellemaison_jp

【お客様向け問合せ先】

ベルメゾンコールセンター 06-7739-2657（受付時間：10時～17時 日祝除く）※通話料はお客様負担となります。

ベルメゾンは、2026年にブランド誕生50周年を迎えることができました。「愛、のち、アイデア。」のもと、生活に役立つユニークな商品やサービスを通じて、50年の感謝とともにこれからも「愛しい暮らし」を提案し続けてまいります。