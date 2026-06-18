２０２６年７月４日（土）国際交流レクレーションフェスティバル 実施プログラムが決定！

NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズ

NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズ（所在地：福岡市中央区、代表理事：窪田広信）は、２０２６年７月４日（土）1５時より、福岡市中央区大手門すのこ体育館にて、国際交流イベント「 国際交流レクレーションフェスティバル」を開催します！！

本イベントは、日本の文化である「運動会」をラフな雰囲気にアレンジし、日本人と外国人が気軽に交流できる場を創出することを目的としています。福岡在住の留学生や国際交流に関心のある日本の方を対象に、言語や文化の壁を越えた出会いを生み出します！！

福岡市中央区で多文化が集う交流イベント

「 国際交流レクレーションフェスティバル」実施プログラム決定！

※予告なしに変更となる場合があります。

【１.忍者ミッション】

参加者はミッションカードに書かれた質問をもとに、さまざまな参加者と交流しながらミッション達成を目指します。会話を通じて自然に打ち解けた後にチームを編成し、国籍や年齢を超えた交流のきっかけをつくります。

【２.フルーツバスケット】

各チームでフルーツバスケットを行い、ゲームを通じてお互いのことを知りながら交流を深めます。子どもから大人まで気軽に参加できるので、チームの一体感を高めます。

【３.日本文化巨大かるた】

日本文化をテーマにした巨大かるたを使ったチーム対抗戦です。体育館全体を使って、チームで協力しながら得点を競います。楽しみながら日本文化に触れられるアクティビティです。

【４.障害物リレー】

さまざまな種目を組み合わせたチーム対抗リレーです。参加者同士で協力しながらゴールを目指します。

どのプログラムも「日本文化を通した国際交流」がテーマとなっているため、初めて触れる外国人にとっては貴重な体験の場となり、日本人にとっても異文化理解を深める機会となります。

スマイリーフラワーズは、「国際理解」と「次世代育成」を軸に、誰もが安心して参加できる国際交流の場づくりを行ってきました。本イベントもその一環として、地域に根ざしたグローバルなつながりを育むことを目指しています。

開催概要

すのこ体育館(冷暖房完備)

イベント名： 国際交流レクレーションフェスティバル

日時：２０２６年７月４日（土）1５:00～1７:00

会場：すのこ体育館（福岡県福岡市中央区大手門３丁目１５－２）

対象：国際交流に興味のある日本人、外国人留学生

参加費：無料

持ち物：体育館シューズ、飲み物、動きやすい服装(更衣室はありません)

参加申込(※予約必須)

２０２６年６月２３日（火）までに、チラシ記載のQRコードもしくは下記のURLからLINEでお申し込みください。

（上記の期限を過ぎた場合は、LINEからメッセージにてご応募ください）

https://rsv.e-ticket.link/guide?liff_id=1656788675-KpPeqOdY&group_id=76136(https://rsv.e-ticket.link/guide?liff_id=1656788675-KpPeqOdY&group_id=76136)

■ 学生の国際活動意識向上や挑戦、活動の糧となるような機会の輪をつくる

当法人は、若者や学生一人ひとりの灯火がやがて社会全体を照らすという「一燈照隅」の価値観に基づき、今後も本イベントなどを継続的に開催していく予定です。福岡の若者や学生への異文化理解を深める機会になり、日本文化に初めて触れる外国人にとっては貴重な体験の場となります。互いの糧となる場を今後も提供して参ります。

【団体概要】

名称： 特定非営利活動法人 国際教育支援機構スマイリーフラワーズ（略称：スマフラ）

代表理事： 窪田 広信

所在地： 〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目10-1 シャンボール大名A-601

公式サイト： https://smileyflowers.org（団体）／https://smileyflowers.net（留学）

【本リリースに関するお問い合わせ先】

団体名： 特定非営利活動法人 国際教育支援機構スマイリーフラワーズ

担当者： 代表理事 窪田 広信

TEL： 092-791-4360

E-mail： info@smileyflowers.ne