漫画投稿サイト「めちゃコミック クリエイターズ」が 作品投稿でAmazonギフトカード3,000円分がもらえるキャンペーンを開催！

株式会社めちゃコミック

株式会社めちゃコミック(https://mechacomic.jp/?agent_id=1&src_ad=sa_a1_web_prs_oth_oth0000006_mix&lp_id=1&igr=1&utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=sa_a1_web_prs_oth_oth0000006_mix)（東京都千代田区 代表取締役社長 児玉隆志）が提供する漫画投稿サイト「めちゃコミック クリエイターズ(めちゃクリ)(https://creators.mechacomic.jp/illust)」は、2026年6月18日(木)より「漫画家力応援！投稿者全員プレゼントキャンペーン」を開催いたします。

キャンペーン詳細はこちら

https://creators.mechacomic.jp/campaign/allpresent_7

「めちゃコミック クリエイターズ」では、応募条件を満たした作品投稿者全員にAmazonギフトカード3,000円分を贈呈するキャンペーンを実施します。ぜひ奮ってご参加ください。

※ページ数など作品の条件は応募要項を必ずご確認ください。

■キャンペーン概要

・キャンペーンページURL

https://creators.mechacomic.jp/campaign/allpresent_7

・開催期間

2026年6月18日（木）10：00～2026年7月16日（木）23：59

※予告なく期間を変更する場合があります。

・賞品

Amazonギフトカード3,000円分

・応募方法

「めちゃコミック クリエイターズ」サイトにログインし、キャンペーンページより作品データを登録してください。

・応募条件

完成原稿のみが対象。1作品あたり4ページ以上、タテ読み作品の場合は1作品10コマ以上。

ネームやイラストのみの作品、過去投稿作品の再投稿または投稿済み作品の続話、4コマ漫画作品、他社の企画する漫画賞を受賞された作品や商業誌で発表済み作品、文字や絵が視認できない・不鮮明な作品、対象年齢が18歳以上に設定される作品、生成AIを使用して作成したと判断される作品については、本キャンペーンの応募対象外とさせていただきます。また、本サービスの利用規約およびコンテンツガイドラインに違反している作品、その他当社が相応しくないと判断した作品も応募対象外となります。詳細はキャンペーンページの応募要項をご確認ください。

※本キャンペーンは株式会社めちゃコミックによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。「めちゃコミック クリエイターズ」キャンペーン事務局【https://creators.mechacomic.jp/contact】までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

「めちゃコミック クリエイターズ」は2021年11月のサービス提供開始以降、多くの漫画家の方に作品をご投稿いただき、コンテスト受賞者をはじめ続々と「めちゃコミック」でデビューしています。

今後も「めちゃコミック クリエイターズ」出身の漫画家の方のデビュー作品を順次配信予定ですので、楽しみにお待ちください。

配信中の「めちゃコミック」デビュー作品一覧はこちら(https://mechacomic.jp/books?utf8=%E2%9C%93&text=&genre=&sort=&tags%5B%5D=1615)！

今後もお客様のニーズに応えるため、サービスの充実を図るとともに、デビューを目指す多くの漫画家の方々を応援してまいります。

■めちゃコミック クリエイターズ（めちゃクリ）とは？

https://creators.mechacomic.jp/

「めちゃコミック クリエイターズ（めちゃクリ）」は、国内最大級の電子書籍・漫画ストア「めちゃコミック」が運営する漫画投稿サービスです。ジャンル不問、いつでも誰でも簡単にPC・スマートフォン・タブレットから作品を投稿し、読者や編集部からのリアクションやコメント、講評を確認できます。また、投稿作品には広告表示設定が可能で、作品が閲覧される際に発生する広告収入は投稿者の皆さまへ100%還元されます。

■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？

「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。

豊富なオリジナルコミックや最新の人気コミック、定番コミックまで幅広く取り揃えており、「縦読み」「ページ読み」など、読者のニーズに沿ったさまざまな形式でサクサク読み進めることができます。

スマートフォンのブラウザやアプリなど多様な閲覧環境に対応しており、無料漫画も豊富なことから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。

https://mechacomic.jp/(https://mechacomic.jp/?agent_id=1&src_ad=sa_a1_web_prs_oth_oth0000006_mix&lp_id=1&igr=1&utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=sa_a1_web_prs_oth_oth0000006_mix)

※ 本リリースに記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。