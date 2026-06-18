TKP、横浜・関内の最大400名収容可能な多目的ホール「TKP関内新井ホール」の運営を受託

株式会社TKP関内新井ビル、ホール

株式会社TKP（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野 貴輝、以下「TKP」）は、株式会社新井清太郎商店（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：新井 文明）より「TKP関内新井ホール」について、2026年10月1日より運営を受託することをお知らせいたします。

「TKP関内新井ホール」は、JR「関内駅」から徒歩3分、2026年3月に開業した大型複合開発「BASEGATE横浜関内」に近接し、横浜スタジアムからも徒歩圏内に位置する多目的ホールです。423平方メートル ・天高4.8mの開放感ある空間を備え、講演会、企業研修、総会、試験会場、セミナー、展示会など、多様な用途に対応いたします。また、自由度の高いレイアウト設計が可能で、お客様のさまざまな利用ニーズに柔軟に対応できる施設となっています。さらに、利用者向けの特別会議室も備え、控室や商談スペースとしても利用可能です。

TKPはこれまで、自社ブランドによる貸会議室やイベントスペースを全国で展開するとともに、外部施設の運営受託にも取り組んでまいりました。本施設の運営受託は、TKPにとって関内エリアで初の事業展開となります。これまで培ってきた施設運営ノウハウと法人ネットワークを活用し、本施設の稼働率向上および施設価値の最大化を図るとともに、横浜エリアにおける運営基盤を一層強化してまいります。

今後も、高品質かつ利便性の高いフレキシブルオフィスの運営を通じ、企業・団体の多様なビジネス活動を支えてまいります。

ホールホールステージ特別会議室

【施設概要】

施設名：TKP関内新井ホール

住所：神奈川県横浜市中区尾上町１丁目８ 関内新井ビル11階

アクセス：JR各線「関内駅」徒歩3分、横浜市営地下鉄「関内駅」徒歩2分、みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩7分

会場概要：

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/538_1_66b670e18551fe0d44a5ca8c255a7f98.jpg?v=202606180252 ]

ご予約：

2026年10月1日以降のご利用については、以下よりご予約を受け付けます。

株式会社ティーケーピー 横浜支店 問い合わせ窓口

TEL：045-322-1361

施設情報サイト： https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/kannai-arai-hall/

2026年9月30日までのご利用につきましては、引き続き以下にてご予約を承ります。

関内新井ホール 予約受付窓口

TEL：045-681-6763

MAIL：hall@seitaroarai.co.jp

施設情報サイト：https://seitaroarai.co.jp/hall.html

■近隣の貸会議室

TKPが運営する近隣の貸会議室については、以下のページからご確認いただけます。

https://www.kashikaigishitsu.net/area/kanto/p-kanagawa/

【株式会社TKP 会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/538_2_02e303465968874874dcb8c9240dd799.jpg?v=202606180252 ]

※プレスリリースに記載されている情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。