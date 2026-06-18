【新発売】日本製紙(株)と靴下メーカーの共同開発、現場の悩みに寄り添った”安全靴専用靴下”を6月18日(木）に発売

助野株式会社

レッグウェアの企画・製造を行う助野株式会社（本社：富山県高岡市、代表取締役社長：小野剛司）は、日本製紙株式会社との共同開発による「安全靴専用靴下」および「安全靴専用サポーター」全3型を、2026年6月18日（木）より発売します。

本商品は、日本製紙 石巻工場の全面協力のもと開発。現場で働く方々へのアンケートやモニタリング、ヒアリングを重ね、安全靴着用時に多く挙がる悩みである「ムレ」「ニオイ」「耐久性」の解決を実現しました。

特設サイト：https://store.sukeno.co.jp/pages/anzengutsu_socks

開発の背景

「現場で働く、がんばる足を支えたい」

長時間安全靴を履いて働く方々の足元環境を改善したい、という想いから「安全靴専用靴下」は誕生しました。

本製品は、創業以来70年以上にわたりレッグウェアを企画・開発してきた助野株式会社と、日本製紙株式会社との共同開発によって実現した商品です。

開発にあたっては、総勢500人以上の工場従業員を抱える、日本製紙 石巻工場の従業員の皆さまにご協力いただき、現場で実際に感じている悩みや不満を徹底的に調査。安全靴を履く方であれば誰もが悩む「ムレ」「ニオイ」「耐久性」に着目し、本当に必要とされている機能を追求しました。

安全靴専用靴下の特徴

開発にご協力いただいた日本製紙 石巻工場の皆様助野株式会社の開発拠点「助野LAB」

現場の悩み１. ムレ感

高温多湿な過酷な環境でも、１日を通してムレにくい

安全靴の中で起こりやすいムレやべたつきを、Cu-TOP(R)アオ(和紙糸)の効果で抑制。吸水速乾性・吸放湿性・ドライタッチ性に優れた和紙の糸で、汗をかいても１日中さらっとした履き心地を保ちます。

現場の悩み２. 耐久性

１日１万歩以上歩く現場のための、通常の靴下の6倍の耐久性

つま先踵には丈夫な糸を同時に編みこむことで耐久性も大幅に向上。通常の靴下と比較して約6倍の強度を実現しました。すり減りやすい作業現場でも長く使い続けられます。耐摩耗試験において、靴下のJIS基準500回に対し、本製品はそれを大幅に超える3,000回をクリアしました。

現場の悩み3. ニオイ

通気性の悪い安全靴でも、気になるニオイを強力消臭

高い消臭力を誇るCu-TOP(R)アオ(和紙糸）の力でニオイ対策にも絶大な効果を発揮。助野として過去最高レベルの消臭力を備え、仕事終わりまで清潔感のある足元をサポートします。

Cu-TOP(R)アオとは

日本製紙が開発した、パルプ(木材繊維)に銅イオンを科学的に結合させた素材。和紙糸特有の吸水速乾性に加え、銅イオンの効果により抗ウイルス、抗菌、消臭等多くの機能を有しています。

Cu-TOP(R)アオについて(https://www.nipponpapergroup.com/products/other/cu-top/cu-top.html)

安全靴専用サポーターとの組み合わせを推奨

直接安全靴と接触する靴下と、足の疲労感を軽減する機能を備えたサポーターの２つからなる、自由度の高いセパレート対応がポイント！

特許取得編地でふくらはぎをサポート

独自開発の特許取得編地で、ふくらはぎの筋肉を持ち上げて引き締めることで、長時間の立ち仕事や歩行時の脚の負担をサポート。吸汗速乾素材でムレ・ニオイ対策も行えます。靴下と組み合わせて使うことで、消耗の早い靴下のみを買い替えられる、自由度の高い使い方が可能です。

商品概要

１. 安全靴専用靴下 ショート丈（15cm丈）

価格：1,760円（税込）

サイズ：23-25cm／25-27cm／27-29cm

カラー：黒

素材：Cu-TOP(R)アオ（高機能和紙糸） ほか

商品ページ：https://store.sukeno.co.jp/products/anzengutsu-highsocks

２. 安全靴専用靴下 ロング丈（25cm丈）

価格：1,980円（税込）

サイズ：23-25cm／25-27cm／27-29cm

カラー：黒

素材：Cu-TOP(R)アオ（高機能和紙糸） ほか

商品ページ：https://store.sukeno.co.jp/products/anzengutsu-highsocks25

３. 安全靴専用靴下 サポーター

価格：1,760円（税込）

サイズ：フリーサイズ（男女兼用）

カラー：黒

素材：吸汗速乾素材(中空ポリエステル)ほか

商品ページ：https://store.sukeno.co.jp/products/anzengutsu-supporter

展示会出展予定

第3回 九州 労働安全衛生展

会場：マリンメッセ福岡

会期：2026年6月24日（水）・25日（木）

第13回 労働安全衛生展

会場：東京ビッグサイト

会期：2026年7月15日（水）～17日（金）

第102回東京インターナショナルギフトショー

会場：東京ビッグサイト（東・西・南展示棟）

会期：2026年9月2日（水）～4日（金）

緑十字展2026 in 札幌

会場：札幌市スポーツ交流施設つどーむ

会期：2026年9月16日（水）～18日（金）

販売店舗

・公式オンラインショップ 安全靴専用靴下｜SUKENO-ONLINE(https://store.sukeno.co.jp/collections/anzengutsu_socks)

・助野楽天公式オンラインショップ (楽天安全靴集約ページ準備中)

助野株式会社

1956年の創業以来、富山県高岡市に物流・生産拠点を構え、日本のレッグウェア業界を最前線でリードしてきました。解剖学から生まれた新しい着圧ソックス「らく圧」や、漁師も認める高性能な「PESCALLY」、ゴルファーのための「MOSTRICH」など、専門領域に特化したソックスブランドを数多く展開。「Always Challenging 歩みを止めるなSUKENO」を企業コンセプトに、独自の企画・開発力でヒット商品を生み出しています。



■公式HP https://www.sukeno.co.jp

■公式オンラインショップ https://store.sukeno.co.jp

■公式Instagram https://www.instagram.com/sukeno_official/

■公式X https://x.com/sukeno_socks

■公式LINE https://page.line.me/100blpjq?openQrModal=ture

■ お電話でのお問い合わせ (03)3633-7025 安全靴専用靴下担当窓口

（受付時間：平日10:00～16:00 土・日・祝はお休み）