1万句超の応募から、今年の大賞が決まる瞬間をYouTubeライブ配信！第8回「夏井いつきのおウチde俳句大賞」授賞式を6月20日（土）開催

株式会社朝日出版社第７回 おウチde俳句大賞 授賞式の様子（2025年開催）。夏井いつき 氏（左）、家藤正人 氏（右）、部門別最優秀賞作品（中央）

株式会社朝日出版社は、2026年6月20日（土）12時30分より、第8回「夏井いつきのおウチde俳句大賞」授賞式・記念イベントを開催します。



本イベントの模様は、YouTubeチャンネル「夏井いつきのおウチde俳句」にてライブ配信いたします。

今回の「おウチde俳句大賞」には、2025年12月20日から2026年2月28日までの応募期間に、10,000句を超える作品が寄せられました。授賞式では、各部門の優秀賞・最優秀賞を発表。さらに、最優秀賞に選ばれた作品を鑑賞したうえで、当日会場の参加者による多数決により、今年の「大賞」が決定します。

大賞が決まる瞬間を、ぜひライブ配信でご覧ください。



▼YouTubeチャンネル「夏井いつきのおウチde俳句」にてライブ配信！

2026年6月20日（土）12時30分～15時45分予定

視聴はこちら :https://www.youtube.com/watch?v=QAsKjppzOl4

※アーカイブ配信も予定しています。

※視聴ページからリマインダー設定ができます。

「家の中」にある俳句のタネを見つける、夏井いつき氏発案の俳句大賞

「おウチde俳句大賞」は、

“家の中にも俳句のタネはたくさん転がっている”

という夏井いつき氏の思いから生まれた俳句賞です。



病気やケガ、介護などで外出がままならない方にも、五感と第六感を使って、おウチで俳句を楽しんでほしい。そんな願いのもと、「リビング」「台所」「寝室」「玄関」「風呂」「トイレ」という身近な場所をテーマに、日々の暮らしから生まれる俳句を募集してきました。

第8回となる今回は、これら6部門に加え、シニア世代ならではの日々や、シニア世代に関わる方々の“凸凹（でこぼこ）”な毎日を詠む「毎日凸凹部門」（株式会社長谷工シニアウェルデザイン 協賛）を設け、計7部門で作品を募集しました。





過去の大賞作品

第７回の受賞者の方々と記念撮影第７回の受賞者の方々と記念撮影第７回の受賞者の方々と記念撮影

「おウチde俳句大賞」のこれまでの大賞作品には、窓、髪、炬燵、台所など、暮らしの中の身近なものが登場します。日常の小さな場面から、その人だけの時間や発見がふっと立ち上がるところに、この賞の面白さがあります。

【第１回 大賞】

さへづりは礫寝返りの瞼に

佐藤儒艮

【第２回 大賞】

車椅子は置いてく白靴と杖を

ぐでたまご

【第３回 大賞】

薬屋に辛夷咲いたと父の言ふ

西田月旦

【第４回 大賞】

たまねぎをむききれば神さまのばしょ

ツナ好

【第５回 大賞】

骨壷と並んで相撲見る炬燵

小川野雪兎

【第６回 大賞】

良き日かな髪を洗えただけだけど

帝菜

【第７回 大賞】

母割りし窓を片付け終え、時雨

家守らびすけ

今年は、10,000句を超える応募作品の中から、どの一句が大賞に選ばれるのか。

授賞式当日の発表を、ぜひライブ配信でご覧ください。

ライブ配信の見どころ



1. 10,000句超の応募作品から、入賞作品を発表

全国から寄せられた10,000句を超える応募作品の中から、毎日凸凹部門特別賞、各部門の優秀賞・最優秀賞を発表します。

2. 夏井いつき氏と会場参加者が、入賞句の魅力をひもとく

最優秀賞に選ばれた作品について、句の魅力や詠まれた背景をひもときます。

俳句をつくっている方はもちろん、俳句を始めたばかりの方にも、言葉の選び方や発想の広げ方を楽しんでいただける内容です。

3. 今年の「大賞」は、授賞式当日に決定

各部門の最優秀賞6作品の中から、受賞者と会場の参加者による多数決により、今年の大賞が決定します。

どの作品が大賞に選ばれるのか――その瞬間を、ライブ配信で一緒に見届けてください。

■第８回 おウチde俳句大賞 授賞式・記念イベントについて

第７回の授賞式の様子第７回の授賞式の様子第７回の授賞式の様子

【日時】

2026年6月20日（土）12時30分～



【選者】

夏井いつき

【司会】

家藤正人

【発表内容】

・毎日凸凹部門 特別賞

・リビング部門 優秀賞・最優秀賞

・台所部門 優秀賞・最優秀賞

・寝室部門 優秀賞・最優秀賞

・玄関部門 優秀賞・最優秀賞

・風呂部門 優秀賞・最優秀賞

・トイレ部門 優秀賞・最優秀賞

・大賞



【賞】

・大賞 1名：賞金20万円、記念盾

・各テーマ賞 6名：賞金5万円、記念盾

・特別賞「毎日凸凹部門」10名：賞金1万円、記念盾

※大賞は、各テーマ賞の中から授賞式当日に選出され、テーマ賞賞金5万円を含む20万円を贈呈します。



【特別協賛】

株式会社長谷工シニアウェルデザイン（「毎日凸凹部門）



【物品・賞品協賛】

アサヒ飲料株式会社、愛媛県愛南町

選者プロフィール

夏井いつき

俳人。１９５７年生まれ。松山市在住。俳句集団「いつき組」組長。第８回俳壇賞、第44回放送文化基金賞、第72回日本放送協会放送文化賞、第４回種田山頭火賞受賞。俳句甲子園創設に携わる。松山市「俳句ポスト３６５」等選者。ＭＢＳ『プレバト!!』俳句コーナーなど各メディアで幅広く活躍。著書に『超辛口先生の赤ペン俳句教室』『夏井いつきのおウチde俳句』『夏井いつきの俳句添削事典』、句集『伊月集 龍』『伊月集 梟』『伊月集 鶴』（小社刊）等多数。