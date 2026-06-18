中学校でフードドライブ寄贈式　生徒が呼びかけや検品に協力　高崎市で7月3日（金）〔群馬〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム群馬（本部：高崎市中大類町、理事長：大平真紀子）がSDGs特別授業を実施する高崎市立寺尾中学校（高崎市寺尾町、熊井美和校長）は7月3日（金）14時40分から、同校でフードドライブ提供品の寄贈式を開催します。式典後は参加団体を交えて活動を報告します。

子ども食堂や福祉施設に提供

寄贈式は、パルシステム群馬の司会で、寺尾中学校の全校生徒が呼びかけて集めたフードドライブ提供品を社会福祉法人みどの福祉会（高崎市新町、丸茂豊理事長）が運営する「フードバンクＭ・高崎」へ手渡します。

同団体は、生活困窮者や子ども食堂、困窮者支援団体、福祉施設などに食品の無料配布を行うほか、不要になった制服を回収し生活が困窮する人へ寄付する「制服バンク」、ひとり親世帯や塾に行くお金を抑えたい家庭の子どもを対象とした無料の学習支援も行っています。

当日は、パルシステム群馬が6月10日（水）に開催した通常総代会で集まった食品も併せて寄贈します。

▲寄贈式のようす（昨年度）▲食品の仕分け・箱詰め作業（昨年度）

※昨年度はNPO法人虹色の会 よっちゃん家井野川（高崎市大八木町、池田優子代表理事）に寄贈しました。

当日は、生徒によるフードドライブの活動内容や感想の報告会も行います。生徒は、食品提供の呼びかけから回収、集めた食品の賞味期限の検品など意欲的に取り組んできました。フードドライブの意義や地域社会の課題について、寄贈先団体と交流しながら話し合います。

「寺尾中学校 合同フードドライブ寄贈式（報告会）」開催概要

■日時：2026年7月3日（金）14：40～15：30

■場所：高崎市立寺尾中学校 図書室（群馬県高崎市寺尾町2710）

■参加：高崎市立寺尾中学校 全校生徒

（6/1 SDGs特別授業、6/25～7/1フードドライブ・検品）

生活協同組合パルシステム群馬（6/10通常総代会にてフードドライブ）

■寄贈先：社会福祉法人みどの福祉会 フードバンクＭ・高崎

教育機関と連携したSDGs推進活動

パルシステム群馬は2019年度から、県内の教育機関と連携し「SDGsスクールアクション」として学習会や実践により理解を広める活動をしています。生協の宅配事業をはじめとするSDGs達成に向けた活動事例などを紹介し、環境や社会の課題解決に向き合う必要性を伝えています。

寺尾中学校とは、2021年度からSDGsの基礎学習とフードドライブなどを通して交流してきました。生徒は寄贈式に先立ち、6月1日（月）にSDGs特別授業を受講し、基礎的な知識を深めた上で6月25日（木）から7月1日（水）の期間、フードドライブおよび食品の賞味期限などの検品を実施します。

パルシステム群馬はこれからも、地域内の課題に向き合うあらゆる団体と連携し、社会的課題の解決を目指します。

生活協同組合パルシステム群馬

所在地：群馬県高崎市中大類町120-11、理事長：大平真紀子

出資金：11.2億円、組合員数：5.1万人、総事業高：61.6億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-gunma.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/