【Google評価★5.0】箱根で開業3周年を迎える鉄板焼店が、きたうち牛・神戸牛・伊勢海老を堪能する特別コースを6/26より提供

株式会社 金乃竹イメージ画像

神奈川県箱根町で旅館5施設、飲食店4店舗を運営する株式会社金乃竹（本社：神奈川県箱根町／代表取締役社長：八幡 正昭、以下 金乃竹）は、鉄板焼店「鉄板焼 禅」が2026年7月14日に開業3周年を迎えることを記念し、2026年6月26日（金）から8月31日（月）までの期間限定で「3周年記念特別コース」を提供いたします。

「鉄板焼 禅」は、Googleクチコミ188件・評価★5.0（2026年6月現在）を獲得。プレミアムビーフを中心とした料理や、静かで洗練された空間、心を尽くしたおもてなしをご評価いただいております。

今回の記念コースでは、希少な「石垣島きたうち牧場プレミアムビーフ」、世界的ブランド牛として知られる「神戸牛」、さらに伊勢海老を一度にお楽しみいただける特別な内容をご用意しました。

｜【開業3周年記念】きたうち牛・神戸牛・伊勢海老を味わう特別コース

鉄板焼 禅は、2023年7月14日に箱根・塔ノ沢の温泉旅館「金乃竹 塔ノ澤」敷地内に開業しました。

宿泊のお客様はもちろん、レストランのみのご利用も可能なため、箱根を訪れる多くのお客様にご利用いただいております。

今回の特別コースでは、年間出荷数がわずか数百頭といわれる希少な「石垣島きたうち牧場プレミアムビーフ」と、日本を代表するブランド牛「神戸牛」をご提供。異なる個性を持つ二つの銘柄牛を、鉄板焼ならではのライブ感とともに食べ比べていただけます。

さらに、香ばしく焼き上げた伊勢海老や、旬の食材を使用した前菜、鉄板で仕上げるデザートまで、記念日にふさわしい特別コースをご用意いたしました。

【概要】

提供期間：2026年6月26日（金）～8月31日（月）

コース金額：40,000円（税込）

住所：神奈川県足柄下郡箱根町塔之澤１９１

駐車場：「金乃竹 塔ノ澤」敷地内に5台分の無料駐車場あり

営業時間：17:00～20:00（水・木定休）

※仕入れ状況により一部コース内容が変更となる可能性がございます

【3周年記念 特典】

期間中に特別コースをご予約いただいたお客様へ、感謝の気持ちを込めて「禅」ロゴ入りオリジナル日本酒をプレゼントいたします。

新潟県の酒蔵「北雪酒造」が醸す純米酒「北雪」を、持ち帰りやすい300mlボトルでご用意。

3周年の記念として、ご自宅でも禅の余韻をお楽しみいただけます。

予約はこちらから :https://www.tablecheck.com/shops/restaurant-zen/reserve

シェフ 下村 佳之シェフ 下村 佳之

2025年8月、「鉄板焼 禅」シェフに就任。

プリンスホテルで経験を積んだ後、「隠れ里 車屋 禅零」や「ふふ」などの名店で研鑽を重ねる。確かな技術と繊細な感性を活かし、素材本来の魅力を最大限に引き出す鉄板焼を追求している。

▼コメント

「3周年という節目を迎えられるのは、これまでご来店いただいたお客様をはじめ、支えてくださった皆様のおかげです。心より感謝申し上げます。お客様やスタッフの期待に応えられるよう、日々技術とサービスの向上に努めています。

当店でお食事をされるお客様には、料理そのものはもちろん、目の前で仕上がる鉄板焼ならではの時間や空間も含めて、記憶に残る特別な体験をお届けしたいと考えています。

これからも目の前のお客様と食材に真摯に向き合い、一皿一皿に心を込めてご提供してまいります。」

｜鉄板焼だけでは終わらない、箱根の夏旅

箱根の自然に囲まれた旅館「金乃竹 塔ノ澤」では、この季節ならではの涼やかな体験と、自然に癒される滞在をご用意しています。ご宿泊のお客様は、夕食を敷地内の鉄板焼店「鉄板焼 禅」に変更することも可能。こだわりの鉄板焼と温泉、箱根の自然に癒される夏の箱根時間をお過ごしください。

イメージ画像貸切プールで楽しむ、夏限定モクテル体験

緑に囲まれた貸切プールでは、バーテンダーが目の前で仕上げる特製モクテルをご提供。箱根の爽やかな風とともに、非日常のひとときをお楽しみいただけます。

・実施期間 2026/7/21～9/30

・時間 15:00～21:00

※モクテルとは、アルコールを使用せずに仕上げるノンアルコールカクテルです。

蛍が舞う川辺で過ごす、幻想的な夏の夜

敷地内を流れる渓流沿いの川床では、初夏の風物詩である蛍を鑑賞できることも。川のせせらぎと涼風に包まれながら、箱根ならではの夏の情景をご体感いただけます。

※蛍は自然の生き物のため、天候や時期によりご覧いただけない場合があります。

イメージ画像客室露天風呂イメージ全室露天風呂付き客室で味わう、涼を感じる温泉時間

全室に源泉掛け流し露天風呂を備えた全21室では、温泉と自然を心ゆくまで満喫。湯上がりには箱根の涼やかな夜風を感じながら、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

金乃竹 塔ノ澤 公式HP :https://kinnotake-resorts.com/kinnotake-tonosawa/plan_d_search/?dt1=&dt2=&days=1&daytrip=0&nodate=1&nump=2&num_room=12026年6月18日より公式HP限定10％OFFセール開催中。

｜金乃竹リゾートについて

金乃竹リゾートは、1947年に神奈川県箱根町仙石原で最初の温泉旅館を開業いたしました。1999年には、当時ではまだ珍しい貸切露天風呂による「非日常」を通して、温泉旅館の新たな楽しみ方と価値を創出してまいりました。現在は、5つの旅館施設と4つの飲食店の事業を展開するとともに、新規事業であるクラフトビールなどの多角化や、これまでのターゲットを変えた新たな旅館施設の開業など、ポートフォリオの構築を進めています。これにより、外部環境の変化に対応して持続的な成長を目指します。

金乃竹リゾート 公式HP :https://kinnotake-resorts.com/?utm_source=newsrelease06182026