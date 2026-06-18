【第77回全国蒲鉾品評会】伏見蒲鉾『瑞雪（焼板）』が「米国農務省アラスカシーフード賞」を受賞

アラスカシーフードマーケティング協会 日本事務所

アラスカシーフードマーケティング協会（本部：米国アラスカ州ジュノー）は、日本かまぼこ協会と全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会が主催する第77回全国蒲鉾品評会「米国農務省アラスカシーフード賞」に協賛いたしました。本賞は、アラスカ産スケソウダラのすり身を主原料とする商品の中から、特に優れた商品に贈られるもので、受賞者にはオリジナルのトロフィーとともに、上級グレードすり身1トン、またはそれに相当する販促支援が副賞として贈呈されます。

（左）米国農務省 アメリカ農産物貿易事務所 ライアン・ベットフォード 所長 （右）伏見蒲鉾株式会社 代表取締役社長 伏見 琢磨 様

厳正な審査の結果、本年は、伏見蒲鉾株式会社の「瑞雪（焼板）」が受賞いたしました。

同商品は、表面に施された美しい焼き目の模様と、ほどよい弾力、そしてなめらかな食感が特長の焼き蒲鉾で、長年受け継がれてきた伝統の味を守り続けています。主原料として、素材にこだわる同社が厳選した、最高品質のアラスカ産スケソウダラのすり身が使用されています。

アラスカのスケソウダラ漁

アラスカでは、世界的にサステイナビリティへの関心が高まる以前から、天然の海の恵みを未来につなぐために、生態系や環境に配慮したサステイナブル（持続可能）な漁業の実現に取り組んできました。

中でもアラスカのスケソウダラ漁は、持続可能な大規模商業漁業の成功例として世界中で高く評価されており、天然の水産資源を対象としたサステイナブルな認証漁業として世界最大規模を誇ります。

アラスカ産スケソウダラの最大の魅力は、良質なたんぱく質が豊富に含まれていることです。かまぼこをはじめとする練り製品は、「高たんぱく」「低カロリー」「低脂質」で、加熱せずにそのまま食べられることから、健康な体づくりを効率的にサポートする食材として改めて注目されています。近年では、欧米でも日本の練り製品が健康的なたんぱく源として支持を集めており、その消費量は年々増加傾向にあります。

アラスカシーフードマーケティング協会は、こうした日本の優れた練り製品文化と技術を称える「全国蒲鉾品評会」への協賛を通じ、「米国農務省アラスカシーフード賞」を受賞された伏見蒲鉾株式会社へ祝意を表するとともに、アラスカ産スケソウダラのすり身を用いた優れた製品づくりに深く感謝いたします。

当協会はこれからも、天然でサステイナブルなアラスカ産シーフードの価値向上と認知拡大を推進し、日本の食文化を支える練り製品業界のさらなる発展に寄与してまいります。

■伏見蒲鉾株式会社 代表取締役社長 伏見 琢磨 様 コメント

「当社では、弾力となめらかな食感にこだわった製品づくりを行っており、質・量ともに安定したアラスカ産スケソウダラのすり身だからこそ、その理念が表現できていると感じます。原料にこだわった製品づくりを認められたようで嬉しく、このような評価をいただけたことは大変光栄です。今後は既存商品の品質を守り続けながらも、新商品開発に積極的に取り組み、業界全体の活性化に貢献するとともに、アラスカ産すり身の魅力をより広くアピールしていきたいです。」

全国蒲鉾品評会とは

全国蒲鉾品評会は、1947年の第1回大会以降、長きにわたり蒲鉾製造技術を競うとともに、新製品開発に役立つ同業者相互の情報交換の場として大きな役割を果たしています。本品評会は、日本かまぼこ協会が主催し、農林水産省後援のもと厳正な審査が行われ、農林水産大臣賞や水産庁長官賞などの各賞が授与されます。

伏見蒲鉾（ふしみかまぼこ）株式会社について

伏見蒲鉾は1950年の創業以来、「新鮮な素材を使い、その素材を活かすこと」という考えに基づき、原料を厳選した美味しい蒲鉾づくりにこだわっています。創業時より引き継がれてきた味と品質、長年培われてきた技術を真摯に守り続ける一方、柔軟な思考と発想力で、練り製品の可能性を広げる商品づくりにも挑戦し続けています。

公式ウェブサイト： https://fushimikamaboko.co.jp/

オンラインショップ：https://www.fushimikamaboko.com/

アラスカシーフードマーケティング協会について

アラスカシーフードマーケティング協会（ASMI）は、「持続可能（サステイナブル）」な水産資源を活用した経済発展を促進するために設立された、アラスカ州とアラスカ水産業界の官民パートナーシップです。アラスカ産水産商品の価値を向上させることを目的に、一般消費者、業界関係者を対象とした様々な活動を世界各国で展開しています。詳しくは公式ウェブサイト、公式SNSをご覧ください。

公式ウェブサイト：https://japanese.wildalaskaseafood.com/

Instagram：@alaskaseafoodjapan(https://www.instagram.com/alaskaseafoodjapan/)

Facebook：https://www.facebook.com/ASMIJapan/