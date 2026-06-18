そうめん・おかずに炊き込みご飯　手作りつゆで彩る食卓　甲斐市で調理と試食交流6月29日（月）〔山梨 長野〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム山梨 長野（本部：山梨県甲府市、理事長：古家滋子）は6月29日（月）10時30分から13時まで、配送拠点の甲斐センター（山梨県甲斐市）で基礎調味料から手作りするそうめんつゆ活用術講座を開催します。夏の食卓に欠かせないそうめんや「ベジ麹」を活用したおかずと炊き込みご飯のおにぎりなど、5種のメニューを楽しみます。

基礎調味料と麹で広がる毎日のレシピ

調味料の活用術を伝授するのは、パルシステム商品の独自基準や生産背景を知る講座「パルシステム・ライフアシスタント（PLA）」を修了した利用者講師です。素材の味わいを生かし、添加物に頼らず丁寧な工程で製造したパルシステムオリジナルの調味料の特徴などを伝えます。

調理実習では、基礎調味料や「トマト麹」を活用した手作りのそうめんつゆをベースに、5種のメニューを調理します。夏の食卓の定番ながらもマンネリ化しがちなそうめんを和洋中3種のつゆで食べ比べ、魚の竜田揚げや炊き込みご飯など、つゆを余さず活用するオリジナルレシピを紹介します。

トマトやタマネギと麹、塩を混ぜ合わせ、数日置くだけでできる「ベジ麹」は、野菜と鶏肉の蒸し物や漬物に活用し、毎日の食事に発酵食品を手軽に取り入れる技も伝授します。

「知って活用！夏こそ手作りつゆ～調味料の活用術～」会開催概要

【日時】2026年6月29日（月）10時30分～13時（受付開始10時15分）

【会場】パルシステム山梨 長野甲斐センター（山梨県甲斐市下今井3590-1）

【調理品】そうめん（和風・中華風・トマト麹を使った洋風トマトソースの3種食べ比べ）

魚の竜田揚げ（手作り和風つゆを下味に活用）

2種の炊き込みご飯（つゆベース／トマト麹ベースをおにぎりで食べ比べ）

野菜と鶏肉の蒸し物（トマト麹使用）

漬け物（タマネギ麹使用）

【参加】利用者16人

詳細を見る :https://www.palsystem-yamanashi.coop/blog/event/20260629/?instance_id=3086

チラシPDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d6976-1239-607479fe13cfa07e04ce6442187081c0.pdf「おにぎりgood」で食べてにっこりにぎってほっこり

パルシステムグループは2026年4月から、おにぎりを食べて米の消費を促進し、国内食料自給率の向上を目指すアクション「おにぎりgood」を呼びかけています。おにぎりにまつわるイベントの参加者やSNS投稿などを「アクション」としてカウントし、1万アクションを達成すると産直米1トンをグループ事業エリア12都県の子ども食堂などに寄贈します。

本イベントの開催で、参加者と共に炊き込みご飯のおにぎりを食べて笑顔になり、手作りおにぎりの温かさを感じながら、産直米の利用促進と社会貢献活動を目指します。

「おにぎりgood」みんなでアクション 特設ページ(https://www.pal-system.co.jp/koeteku/okome/onigiri/)

パルシステム山梨 長野はこれからも、消費の力で国内農業を応援し、利用者と共に持続可能な生産と消費を目指します

生活協同組合パルシステム山梨 長野

所在地：山梨県甲府市古上条町225-1、理事長：古家滋子

出資金：26.5億円、組合員数：5.9万人、総事業高：82.3億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-yamanashi.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/