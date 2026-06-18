【HERA】緻密なカラーコントロールでテーラーメイドスキンを叶える〈シルキーステイ セラムコンシーラー〉が2026年7月10日(金)全国発売！

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区 代表：羅政均）が展開する、韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランド「HERA（ヘラ）」は、色と光を自在に操り、肌印象をデザインする〈シルキーステイ セラムコンシーラー〉を2026年7月10日(金)に全国発売いたします。

色と光を自在に操り、肌印象をデザインする

緻密なカラーコントロールで叶えるテーラーメイドスキン

商品名：シルキーステイ セラムコンシーラー

カラー：全3色（01 レモン / 02 ピーチ / 03 グリーン ）

内容量：8g

価格：税込4,840円（税抜4,400円）

＜商品特徴＞

■ 肌印象を自在にデザインする、マルチユースなカラースペクトラム

HERAの肌トーン研究をもとに設計された、カラーコントロールを叶えるコンシーラー。

気になる部分のポイントカバーはもちろん、ハイライターとして立体感を演出するなど、

肌状態やなりたい印象に合わせて自在に活用できる、マルチユース設計。

レモン：くすみや影が気になる部分に明るさを与え、澄んだ印象に。ハイライターとしても自然な立体感を演出。

ピーチ：青みや影が気になる目元に自然な血色感を与え、いきいきとした肌印象に。

グリーン：赤みや色むらを繊細に補正し、均一で澄んだ肌印象に。

肌の色を繊細に補正することで、均一で洗練された肌印象へ。

■ 精巧に仕立てたテーラーメイドスキンを24時間*1 キープする超薄膜テクスチャー

セラムのように溶け込むテクスチャーが、肌と一体化するようになじみ、色ムラや影を自然に補正。

エアリーなフォーミュラが肌に薄く均一に密着し、広範囲に重ねても厚みを感じさせない軽やかな仕上がりに。

時間が経っても浮きやヨレが目立ちにくく、整った端整な肌印象を24時間*1キープ。

■ カバーしながら肌をいたわる、スキンケア発想のセラムコンシーラー

ビタミンC*2、ビタミンE*3、8種のヒアルロン酸*4、ナイアシンアミド*5、チャ葉エキス*5を配合。

スキンケア発想フォーミュラが、デリケートな目元をはじめとする肌をうるおいで包み込み、

メイクアップ中も心地よくケア。

カバー力とスキンケア効果を両立し、澄んだ印象の肌へ導く。

肌へのやさしさに配慮したフォーミュラ

- 8-FREE処方:動物由来原料、ポリアクリルアミド、イミダゾリジニル尿素、トリエタノールアミン、香料、タルク、グルテン、PTFEを不使用- ノンコメドジェニック処方*6

*1当社調べ、効果には個人差があります、*2アスコルビン酸（整肌成分）、*3トコフェロール（保湿成分）、*4ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｋ、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、

加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、アセチルヒアルロン酸Ｎａ（いずれも保湿成分）、 5整肌成分、6すべての方にニキビができないというわけではありません

補正からハイライトまで、肌悩みに合わせて繊細にアプローチ

HERAの肌トーン研究から生まれた 全3色

01 レモン

くすみが気になる箇所や、高さを演出したい部分に

光を添えるように明るさを与え、立体感のある印象に

02 ピーチ

クマや血色感不足が気になる部分に

目元の影を自然に整え、洗練された明るい印象に

03 グリーン

小鼻や頬の赤みが気になる部分に

色ムラを繊細に補正し、均整のとれた肌印象に

【 HERAとは 】

使用箇所イメージ

“HERE. NOW. MYSELF.”をキーワードに、ビューティーとソウルカルチャーのトレンドの最前線で、ラグジュアリーブランドとしてポジションを確立してきた「HERA」。

トレンドの発信地として世界から注目されるソウルで生きる人々、SEOULISTA(ソウリスタ)が大切にしているのは、いま、ここで、この瞬間、自分らしく堂々と生きること。画一化された美の基準に迎合するのではなく、他との違いを固有美として、自身の在り方に自信を持ち、誇張や派手さに頼るのではなく、洗練さや小粋さ、知的な優雅さをもって自分らしさを表現しています。

「HERA」は、 “Contemporary Seoul Beauty”というコンセプトのもと、1995年の誕生以来人々の美しさを引き上げてきました。めまぐるしく変化するトレンドとSEOULISTA(ソウリスタ)の独自の感性を調和させ、時代を象徴するソウルビューティーをグローバルに発信していきます。

■HERA日本公式ブランドサイト

https://jp.hera.com/

■HERA日本公式LINE

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=093joqez

■HERA日本公式インスタグラム

https://www.instagram.com/herabeauty_jp

■HERA日本公式X

https://x.com/herabeauty_jp