【ニンジャラ】「ニンジャラ6周年記念キャンペーン！」を開催！
6周年記念キャンペーン！
https://x.com/Ninjala_JP/status/2067427133560164420?s=20(https://x.com/Ninjala_JP/status/2067427133560164420?s=20)
まもなく6周年！感謝を込めて「ニンジャラ6周年記念キャンペーン！」を開催！
ログインボーナスにショップセールなど、お得な内容盛りだくさん！
ニンジャラ大会「ニンジャラ6周年記念カップ（ソロ）」 も開催！
【概要】
Nintendo Switch(TM)用対戦ニンジャガムアクションゲーム『ニンジャラ』は、2026年6月25日（木）にサービス開始から6周年を迎えます。これを記念して、本日、2026年6月18日（木）より
特大の感謝を込めた「6周年記念キャンペーン！」を開催いたします。
本キャンペーンでは、500ジャラがもらえるログインボーナスやシノビショップの商品が全品30％OFFになるセールを実施。また、バトルを遊べば遊ぶほど「ガチャコイン」などのゲーム内アイテムが手に入るボーナスイベントなど、お得なお楽しみをボリューム満点でお届けします。
ニンジャラ大会「ニンジャラ6周年記念カップ（ソロ）」
あわせて、6周年のアニバーサリーを飾るニンジャラ大会「ニンジャラ6周年記念カップ（ソロ）」を開催します。今回はご自身の戦略と戦術で最強を目指すソロ大会です。
ご参加いただいた皆様全員には、参加賞としてゲーム内アイテムの「6周年記念ステッカー」をもれなくプレゼント。
見事上位に入賞すれば、「ジャラ」や「デコレーション」といった報酬を獲得するチャンスです。ご自身の腕を信じ、頂点を目指して熱いバトルに飛び込みましょう。
ニンジャラ大会「ニンジャラ6周年記念カップ（ソロ）」6周年・大会（ステッカー）
「ストーリーパック 壱～四ノ巻セール！」
さらに、現在好評発売中の「ニンジャラ ストーリーパック（壱～四ノ巻）」をすべてスペシャルプライス（割引価格）でご提供。
まだプレイしていない巻数がある方は、この絶好のチャンスをお見逃しなく。
セールあり、お楽しみイベントありの「ニンジャラ6周年記念キャンペーン！」をどうぞお楽しみください。
【「ニンジャラ6周年記念キャンペーン！」概要】- 6周年記念ログインボーナス！
- 6周年記念シノビショップスペシャルセール！
- 6周年記念バトルボーナスイベント！
- ニンジャラ大会「ニンジャラ6周年記念カップ（ソロ）」 開催！
- ストーリーパック 壱～四ノ巻セール！
[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2129_1_7ce3ef390aefd01aaaa4df1ee52e32d2.jpg?v=202606181251 ]
※各イベント・セールの開催期間や詳細は公式SNSをご確認ください。
この他、最新情報は随時お知らせいたします。
今後もNintendo Switch(TM)用対戦ニンジャガムアクションゲーム『ニンジャラ』にどうぞご期待ください。
キービジュアル
『ニンジャラ』とは
『ニンジャラ』は「ニンジャガム」を駆使して高低差のある
ステージを縦横無尽に駆け巡り、多様な武器で変幻自在の3Dアクションバトルが体験できる対戦ニンジャガムアクションゲームです。
最大8人でのバトルロイヤルと、4対4のチームバトルがNintendo Switch Onlineに未加入で、基本プレイ無料でお楽しみいただけます。
『ニンジャラ』基本情報
タイトル ： ＜ダウンロード版＞ニンジャラ
＜パッケージ版＞ニンジャラ ゲームカードパッケージ
ジャンル ： 対戦ニンジャガムアクション
対応機種 ： Nintendo Switch(TM)
ロゴ
発売日 ： ＜ダウンロード版＞2020年6月25日（木）
＜パッケージ版＞2020年7月22日（水）
プレイ人数： 1～8人（オンライン時：2～8人/オフライン時：1人）
価格 ： ＜ダウンロード版＞基本プレイ無料
＜パッケージ版＞3,980円（税込）
※一部有料コンテンツがあります。
※本作はNintendo Switch Onlineへの加入不要でオンライン対戦をお楽しみいただけます。
ＣＥＲＯ区分： A
対応言語 ： 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、
スペイン語、中国語（繁体/簡体）、韓国語
公式サイト：https://ninjalathegame.com/jp/
発売元 ：ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
コピーライト表記： (C) GungHo Online Entertainment, Inc.
※上記【基本情報】は国内サービスの情報です。
※ゲーム内画像は開発中のものです。予告なく変更する場合がございます。
※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。
※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。