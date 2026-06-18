【ニンジャラ】「ニンジャラ6周年記念キャンペーン！」を開催！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社6周年記念キャンペーン！

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まもなく6周年！感謝を込めて「ニンジャラ6周年記念キャンペーン！」を開催！

ログインボーナスにショップセールなど、お得な内容盛りだくさん！

ニンジャラ大会「ニンジャラ6周年記念カップ（ソロ）」 も開催！

【概要】

Nintendo Switch(TM)用対戦ニンジャガムアクションゲーム『ニンジャラ』は、2026年6月25日（木）にサービス開始から6周年を迎えます。これを記念して、本日、2026年6月18日（木）より

特大の感謝を込めた「6周年記念キャンペーン！」を開催いたします。



本キャンペーンでは、500ジャラがもらえるログインボーナスやシノビショップの商品が全品30％OFFになるセールを実施。また、バトルを遊べば遊ぶほど「ガチャコイン」などのゲーム内アイテムが手に入るボーナスイベントなど、お得なお楽しみをボリューム満点でお届けします。

ニンジャラ大会「ニンジャラ6周年記念カップ（ソロ）」

あわせて、6周年のアニバーサリーを飾るニンジャラ大会「ニンジャラ6周年記念カップ（ソロ）」を開催します。今回はご自身の戦略と戦術で最強を目指すソロ大会です。

ご参加いただいた皆様全員には、参加賞としてゲーム内アイテムの「6周年記念ステッカー」をもれなくプレゼント。

見事上位に入賞すれば、「ジャラ」や「デコレーション」といった報酬を獲得するチャンスです。ご自身の腕を信じ、頂点を目指して熱いバトルに飛び込みましょう。

ニンジャラ大会「ニンジャラ6周年記念カップ（ソロ）」6周年・大会（ステッカー）「ストーリーパック 壱～四ノ巻セール！」

さらに、現在好評発売中の「ニンジャラ ストーリーパック（壱～四ノ巻）」をすべてスペシャルプライス（割引価格）でご提供。

まだプレイしていない巻数がある方は、この絶好のチャンスをお見逃しなく。

セールあり、お楽しみイベントありの「ニンジャラ6周年記念キャンペーン！」をどうぞお楽しみください。

【「ニンジャラ6周年記念キャンペーン！」概要】

- 6周年記念ログインボーナス！- 6周年記念シノビショップスペシャルセール！- 6周年記念バトルボーナスイベント！- ニンジャラ大会「ニンジャラ6周年記念カップ（ソロ）」 開催！- ストーリーパック 壱～四ノ巻セール！[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2129_1_7ce3ef390aefd01aaaa4df1ee52e32d2.jpg?v=202606181251 ]

※各イベント・セールの開催期間や詳細は公式SNSをご確認ください。

この他、最新情報は随時お知らせいたします。

今後もNintendo Switch(TM)用対戦ニンジャガムアクションゲーム『ニンジャラ』にどうぞご期待ください。

キービジュアル『ニンジャラ』とは

『ニンジャラ』は「ニンジャガム」を駆使して高低差のある

ステージを縦横無尽に駆け巡り、多様な武器で変幻自在の3Dアクションバトルが体験できる対戦ニンジャガムアクションゲームです。

最大8人でのバトルロイヤルと、4対4のチームバトルがNintendo Switch Onlineに未加入で、基本プレイ無料でお楽しみいただけます。

『ニンジャラ』基本情報

タイトル ： ＜ダウンロード版＞ニンジャラ

＜パッケージ版＞ニンジャラ ゲームカードパッケージ

ジャンル ： 対戦ニンジャガムアクション

対応機種 ： Nintendo Switch(TM)

ロゴ

発売日 ： ＜ダウンロード版＞2020年6月25日（木）

＜パッケージ版＞2020年7月22日（水）

プレイ人数： 1～8人（オンライン時：2～8人/オフライン時：1人）

価格 ： ＜ダウンロード版＞基本プレイ無料

＜パッケージ版＞3,980円（税込）

※一部有料コンテンツがあります。

※本作はNintendo Switch Onlineへの加入不要でオンライン対戦をお楽しみいただけます。

ＣＥＲＯ区分： A

対応言語 ： 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、

スペイン語、中国語（繁体/簡体）、韓国語

公式サイト：https://ninjalathegame.com/jp/

発売元 ：ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

コピーライト表記： (C) GungHo Online Entertainment, Inc.

※上記【基本情報】は国内サービスの情報です。

※ゲーム内画像は開発中のものです。予告なく変更する場合がございます。

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。