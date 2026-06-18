ToDoリストに疲れた方へ。今日の3つに絞る実行支援アプリ「Sponte」提供開始

株式会社SPONVITA

株式会社SPONVITAは、iPhone向け実行支援アプリ「Sponte（読み方：スポンテ）(https://apps.apple.com/jp/app/id6765797663)」を6/18(木)に提供開始しました。

Sponteは、長いToDoリストを管理するのではなく、朝に「今日やる3つ」を決め、いま取り組む1つだけを画面に表示するアプリです。

仕事、勉強、運動、家事、読書、習慣づくりなど、日々のやることが増える中で、「何から始めればいいかわからない」「忙しかったのに、大事なことが進んでいない」と感じる方に向けて開発しました。

ToDoリストが、動き出せない理由になることがあります

毎朝3つだけ決めるところからスタートする今やっている作業だけ表示

やることを書き出すと、頭の中は少し整理されます。

しかし、リストが長くなるほど、次のような状態が起こりやすくなります。

- どれから始めればいいかわからない- 未完了のタスクを見るたびに気持ちが重くなる- 整理したはずなのに、実行に移れない- 一日中忙しかったのに、大事なことが進んでいない- 夜になって「今日、何をしていたんだろう」と感じる

Sponteは、この状態に注目しました。

必要なのは、やることをさらに増やすことではなく、今日やることを絞ることではないか。

その考えから、Sponteは「今日の3つ」と「いま取り組む1つ」を中心に設計しています。

Sponteの特徴

ダウンロードはこちら :https://apps.apple.com/jp/app/id67657976631. 朝に「今日やる3つ」を決める

Sponteでは、1日のはじめに「今日やる3つ」を決めます。

仕事の資料作成、運動、読書、部屋の片付け、勉強、家族との時間など、内容は自由です。

大切なのは、やることを増やすことではなく、今日の自分にとって大事なことを選ぶことです。

2. いま取り組む1つだけを表示する

今日やる3つを決めたあとは、その中から、いま取り組む1つだけを表示します。

長いリストを見続ける必要はありません。

他のタスクを見て焦るのではなく、目の前の1つに戻りやすくします。

毎朝、質問に答える形でタスクを登録毎朝の気分を記録3. Apple Watchやライブアクティビティで確認できる

Sponteは、Apple Watchやライブアクティビティにも対応しています。

アプリを開かなくても、いま取り組むことを確認できます。

通知や別のアプリに流されそうになったときも、「いま何をするか」に戻りやすくなります。

4. 気分と実行を記録できる

Sponteでは、タスクの開始・完了だけでなく、その日の気分も記録できます。

できたことだけを見るのではなく、どんな状態の日に何へ取り組んだのかを振り返れます。

自分を責めるためではなく、自分の状態を知るための記録です。

5. 月次レポートで、1か月を振り返る

プレミアム機能では、月次レポートで1か月の実行状況を振り返れます。

- 今月は何に取り組んだのか- どんな曜日に完了が多かったのか- どんなタスクをよく進めていたのか

日々の小さな取り組みを、あとから見える形にします。

想定している利用者

週、月、年で振り返りが可能

Sponteは、次のような方に向けたアプリです。

- ToDoリストを作っても、なかなか手をつけられない- Notionやメモに整理しても、見返さなくなってしまう- 朝、メールやチャットを見た瞬間に、自分の予定が崩れてしまう- 仕事、勉強、運動、生活のバランスを取りたい- 一日の終わりに「今日、何をしていたんだろう」と感じる- 自分を責めるのではなく、少しずつ前に進みたい

Sponteは、たくさんのタスクを処理するためのアプリではありません。

今日の自分にとって大事なことを選び、1つずつ取り組むためのアプリです。

利用シーン

朝、仕事を始める前に

メールやチャットを見る前に、今日やる3つを決めます。

先に自分の優先順位を決めることで、通知や予定に流されにくくします。

作業中に

いま取り組む1つだけを確認します。

やることが多い日でも、次に戻る場所が明確になります。

夜、1日を振り返るときに

今日取り組んだことと、その日の気分を確認します。

未完了のタスクで自分を責めるのではなく、今日できたことを見える形にします。

開発背景

リモートワーク、副業、個人での学習や発信など、自分で優先順位を決める場面は増えています。

一方で、メール、チャット、通知、会議、SNSなどにより、1日の主導権を失いやすくなっています。

やることは多い。 でも、何から始めればいいかわからない。



そんな状態は、誰にでも起こります。

開発者自身も、ToDoリストを作っては未完了のタスクを増やしてしまう経験がありました。

リストをきれいに整理しても、実行できるとは限りません。

むしろ、タスクが並びすぎていることで、最初の一歩が重くなることがあります。

Sponteは、その経験から生まれました。

タスクをきれいに並べるのではなく、今日やることを3つに絞る。

そして、いま取り組む1つだけに戻れるようにする。

そのための小さな道具として、Sponteを開発しました。

アプリ概要

株式会社SPONVITAについて

- アプリ名：Sponte- 対応端末：iPhone- 対応機能：Apple Watch、ライブアクティビティ- 提供開始日：6/18(木)- 価格：アプリ内課金あり- App Store URL：https://apps.apple.com/jp/app/id6765797663ダウンロードはこちら :https://apps.apple.com/jp/app/id6765797663

株式会社SPONVITAは、日々の実行や習慣づくりを支援するプロダクトを開発しています。

人々が自分の生活を取り戻し、少しずつ前に進むためのアプリやサービスづくりに取り組んでいます。

本件に関するお問い合わせ

- 会社名：株式会社SPONVITA- 設立：2026/2- 事業内容：アプリケーションの企画・開発・運営- 公式サイト：https://sponvita.co.jp/

株式会社SPONVITA

メールアドレス：info@sponvita.co.jp