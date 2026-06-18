人手不足となる夜勤帯介護のモレ不安を解消する独自技術※1を搭載『ライフリー 一晩中安心さらさらパッド Skin Condition コンフォートナイト』を新発売

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、介護関連施設で選ばれ続けてNo.1※2の『ライフリー』から、人手不足の介護現場をサポートするため『ライフリー 一晩中安心さらさらパッド Skin Condition コンフォートナイト』を6月中旬に全国の病院・介護施設向けに業務用品として発売します。

※1 製品後方部の肌側に低摩擦シート、カバーシートを有し、カバーシートが低摩擦シートの上を滑ることにより身体の動きに追従し、ずれ力を低減する構造

※2 2011年～2024年、成人用おむつカテゴリーにおいて全国シェアNo.1

特別養護老人ホーム・老人保健施設・療養病床を有する病院調査（全国）数量ブランドランキング (株)販売促進研究所調べ

■発売の背景

『ライフリー 一晩中安心さらさらパッド Skin Condition コンフォートナイト』

当社はこれまで、独自技術※1で肌へのやさしさを追求した『ライフリー 一晩中安心さらさらパッド Skin Condition』を発売し、業務負担軽減の観点からも、多くの介護現場から高い評価をいただいてきました。しかし、発売当初から年々介護現場での人手不足は深刻化しており、中でも夜勤帯の負担が大きな課題となっています。9割以上の介護関連施設において、夜勤帯の介護職員の勤務時間が16時間前後という「長時間労働」であり、そのうち夜勤帯が1人体制となっている施設は半数以上（65%）にのぼるという実態※3が分かっています。

こうした人手不足実態を背景に、同じパッドを10時間以上継続使用している介護関連施設の割合は年々増加しており、直面する課題として、長時間使用時特有の姿勢の変化にともないギャザーから尿が染み出してきてモレに繋がってしまうという「染み出しモレ」実態も新たに分かってきました。

そこでこのたび『ライフリー 一晩中安心さらさらパッド Skin Condition』の「長時間使用時のスキントラブル・モレ・ニオイ低減」という機能はそのままに、病院・介護施設向けの『ライフリー』から、独自機能を追加し、モレの抑制をさらに追求した『ライフリー 一晩中安心さらさらパッド Skin Condition コンフォートナイト』を発売します。

※3 日本医療労働組合連合会調べ「2025年介護施設夜勤実態調査」より。 夜勤帯の1人体制の割合は、勤務表が組まれている単位で算出

■商品の特長

（1）特許技術「バリアサイドギャザー」※4で染み出しモレ・ムレを低減

・独自開発のフィルム積層構造により、ギャザー部分に体圧がかかりやすい側臥位（横向き寝）や座位姿勢でも、染み出しモレを徹底的に抑制します。長時間使用でも安心してお過ごしいただけます。

・湿度を外へ逃がす透湿性フィルムがムレを軽減し、長時間の装着でも快適な使い心地をサポートします。

※4 立体ギャザーに、製品バックシートに対し透湿度を調整した液不透過性フィルムを配置した構造

（2）特許技術「足回りピタッと吸収体」※5でご利用者様のお身体にフィット

・高齢者特有の内もも部分の凹凸形状に着目し、体型に合わせるため3Dスキャンによる「折り紙工学」※6の知見を応用した新形状を開発。「足回りピタッと吸収体」が、隙間の生じやすい足回り部分にフィットすることで、モレのリスクを低減します。

※5 吸収性パッドのくびれ部において、前側足回り近辺で吸収体コアの端からパッド外縁までの面積が、後側よりも前側の方が大きい構造

※6 3Dスキャンした立体物および3次元CADデータを2次元展開図に変換する方法

（3）抗菌シート※7でパッド表面の菌の増殖を抑制し、清潔な状態をキープ

・従来の吸収体内部での抗菌ポリマー作用に加え、新たに肌に触れるシート部分にも抗菌機能を搭載。パッド表面における大腸菌や黄色ブドウ球菌の増殖を抑え、長時間の使用でも衛生的な環境を保ちます。

※7 抗菌加工部位での細菌の増殖のみを抑制。全ての細菌を抑制するわけではありません

■入数・価格

■発売時期

2026年6月中旬より全国の病院・介護施設向けに業務用品として発売します。

■関連情報

『ライフリー』病院・施設向けサイト

https://jp.lifree.com/ja/procare/home.html

■FAQ

Q1. 新発売の『ライフリー 一晩中安心さらさらパッド Skin Condition コンフォートナイト』は、従来のパッドと何が違いますか？

A1. 『ライフリー 一晩中安心さらさらパッド Skin Condition コンフォートナイト』は、人手不足で夜勤帯のケアが長時間化している介護現場向けに、独自のモレ抑制機能を追加した製品です。特許技術の「バリアサイドギャザー」で横向き寝の染み出しモレを防ぐほか、3Dスキャン技術を応用した「足回りピタッと吸収体」で体にフィットし、さらに表面シートに抗菌機能を搭載することで、長時間の使用でも衛生的な環境を保つ点に大きな違いがあります。

Q2. 夜勤帯の介護で尿モレが発生しやすい理由と、対策を教えてください。

A2. 夜勤帯の介護現場では、職員の人手不足によりパッドの交換間隔が長時間化しやすく、姿勢の変化に伴うギャザーからの尿の染み出しが課題となっています。本商品は、透湿性フィルムを用いた「バリアサイドギャザー」を採用しており、体圧がかかる横向き寝の姿勢でも隙間からの染み出しを徹底的に抑制します。また、ご利用者様の内もも形状に合わせた新形状により、身体の動きに追従してモレのリスクを低減します。

Q3. 『コンフォートナイト』はどこで購入できますか？

A3. 本商品は、病院・介護施設向けの「業務用品」です。2026年6月中旬より全国の病院や介護施設で取り扱いが開始されます。製品の詳細や導入に関する情報は、ユニ・チャームの『ライフリー』病院・施設向け公式サイト（https://jp.lifree.com/ja/procare/home.html）にてご確認ください。

■『ライフリー 一晩中安心さらさらパッド Skin Condition コンフォートナイト』の発売を通じて貢献する「SDGs17の目標」

この商品を発売することは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs：Sustainable Development Goals）で定めた17の目標のうち、下記に貢献すると当社では考えています。

3．すべての人に健康と福祉を

これからも、商品やサービスの提供といった事業活動を通じて、環境問題や社会課題を解決し、SDGsの達成に貢献することを目指します。