やましたあつこ　個展「a beautiful day」のお知らせ

アイランドジャパン株式会社(C)️Atsuko Yamashita

本展では、留学先のドイツで得た新たな視点と、日本で改めて向き合うことになった植物たちをモチーフとした新作シリーズを発表します。

やましたはこれまで、自らの内側に存在する「王国」--植物に埋め尽くされ、少女や動物たちが寄り添い合う世界--を描き続けてきました。その世界は、外の世界から彼女を守るための「ベール」でありながら、同時に、さまざまなものを受け止め取り入れる強靭さをもって存在してきました。

2025年秋の個展「reflect」（VOID+）では、留学中に制作した作品を中心に、異国の地で出会った植物や風景が、彼女の内側の世界とどのように響き合うかが示されました。

帰国後、新たに構えたアトリエで彼女が向き合ったのは、日本の四季の中で生き生きと息づく植物たちです。しかし、それは単なる写実ではありません。彼女のフィルターを通した植物たちは、やがて画面の中で増殖し、少女や動物たちと溶け合い、再び彼女の「王国」の一部となっていきます。

本展タイトル「a beautiful day」には、日常の中に確かに存在する美しい瞬間を、やました自身の言葉で描き留めたいという思いが込められています。ペンや色鉛筆、油絵具による鮮やかな極彩色の世界は、より一層の輝きを増し、観る者を「邪魔のない幸せ」へと優しく誘います。 どうぞ、やましたあつこの新たな世界の扉を、この機会にご高覧ください。

(C)️Atsuko Yamashita



やましたあつこ CV

1993 愛知県生まれ

2018 東京芸術大学 美術学部絵画科油画専攻 卒業

パブリックコレクション

愛知県美術館「二人だけの夜」

愛知県美術館「ままごと」

受賞歴

群馬青年ビエンナーレ2019 入選

シェル美術賞2018 藪前知子審査員賞

ワンダーシード 2018 入選 第4回 CAF 賞 入選

群馬青年ビエンナーレ 2017 奨励賞

ターナーアワード 2016 優秀賞

ターナーアワード 2015 入選

第7回ビジュアルアート大賞 柳沼 信行賞

助成・サポート

吉野石膏美術振興財団

アーティストサポート ART FACTORY 城南島

第35回ホルベインスカラシップ奨学生

樫山奨学財団

レジデンス

ATAMI ART RESIDENCE

FUWARI NO MORI ART FOREST

主な展示

2025

個展「reflect」void+

個展「mirror」kaiserarchitektur / ベルリン,ドイツ

個展「eating a butterfly」HARUKAITO

2024

個展「寝ても覚めても」TAKU SOMETANI GALLERY

ATAMI ART GRANT 2024

二人展「not a gallery but a reality」NOT A GALLERY

個展「dreaming」 Suomei M50/上海

グループ展「on paper」TAKU SOMETANI GALLERY

個展「alone」京都蔦屋

グループ展「RE:FACTORY_2 ART×MUSIC」WALL_alternative

2023

グループ展「Life×Art on paper works」 Spiral Garden

やましたあつこ/丸山太郎2人展「あつことタロー・ダブルホライゾン」TAKU SOMETANI GALLERY

個展「まなざしを綴る」Tokyo International Gallery

グループ展「ON PAPER」TAKU SOMETANI GALLERY

2022

個展「Utopia2020-2021」「White/HER 2017-2020」京都岡崎蔦屋/銀座蔦屋

個展「dendrophilia」TAKU SOMETANI GALLERY

アートチャリティー「Art Can Save Us」

やましたあつこ/丸山太郎2人展「あつことタロー・リフトオフ」Gallery A8T

アーティストインレジデンス「旅立ちのファンファーレ」ふわりの森

MEET YOUR ART FESTIVAL 2022「New Soil」 恵比寿ガーデンプレイス

グループ展「ON PAPER」TAKU SOMETANI GALLERY

個展「王国のベール」GINZA SIX 銀座蔦屋アートウォール

グループ展「式畫廊開幕首展」SAN GALLERY 台湾

グループ展「”Ampersand"旧图像世的挽歌」 東京画廊+BTAP｜北京 中国

2021

個展「once upon a time」NADiff A/P/A/R/T

グループ展「TAION when we talk about our world」Spiral Garden

グループ展「交差点」Bunkamura Gallery

新作展示 GINZA SIX 銀座蔦屋DELTA

個展「花びらのワルツ」biscuit gallery

画集出版記念展示 渋谷蔦屋

2020

個展「Utopia」TAKU SOMETANI GALLERY

愛知県美術館コレクション展

個展「パン屋と絵 #11やましたあつこ」ドイツパンの店タンネ

グループ展「燦三と照りつける太陽で、あつさ加わり体調崩しがちな季節ですが、規則正しく健やか奈日々をお過ごしください。」西武渋谷

2019

個展「HER」TAKU SOMETANI GALLERY

青参道アートフェア additional gallery

個展「Dis-appear in Light」中目黒epulor

個展「君の名前で僕を呼んで」MAKII MASARU FINE ARTS

2018

個展「In the flower garden」MAKII MASARU FINE ARTS