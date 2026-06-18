やましたあつこ 個展「a beautiful day」のお知らせ
(C)️Atsuko Yamashita
本展では、留学先のドイツで得た新たな視点と、日本で改めて向き合うことになった植物たちをモチーフとした新作シリーズを発表します。
やましたはこれまで、自らの内側に存在する「王国」--植物に埋め尽くされ、少女や動物たちが寄り添い合う世界--を描き続けてきました。その世界は、外の世界から彼女を守るための「ベール」でありながら、同時に、さまざまなものを受け止め取り入れる強靭さをもって存在してきました。
2025年秋の個展「reflect」（VOID+）では、留学中に制作した作品を中心に、異国の地で出会った植物や風景が、彼女の内側の世界とどのように響き合うかが示されました。
帰国後、新たに構えたアトリエで彼女が向き合ったのは、日本の四季の中で生き生きと息づく植物たちです。しかし、それは単なる写実ではありません。彼女のフィルターを通した植物たちは、やがて画面の中で増殖し、少女や動物たちと溶け合い、再び彼女の「王国」の一部となっていきます。
本展タイトル「a beautiful day」には、日常の中に確かに存在する美しい瞬間を、やました自身の言葉で描き留めたいという思いが込められています。ペンや色鉛筆、油絵具による鮮やかな極彩色の世界は、より一層の輝きを増し、観る者を「邪魔のない幸せ」へと優しく誘います。 どうぞ、やましたあつこの新たな世界の扉を、この機会にご高覧ください。
(C)️Atsuko Yamashita
やましたあつこ CV
1993 愛知県生まれ
2018 東京芸術大学 美術学部絵画科油画専攻 卒業
パブリックコレクション
愛知県美術館「二人だけの夜」
愛知県美術館「ままごと」
受賞歴
群馬青年ビエンナーレ2019 入選
シェル美術賞2018 藪前知子審査員賞
ワンダーシード 2018 入選 第4回 CAF 賞 入選
群馬青年ビエンナーレ 2017 奨励賞
ターナーアワード 2016 優秀賞
ターナーアワード 2015 入選
第7回ビジュアルアート大賞 柳沼 信行賞
助成・サポート
吉野石膏美術振興財団
アーティストサポート ART FACTORY 城南島
第35回ホルベインスカラシップ奨学生
樫山奨学財団
レジデンス
ATAMI ART RESIDENCE
FUWARI NO MORI ART FOREST
主な展示
2025
個展「reflect」void+
個展「mirror」kaiserarchitektur / ベルリン,ドイツ
個展「eating a butterfly」HARUKAITO
2024
個展「寝ても覚めても」TAKU SOMETANI GALLERY
ATAMI ART GRANT 2024
二人展「not a gallery but a reality」NOT A GALLERY
個展「dreaming」 Suomei M50/上海
グループ展「on paper」TAKU SOMETANI GALLERY
個展「alone」京都蔦屋
グループ展「RE:FACTORY_2 ART×MUSIC」WALL_alternative
2023
グループ展「Life×Art on paper works」 Spiral Garden
やましたあつこ/丸山太郎2人展「あつことタロー・ダブルホライゾン」TAKU SOMETANI GALLERY
個展「まなざしを綴る」Tokyo International Gallery
グループ展「ON PAPER」TAKU SOMETANI GALLERY
2022
個展「Utopia2020-2021」「White/HER 2017-2020」京都岡崎蔦屋/銀座蔦屋
個展「dendrophilia」TAKU SOMETANI GALLERY
アートチャリティー「Art Can Save Us」
やましたあつこ/丸山太郎2人展「あつことタロー・リフトオフ」Gallery A8T
アーティストインレジデンス「旅立ちのファンファーレ」ふわりの森
MEET YOUR ART FESTIVAL 2022「New Soil」 恵比寿ガーデンプレイス
グループ展「ON PAPER」TAKU SOMETANI GALLERY
個展「王国のベール」GINZA SIX 銀座蔦屋アートウォール
グループ展「式畫廊開幕首展」SAN GALLERY 台湾
グループ展「”Ampersand"旧图像世的挽歌」 東京画廊+BTAP｜北京 中国
2021
個展「once upon a time」NADiff A/P/A/R/T
グループ展「TAION when we talk about our world」Spiral Garden
グループ展「交差点」Bunkamura Gallery
新作展示 GINZA SIX 銀座蔦屋DELTA
個展「花びらのワルツ」biscuit gallery
画集出版記念展示 渋谷蔦屋
2020
個展「Utopia」TAKU SOMETANI GALLERY
愛知県美術館コレクション展
個展「パン屋と絵 #11やましたあつこ」ドイツパンの店タンネ
グループ展「燦三と照りつける太陽で、あつさ加わり体調崩しがちな季節ですが、規則正しく健やか奈日々をお過ごしください。」西武渋谷
2019
個展「HER」TAKU SOMETANI GALLERY
青参道アートフェア additional gallery
個展「Dis-appear in Light」中目黒epulor
個展「君の名前で僕を呼んで」MAKII MASARU FINE ARTS
2018
個展「In the flower garden」MAKII MASARU FINE ARTS