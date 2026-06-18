代々木上原に、音楽レーベルがつくるカフェが生まれる

ライフサウンド株式会社グランドオープン6月26日

higher.（ハイアー）をカフェと呼ぶのは、正確ではありません。

食、音楽、空間、メディア、人が交差するハブであり、スペシャルティコーヒーや身体にやさしいフードがその体験の起点となります。

東京、代々木上原。2026年6月26日、LIFESOUND, INC. が運営する higher. がグランドオープンします。higher. が位置するのは、撮影スタジオ、イベントスペース、ライブベニュー、音楽レーベルを擁する複合施設 OPRCT（オプレクト）の1Fです。

SOUND

ベルリンからカスタムスピーカーを導入

higher. の空間を支えるサウンドは、ソウル、R&B、ジャズ、ヒップホップを中心に、世界各国のアップカミングな音楽を紹介してきたインディペンデントレーベル「SWEET SOUL RECORDS」が監修。

タイムレスに聴き継がれる音楽を軸に、感性にパーソナルに響く音楽をセレクトします。

スピーカーには、ベルリンを拠点とする H.A.N.D HiFi によるカスタムメイドシステムを採用。

朝から夕方にかけての時間に寄り添う、本物の音。コーヒー、お酒、そして音楽が自然に溶け合う、新しいリスニング体験を東京から発信します。

SPACE

音の波形から着想を得て、音響拡散効果も期待できるスレート波板を用いたオリジナルの家具をデザイン

階段を上がった先に浮かぶ higher. は、日常の延長線上にあります。室内は天井が高く余白のある空間に、思考を研ぎ澄ますカウンターと窓際の席、思考をほどくラウンジが共存します。そこでどう過ごすか選べること自体が、higher. の設計思想です。

空間デザインは、デザインディレクターの川浪寛朗が担当しています。音の波形から着想を得て、音響拡散効果も期待できるスレート波板を用いたオリジナルの家具をデザイン。心地よさと実験精神が交差する、アイコニックな空間を生み出しています。

植栽は Yard Works Inc. の監修によるものです。外と中を繋げるmixerの役割、「Mixture」のコンセプトのもと、香りや収穫、四季の移ろいを楽しめる多国籍な樹種をミックスし、質の高いデザインへと凝縮しています。

BEVERAGE AND BITES

メニューは「Conscious Food」の思想のもと構成されています。オーガニックや植物性の選択肢を特別なものとしてではなく自然な選択肢として並べ、訪れる人それぞれの身体や感覚に寄り添います。食を通じて日常の感覚をわずかに引き上げる、lifted な体験を目指しています。

オリジナルのブレンドコーヒーは、時間帯や天候に呼応するようにラインナップが変化します。朝の HIGHER、昼の DAY DREAMING、雨の日限定の IN THE RAIN。その瞬間の気分やコンディションに合わせて選ぶことで、日常の流れの中に小さなリズムを生み出します。

ドリンクは FOCUS、CALM、REFRESH、VIBE の4カテゴリーで構成されています。味覚だけでなく、その日の過ごし方や心身の状態から選べる設計とし、オリジナルハーブティー、オーガニックジンジャー、チャイソーダ、ハードサイダー、ナチュラルワインまでを揃えます。

フードは JOY というカテゴリに称し、あんみつ、スパイスドキャロットローフ、ソルティブラウニーを用意しています。境界なくシームレスに、身体へのやさしさと純粋な満足感を両立させる存在として設計されました。監修は、伝統と革新を大切にした和菓子づくりを軸に活動を行う嶋ゞが手がけています。

今後はイベントやコラボレーションも予定しています。日常の延長にありながら、訪れるたびに少しずつ表情を変え、日常を少し特別にする起点となることを目指し、この場所ならではの新たな体験を育んでいきます。

背景 - LIFESOUND, INC. とこの場所が生まれるまで

代々木上原に寄り添ってきたライフサウンド株式会社の

アーティストとクリエイターが活躍できるエコシステムをつくる。それが、ライフサウンド株式会社のすべての事業の出発点です。

その思想を体現するのが、代々木上原に構えるクリエイターズスタジオ「OPRCT」。代表の山内直己が2002年から構想し、20年以上をかけて実現させたクリエイターズハブです。その名の由来はオランダ語の oprecht。「心から」「正真正銘」を意味するこの言葉には、表現者への敬意が込められています。



地上5階から地下3階、総床面積1000平方メートル 。大型白ホリゾント、キッチン、ルーフトップ、ガレージなど計15のシチュエーションを擁し、音楽、映像、写真、ファッション、あらゆる表現者が制作と向き合うために設計されています。OPRCTに先立ち、同じ代々木上原で自然光スタジオ「Studio TERRANOVA」を展開し、撮影の現場と人脈を積み重ねてきた実績が、OPRCTの礎となっています。

そのOPRCTに音楽の文脈を与えてきたのが、同社が運営するインディペンデントレーベル「SWEET SOUL RECORDS」。ソウル、R&B、ジャズ、ヒップホップを軸に、インディペンデントで活動しながら世界水準の音楽を生み出すアーティストを発掘し、日本と世界をつなぐプラットフォームとして機能してきました。higher. の音響監修を通じて、レーベルが20年かけて育ててきた音楽的文脈が、この空間に息づきます。

そしてこの街の文脈を育ててきたのが、2017年から続くメディア「ACT LOCALLY」です。異国の文化が共存し、クリエイターが拠点を構え、古くからの個人商店が根づく代々木上原を「世界に誇れる特別な場所」として発信し続けると共に、「代々木上原の縁日」「代々木上原映画館」などのリアルイベントも手がけてきました。

higher. は、この3つが交差する場所として生まれました。「OPRCT」という空間、「SWEET SOUL RECORDS」が育んできた音楽、「ACT LOCALLY」による街との接続。それぞれが独立して機能しながら、higher. を通じて重なり、1つの体験として形づくられます。

higher. は、時間とともに表情を変える場所として設計されています。朝から夕方はコーヒーと音楽が日常に溶け込む場として、夕方以降はリスニングセッション、クリエイティブなワークショップ、そしてクリエイター同士が出会い、新たなコレクティブが生まれるイベントスペースとして在り続けます。

アイデアが生まれ、人がつながり、学びと体験が積み重なっていきます。

higher. が目指すのは、代々木上原を拠点に、クリエイターが自然と集まり、互いに刺激し合うハブです。

代々木上原という街に根ざしながら、世界中のクリエイターが立ち寄る場所へ。higher. はその第一歩として、2026年6月26日にオープンします。

CREDITS

Sound Supervision SWEET SOUL RECORDS

Custom Speakers H.A.N.D HiFi (Berlin)

Space Coordination Hiroaki Kawanami

Acoustic Design Sona Corp. Tatsuya Asaka

Sweets Supervision SHIMAJIMA / andsaturday

Green Yard Works Inc.

Logo Design General in Tokyo

Operated by LIFESOUND, INC.

SCHEDULE

Pre-Opening 2026.06.18,19, 21

Reception 2026.06.24 （招待者限定）

Grand Opening 2026.06.26

INFORMATION

higher.（ハイアー）

住所 東京都渋谷区上原一丁目29番10号 OPRCT 1F（代々木上原駅 南口1より徒歩1分）

営業時間 9:00 - 17:30

席数 38席

定休日 不定休

Web https://highertokyo.shop/

Instagram https://www.instagram.com/higher.tokyo/

会社概要

社名 ライフサウンド株式会社

所在地 東京都渋谷区大山町36-7 TERRANOVA Bld

URL www.lsinc.co.jp(https://www.lsinc.co.jp/)

代表者 山内直己

設立 2008年3月

連絡先 TEL 03-6416-8690 / info@lsinc.co.jp

事業内容

音楽事業 SWEET SOUL RECORDS（www.sweetsoulrecords.com(https://sweetsoulrecords.com/)）の運営、音楽制作、イベント企画、コンテンツの輸入・ライセンス、制作・配信、アーティストマネージメント

空間事業 クリエイターズスタジオOPRCT（www.oprct.com(http://www.oprct.com)）、自然光撮影スタジオStudio TERRANOVA（www.studio-terranova.com(http://www.studio-terranova.com)）の運営

メディア事業 代々木上原のメディアACT LOCALLY（www.act-locally.com(http://www.act-locally.com)）の運営

本件に関する報道関係のお問合せ

ライフサウンド株式会社

TEL 03-6416-8690 / info@lsinc.co.jp

広報担当：木原