【イベント詳細決定】「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」が本日19時00分より配信！
株式会社カプコン
本日19時00分より、ライブ配信イベント「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」を配信いたします。この度、放送に先駆けてイベントの詳細情報が決定いたしました。
視聴URL：https://youtube.com/live/XaweVCnHYsE
※出演者・企画内容・配信スケジュールを予告なく変更する場合がございます。 予めご了承ください。
※本イベントでは『プラグマタ』に関する新情報はございません。
本イベントには、本作の日本語版キャラクター声優を担当された田中美央さん（ヒュー役）と東山奈央さん（ディアナ役）がご登壇いたします。
番組前半ではカプコンの開発者が登壇し完全新規IPとして200万本を達成した本作の制作秘話を紹介。さらに田中さんと東山さんに収録時の思い出を語っていただくトークセッションや、『プラグマタ』ゲームプレイをお届けします。さらにイベント後半では、間もなく迎える「父の日」にちなんだ特別な「朗読劇」を披露していただくなど、大ヒットを記念した豪華な内容となっています。
◆配信日時
2026年6月18日(木)19時00分より配信開始予定
◆登壇者
ゲスト： 田中美央（ヒュー役）
東山奈央（ディアナ役）
MC： 平岩康佑
開発： 趙 容煕（株式会社カプコン『プラグマタ』ディレクター）
大山直人（株式会社カプコン『プラグマタ』プロデューサー）
田中美央
東山奈央
平岩康佑
◆放送内容
・田中さん、東山さんに収録時の思い出を語っていただくトークセッション
・『プラグマタ』ゲームプレイ
・「父の日」にちなんだ特別な「朗読劇」企画
◆視聴方法
・YouTubeカプコン公式チャンネル「CapcomChannel」
・視聴URL：https://youtube.com/live/XaweVCnHYsE
『プラグマタ』『プラグマタ』グッズが当たる！ イベント配信を記念したXキャンペーン開催！
「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」の配信を記念して、『プラグマタ』のオリジナルクッションや、オリジナルキャンバスボードが合計30名様に当たるキャンペーンを開催！
参加方法は「プラグマタ」公式Xアカウント(@PRAGMATA_JP(https://x.com/PRAGMATA_JP))をフォローしてキャンペーンポストをリポスト、もしくは「#プラグマタ父の日スペシャルイベント」をつけて、イベントへの期待や感想、『プラグマタ』への皆様の思いを投稿するだけ！
キャンペーンに参加して、レアアイテムを手に入れよう！
皆様のご参加をお待ちしております！
■「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」キャンペーンサイト
https://www.capcom-games.com/ja-jp/20260618/pragmata-fathersday-cp/
■ゲーム公式X：https://x.com/PRAGMATA_JP
■応募期間
2026年6月18日(木) ～ 2026年6月24日(水)13:00まで
■参加方法
１.「プラグマタ」公式Xアカウント(@PRAGMATA_JP）をフォロー
２. リポスト賞：キャンぺーン対象ポストをリポスト （引用リポストは含まない）
コメント賞：「#プラグマタ父の日スペシャルイベント」をつけて、イベントへの期待や感想、
『プラグマタ』への思いを投稿
■賞品
リポスト賞：『プラグマタ』 オリジナルクッション 10名様
コメント賞：『プラグマタ』 オリジナルキャンバスボード 20名様
※画像はイメージです。※賞品は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
■商品概要
■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2
■CERO レーティング：C（15才以上対象）
■希望小売価格：
プラグマタ（通常版）
パッケージ版：7,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売
ダウンロード版：7,990円（税込）
プラグマタ デラックスエディション
パッケージ版：8,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売
ダウンロード版：8,990円（税込）
■発売日：
PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2 ：好評発売中
■ジャンル：SFアクションアドベンチャー
■公式サイト：https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/(https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/)
■ゲーム公式X：https://x.com/PRAGMATA_JP(https://x.com/PRAGMATA_JP)
※Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。
※"PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です
※Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X ロゴ、Series S ロゴ、Series X|S ロゴ、Xbox One、Xbox Series X、Xbox Series S、および Xbox Series X|S は、Microsoft グループの商標です。
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