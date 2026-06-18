【イベント詳細決定】「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」が本日19時00分より配信！

株式会社カプコン

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本日19時00分より、ライブ配信イベント「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」を配信いたします。この度、放送に先駆けてイベントの詳細情報が決定いたしました。

視聴URL：https://youtube.com/live/XaweVCnHYsE

※出演者・企画内容・配信スケジュールを予告なく変更する場合がございます。 予めご了承ください。

※本イベントでは『プラグマタ』に関する新情報はございません。

本イベントには、本作の日本語版キャラクター声優を担当された田中美央さん（ヒュー役）と東山奈央さん（ディアナ役）がご登壇いたします。

番組前半ではカプコンの開発者が登壇し完全新規IPとして200万本を達成した本作の制作秘話を紹介。さらに田中さんと東山さんに収録時の思い出を語っていただくトークセッションや、『プラグマタ』ゲームプレイをお届けします。さらにイベント後半では、間もなく迎える「父の日」にちなんだ特別な「朗読劇」を披露していただくなど、大ヒットを記念した豪華な内容となっています。

◆配信日時

2026年6月18日(木)19時00分より配信開始予定

◆登壇者

ゲスト： 田中美央（ヒュー役）

東山奈央（ディアナ役）

MC： 平岩康佑

開発： 趙 容煕（株式会社カプコン『プラグマタ』ディレクター）

大山直人（株式会社カプコン『プラグマタ』プロデューサー）

田中美央東山奈央平岩康佑

◆放送内容

・田中さん、東山さんに収録時の思い出を語っていただくトークセッション

・『プラグマタ』ゲームプレイ

・「父の日」にちなんだ特別な「朗読劇」企画

◆視聴方法

・YouTubeカプコン公式チャンネル「CapcomChannel」

・視聴URL：https://youtube.com/live/XaweVCnHYsE

『プラグマタ』『プラグマタ』グッズが当たる！ イベント配信を記念したXキャンペーン開催！

「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」の配信を記念して、『プラグマタ』のオリジナルクッションや、オリジナルキャンバスボードが合計30名様に当たるキャンペーンを開催！

参加方法は「プラグマタ」公式Xアカウント(@PRAGMATA_JP(https://x.com/PRAGMATA_JP))をフォローしてキャンペーンポストをリポスト、もしくは「#プラグマタ父の日スペシャルイベント」をつけて、イベントへの期待や感想、『プラグマタ』への皆様の思いを投稿するだけ！

キャンペーンに参加して、レアアイテムを手に入れよう！

皆様のご参加をお待ちしております！

■「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」キャンペーンサイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20260618/pragmata-fathersday-cp/

■ゲーム公式X：https://x.com/PRAGMATA_JP

■応募期間

2026年6月18日(木) ～ 2026年6月24日(水)13:00まで

■参加方法

１.「プラグマタ」公式Xアカウント(@PRAGMATA_JP）をフォロー

２. リポスト賞：キャンぺーン対象ポストをリポスト （引用リポストは含まない）

コメント賞：「#プラグマタ父の日スペシャルイベント」をつけて、イベントへの期待や感想、

『プラグマタ』への思いを投稿

■賞品

リポスト賞：『プラグマタ』 オリジナルクッション 10名様

コメント賞：『プラグマタ』 オリジナルキャンバスボード 20名様

※画像はイメージです。※賞品は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■商品概要

■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2

■CERO レーティング：C（15才以上対象）

■希望小売価格：

プラグマタ（通常版）

パッケージ版：7,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：7,990円（税込）

プラグマタ デラックスエディション

パッケージ版：8,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：8,990円（税込）

■発売日：

PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2 ：好評発売中

■ジャンル：SFアクションアドベンチャー

■公式サイト：https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/(https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/)

■ゲーム公式X：https://x.com/PRAGMATA_JP(https://x.com/PRAGMATA_JP)

※Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。

※"PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です

※Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X ロゴ、Series S ロゴ、Series X|S ロゴ、Xbox One、Xbox Series X、Xbox Series S、および Xbox Series X|S は、Microsoft グループの商標です。

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