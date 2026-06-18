【イベント詳細決定】「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」が本日19時00分より配信！

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株式会社カプコン

株式会社カプコン



本日19時00分より、ライブ配信イベント「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」を配信いたします。この度、放送に先駆けてイベントの詳細情報が決定いたしました。




視聴URL：https://youtube.com/live/XaweVCnHYsE


※出演者・企画内容・配信スケジュールを予告なく変更する場合がございます。 予めご了承ください。


※本イベントでは『プラグマタ』に関する新情報はございません。



本イベントには、本作の日本語版キャラクター声優を担当された田中美央さん（ヒュー役）と東山奈央さん（ディアナ役）がご登壇いたします。



番組前半ではカプコンの開発者が登壇し完全新規IPとして200万本を達成した本作の制作秘話を紹介。さらに田中さんと東山さんに収録時の思い出を語っていただくトークセッションや、『プラグマタ』ゲームプレイをお届けします。さらにイベント後半では、間もなく迎える「父の日」にちなんだ特別な「朗読劇」を披露していただくなど、大ヒットを記念した豪華な内容となっています。



◆配信日時


2026年6月18日(木)19時00分より配信開始予定


◆登壇者


ゲスト： 田中美央（ヒュー役）


　　　　 東山奈央（ディアナ役）


MC： 平岩康佑


開発： 趙 容煕（株式会社カプコン『プラグマタ』ディレクター）


大山直人（株式会社カプコン『プラグマタ』プロデューサー）



田中美央

東山奈央

平岩康佑

◆放送内容　


・田中さん、東山さんに収録時の思い出を語っていただくトークセッション


・『プラグマタ』ゲームプレイ


・「父の日」にちなんだ特別な「朗読劇」企画



◆視聴方法


・YouTubeカプコン公式チャンネル「CapcomChannel」


・視聴URL：https://youtube.com/live/XaweVCnHYsE


『プラグマタ』『プラグマタ』グッズが当たる！　イベント配信を記念したXキャンペーン開催！


「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」の配信を記念して、『プラグマタ』のオリジナルクッションや、オリジナルキャンバスボードが合計30名様に当たるキャンペーンを開催！


参加方法は「プラグマタ」公式Xアカウント(@PRAGMATA_JP(https://x.com/PRAGMATA_JP))をフォローしてキャンペーンポストをリポスト、もしくは「#プラグマタ父の日スペシャルイベント」をつけて、イベントへの期待や感想、『プラグマタ』への皆様の思いを投稿するだけ！



キャンペーンに参加して、レアアイテムを手に入れよう！


皆様のご参加をお待ちしております！



■「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」キャンペーンサイト


https://www.capcom-games.com/ja-jp/20260618/pragmata-fathersday-cp/



■ゲーム公式X：https://x.com/PRAGMATA_JP



■応募期間


2026年6月18日(木) ～ 2026年6月24日(水)13:00まで



■参加方法


１.「プラグマタ」公式Xアカウント(@PRAGMATA_JP）をフォロー


２. リポスト賞：キャンぺーン対象ポストをリポスト （引用リポストは含まない）


コメント賞：「#プラグマタ父の日スペシャルイベント」をつけて、イベントへの期待や感想、
『プラグマタ』への思いを投稿



■賞品


リポスト賞：『プラグマタ』 オリジナルクッション　10名様　




コメント賞：『プラグマタ』 オリジナルキャンバスボード　20名様





※画像はイメージです。※賞品は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。



■商品概要




■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2


■CERO レーティング：C（15才以上対象）


■希望小売価格：


　プラグマタ（通常版）


　　パッケージ版：7,990円（税込）　※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売


　　ダウンロード版：7,990円（税込）


　プラグマタ デラックスエディション


　　パッケージ版：8,990円（税込）　※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売


　　ダウンロード版：8,990円（税込）


■発売日：


　PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2 ：好評発売中


■ジャンル：SFアクションアドベンチャー


■公式サイト：https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/(https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/)


■ゲーム公式X：https://x.com/PRAGMATA_JP(https://x.com/PRAGMATA_JP)



※Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。


※"PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です


※Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X ロゴ、Series S ロゴ、Series X|S ロゴ、Xbox One、Xbox Series X、Xbox Series S、および Xbox Series X|S は、Microsoft グループの商標です。



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